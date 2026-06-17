Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Мировые цены на нефть упали до мартовских минимумов
Стоимость нефти марок Brent и WTI опустилась до минимумов с марта
На утренних торгах в среду котировки эталонных сортов Brent и WTI продолжили снижение, опустившись ниже 78 и 75 долларов за баррель соответственно.
Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI опустились ниже 78 и 75 долларов за баррель соответственно. Это минимальные значения с начала марта текущего года, передает РИА «Новости».
По состоянию на 10.12 по московскому времени августовские фьючерсы на североморскую смесь Brent подешевели на 1,36% к уровню предыдущего закрытия. Их цена составила 77,89 доллара за баррель, пробив отметку в 78 долларов впервые с 2 марта.
Одновременно июльские контракты на американскую легкую нефть WTI потеряли 1,74%. Стоимость барреля снизилась до 74,73 доллара, оказавшись ниже уровня 75 долларов впервые с 5 марта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость барреля эталонной марки Brent впервые с марта опустилась ниже 80 долларов. Несколькими днями ранее цена североморской смеси упала ниже 88 долларов за баррель.
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