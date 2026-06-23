Tекст: Борис Джерелиевский

Западная пресса утверждает, что Киев обсуждает с Вашингтоном поэтапное прекращение огня между Россией и Украиной по линии фронта. Если это так, то стремление киевского режима остановить боевые действия в том положении, где войска находятся в данный момент, более чем понятно с учетом происходящего в зоне спецоперации. Киевскому режиму жизненно необходима пауза в боевых действиях, хотя бы кратковременное перемирие.

По всей линии фронта российские войска продвигаются вперед. Серьезные результаты достигнуты нашими войсками в Харьковской и Сумской областях, но наиболее динамично ситуация развивается на территории ДНР. Так, бои за передовые форпосты Славянско-Краматорского «фестунга» (крепости) ВСУ – Константиновку и Красный Лиман – вступают в завершающую стадию.

Большая часть Константиновки уже находится под контролем ВС РФ, идет зачистка. В городе развернут российский флаг. Неприятель пока удерживает северные окраины города; также отдельные очаги сопротивления оставались в районе промзоны. Можно констатировать, что освобождение Константиновки – вопрос ближайшего времени, после чего ВС РФ смогут приступить к штурму Дружковки, от окраин которой наши войска сейчас находятся в семи километрах.

Успешно развивается и штурм Красного Лимана, даже украинские источники признают, что гарнизон ВСУ в городе обречен. Российские флаги подняты в большинстве районов этого города. И после освобождения города наши войска смогут продвинуться к Святогорску, начиная охват Славянско-Краматорской агломерации в целом.

В этом смысле значимым достижением стало освобождение поселка Рай-Александровка, которое позволяет нашим войскам выйти на господствующие высоты, обеспечивающие контроль местности до самого Славянска. Кроме того, занятие данных высот позволяет начать охват позиций ВСУ на меловых склонах южнее реки Северский Донец.

Важно и то, что освобождение Рай-Александровки открывает выход на Райгородок, где, в нескольких километрах от Славянска, расположен главный водозаборный узел канала. То есть

освобождение Райгородка позволит начать работы по возвращению воды в Донецк и приблизит решение одной из болезненных проблем столицы ДНР.

Следом за Рай-Александровкой российские войска освободили Юрковку – первый населенный пункт на канале Северский Донец – Донбасс (ныне пересохшем). Тем самым пробита брешь в системе обороны «фестунга», в который киевский режим превратил Славянско-Краматорскую агломерацию за время ее оккупации в течение 12 лет.

После того как будет зачищено близлежащее село Липовки, российские войска начнут штурм вражеских опорников на линии Ореховатка – Николаевка – Стародубовка. Причем занятие даже окраин Райгородка обеспечит наш огневой контроль над таким важным логистическим каналом врага, как трасса Е40, соединяющая агломерацию с Изюмом.

Автотрасса Лозовая – Барвенково – Славянск, связующая агломерацию с этими ключевыми логистическими хабами донбасской группировки ВСУ, которые называют «воротами в Донбасс», также находится под непрерывными ударами наших БПЛА. Трасса уже стала новой «дорогой смерти» для украинских оккупантов. Вновь успешно реализуется традиционная схема по изоляции вражеского укрепрайона. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, российская армия взяла под огневой контроль большую часть Славянско-Краматорской агломерации.

В настоящий момент наши войска приблизились к окраинам Славянска и Краматорска на расстояние до 10 км. Фактически операция по освобождению этой последней агломерации Донбасса, еще остающейся под оккупацией ВСУ, уже начинается. Признанием со стороны ВСУ безнадежности обороны Славянска и Краматорска стал вывоз из этих городов ключевых промышленных производств.

Единственным способом хоть как-то замедлить продвижение ВС РФ в Киеве видят усиление ударов по глубокому российскому тылу - и прежде всего по таким символическим для всей нашей страны территориям, как Крым и Москва. Именно поэтому в последнее время ВСУ и были предприняты рекордные по своим масштабам налеты дальних БПЛА.

Цели этих ударов одновременно и политические, и террористические. С политической точки зрения киевский режим хочет убедить Запад в своей военной дееспособности и добиться новых финансовых траншей и новых поставок оружия. С террористической – оказать давление на российское общество и российское руководство – с тем, чтобы Москва согласилась на подписание мирных соглашений на условиях Киева.

Не стоит отказывать нашему врагу в умении воевать с мирными жителями и предназначенной для их снабжения гражданской топливной инфраструктурой – московский НПЗ в Капотне был поврежден, в некоторых регионах возникли перебои с бензином. И конечно, наиболее яростным и регулярным атакам подвергается Крым – и с целью сорвать курортный сезон, и чтобы отомстить жителям Крыма – за Русскую весну 2014 года, за Крымский мост, за сам факт того, что Крым является русским.

Впрочем, Крым – это символ не только Русской весны, но и образец стойкости и мужества, проявленного и в Крымскую войну, и в Великую Отечественную. Символом Русской весны является и Донбасс – и особенно те самые Краматорск и Славянск, за которые в эти дни начинается решающее наступление российских войск.

Именно здесь киевский режим в 2014 году начал так называемую АТО – то есть полноценную войну против стихийно возникших народных республик. Именно эту войну освобождением Славянска и Краматорска и стремится закончить Россия.

Как и Крым, Краматорск и Славянск – исконно русская территория. Современная Славянско-Краматорская агломерация разрослась на месте крепости Тор, построенной еще в XVII веке по распоряжению русского царя Алексея Михайловича для защиты местных соляных промыслов.

Во время царствования Екатерины Великой Тор становится Славянском, а в XIX веке рядом с ним возникает Краматорск – один из будущих центров тяжелого машиностроения не только Донецкого бассейна, но и всей России. То есть агломерацию можно с полным основанием (особенно с учетом «солеваренного прошлого») символически называть «Солью земли русской». Вся эта история, все эти символы сами по себе являются источником мужества и отваги, которые проявляют российские войска при освобождении последних ключевых городов Донецкой народной республики.

И наконец, можно вспомнить, что всего через два с небольшим месяца, 6 сентября будет отмечаться очередная годовщина освобождения Славянска и Краматорска от гитлеровцев – это произошло в 1943 году. Не будем забегать вперед, но все же рискнем предположить – в 2026-м у российских войск есть все шансы, чтобы вновь освободить эти два города от нынешних оккупантов если не точно в указанную дату, то близко к ней. И никакие удары ВСУ по российским нефтезаводам не способны это предотвратить.