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Нашествие мигрантов в Сеуте раскалывает ЕС
В ночь на пятницу десятки тысяч мигрантов из Марокко проникли в испанский автономный город Сеута. Прорыв стал одним из крупнейших миграционных инцидентов на внешней границе Евросоюза (фото: Mario MorAfAN/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Сеута – испанский автономный город на северном побережье Африки, у входа в Гибралтарский пролив. Его территория занимает менее 20 кв. км., а население составляет примерно 83-84 тыс. человек. Город отделен от Марокко сухопутной границей, но административно является частью Испании и Евросоюза (фото: JALAL MORCHIDI/EPA/ТАСС)
Кризис развивался не одномоментно. Массовому переходу предшествовали рост числа попыток пересечь границу вплавь. Это произошло после публикация решения верховного суда страны о том, что мигранты, перехваченные в море при попытке достичь Сеуты или Мелильи, не могут быть немедленно депортированы в рамках режима «горячего возврата». Теперь каждый прибывший имеет право на юридическую помощь (фото: Mario MorAfAN/Keystone Press Agency/Global Look Press)
МВД Испании оценило число незаконно пересекших границу примерно в 49 тыс. человек, власти Сеуты – до 60 тыс. человек. По данным правительства страны, погибли не менее 90 человек. Часть людей утонула при попытке обогнуть молы Тарахаль и Бенсу, другие оказались в давке на узких участках берега и возле ограждений (фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press)
По данным МВД Испании, к вечеру пятницы в Марокко добровольно вернулись 48,3 тыс. человек. Позднее источники в испанских силах безопасности оценили число вернувшихся примерно в 53 тыс. человек (фото: STR/AP/ТАСС)
Гражданская гвардия и Национальная полиция усилили границу, военные обеспечивают наблюдение, транспорт и логистику. Морские спасатели и Красный Крест оказывают помощь пострадавшим. Испания установила у мола Тарахаль полукилометровое плавучее заграждение (фото: Samuel Vega/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Власти Сеуты просили объявить национальную чрезвычайную ситуацию, однако МВД Испании отклонило запрос, пояснив, что действующий правовой режим не распространяется на миграционный кризис. Вместо этого Мадрид направил в город дополнительные силы и ресурсы (фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Супермаркеты Сеуты столкнулись с нехваткой свежих продуктов после нескольких дней миграционного кризиса и перебоев в работе городских предприятий. В крупных сетевых магазинах Lidl и Mercadona практически отсутствуют хлеб, мясо, курица и рыба. Овощей осталось немного, также заметно опустели полки с питьевыми йогуртами и другой охлажденной продукцией (фото: JALAL MORCHIDI/EPA/ТАСС)
Кризис вызвал споры внутри Евросоюза о защите внешних границ. Италия на месяц вернула выборочные проверки граждан третьих стран, прибывающих из Испании воздушным и морским транспортом. Ограничения не распространяются автоматически на граждан Испании и других стран ЕС и не означают прекращения участия Испании в Шенгенском соглашении (фото: Mario MorAfAN/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Франция усилила контроль на границе, а представители Финляндии, Швеции, Дании, Австрии и Чехии потребовали от Мадрида дополнительных гарантий, что незаконно вошедшие не смогут свободно перемещаться по шенгенской зоне. Двадцать две страны поддержали проведение экстренной встречи министров внутренних дел ЕС (фото: La Moncloa/XinHua/Global Look Press)
Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовый прорыв границы мигрантами нападением и нарушением территориальной целостности государства. Также он раскритиковал односторонние ограничения стран ЕС и заявил, что Мадрид контролирует доступ из Сеуты на материк. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес также заверил партнеров, что безопасность шенгенской зоны не нарушена (фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель предложил Испании поддержку с первых часов кризиса. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль призвал Еврокомиссию отдать приоритет защите внешних границ Евросоюза. Министр заявил, что для контроля нелегальной миграции европейским странам нужны внешние партнеры, такие как Марокко (фото: Mario MorAfAN/Keystone Press Agency/Global Look Press)