  • Новость часаГубернатор Хоценко сообщил об отражении атаки БПЛА на Омскую область
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европу шантажируют нашествием африканцев
    Эксперт объяснил важность ударов по мосту близ Одессы
    На Украине введены ограничения на продажу дизельного топлива
    Fars: Иран не откроет Ормузский пролив
    ВС России поразили используемые в интересах ВСУ логистические центры Украины
    ОПЕК+ согласовала для России увеличение нефтедобычи
    Минобороны сообщило об ударах по портам Украины
    Эксперт рассказал о последствиях обмеления рек для Европы и Украины
    Президент Армении переназначил Пашиняна на должность премьер-министра
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

    20 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как Польша получила Западную Украину, а потом ее потеряла

    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    28 комментариев
    2 августа 2026, 17:05 • Фоторепортаж

    Нашествие мигрантов в Сеуте раскалывает ЕС

    В ночь на пятницу десятки тысяч мигрантов из Марокко проникли в испанский автономный город Сеута. Прорыв стал одним из крупнейших миграционных инцидентов на внешней границе Евросоюза (фото: Mario MorAfAN/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Сеута – испанский автономный город на северном побережье Африки, у входа в Гибралтарский пролив. Его территория занимает менее 20 кв. км., а население составляет примерно 83-84 тыс. человек. Город отделен от Марокко сухопутной границей, но административно является частью Испании и Евросоюза (фото: JALAL MORCHIDI/EPA/ТАСС)

    Кризис развивался не одномоментно. Массовому переходу предшествовали рост числа попыток пересечь границу вплавь. Это произошло после публикация решения верховного суда страны о том, что мигранты, перехваченные в море при попытке достичь Сеуты или Мелильи, не могут быть немедленно депортированы в рамках режима «горячего возврата». Теперь каждый прибывший имеет право на юридическую помощь (фото: Mario MorAfAN/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    МВД Испании оценило число незаконно пересекших границу примерно в 49 тыс. человек, власти Сеуты – до 60 тыс. человек. По данным правительства страны, погибли не менее 90 человек. Часть людей утонула при попытке обогнуть молы Тарахаль и Бенсу, другие оказались в давке на узких участках берега и возле ограждений (фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    По данным МВД Испании, к вечеру пятницы в Марокко добровольно вернулись 48,3 тыс. человек. Позднее источники в испанских силах безопасности оценили число вернувшихся примерно в 53 тыс. человек (фото: STR/AP/ТАСС)

    Гражданская гвардия и Национальная полиция усилили границу, военные обеспечивают наблюдение, транспорт и логистику. Морские спасатели и Красный Крест оказывают помощь пострадавшим. Испания установила у мола Тарахаль полукилометровое плавучее заграждение (фото: Samuel Vega/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Власти Сеуты просили объявить национальную чрезвычайную ситуацию, однако МВД Испании отклонило запрос, пояснив, что действующий правовой режим не распространяется на миграционный кризис. Вместо этого Мадрид направил в город дополнительные силы и ресурсы (фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Супермаркеты Сеуты столкнулись с нехваткой свежих продуктов после нескольких дней миграционного кризиса и перебоев в работе городских предприятий. В крупных сетевых магазинах Lidl и Mercadona практически отсутствуют хлеб, мясо, курица и рыба. Овощей осталось немного, также заметно опустели полки с питьевыми йогуртами и другой охлажденной продукцией (фото: JALAL MORCHIDI/EPA/ТАСС)

    Кризис вызвал споры внутри Евросоюза о защите внешних границ. Италия на месяц вернула выборочные проверки граждан третьих стран, прибывающих из Испании воздушным и морским транспортом. Ограничения не распространяются автоматически на граждан Испании и других стран ЕС и не означают прекращения участия Испании в Шенгенском соглашении (фото: Mario MorAfAN/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Франция усилила контроль на границе, а представители Финляндии, Швеции, Дании, Австрии и Чехии потребовали от Мадрида дополнительных гарантий, что незаконно вошедшие не смогут свободно перемещаться по шенгенской зоне. Двадцать две страны поддержали проведение экстренной встречи министров внутренних дел ЕС (фото: La Moncloa/XinHua/Global Look Press)

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовый прорыв границы мигрантами нападением и нарушением территориальной целостности государства. Также он раскритиковал односторонние ограничения стран ЕС и заявил, что Мадрид контролирует доступ из Сеуты на материк. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес также заверил партнеров, что безопасность шенгенской зоны не нарушена (фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель предложил Испании поддержку с первых часов кризиса. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль призвал Еврокомиссию отдать приоритет защите внешних границ Евросоюза. Министр заявил, что для контроля нелегальной миграции европейским странам нужны внешние партнеры, такие как Марокко (фото: Mario MorAfAN/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Главное
    Белоруссия решила создать десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной
    На Украине введены ограничения на продажу дизельного топлива
    В Башкирии отразили массированную атаку беспилотников на предприятия
    В Удмуртии при атаке БПЛА погибли три человека
    Минэнерго Молдавии призвало граждан сократить потребление электроэнергии
    Администрация Запорожской АЭС проинформировала МАГАТЭ об ударе беспилотника ВСУ
    Звезда сериала «Клан Сопрано» Винсент Пасторе скончался в Нью-Йорке

    Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев

    Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК. Даже требование США прекратить бить по нефти Казахстана не сработало. Молдавские фермеры уже испытывают нехватку дизтоплива, причем в самый ответственный момент сбора урожая. Среди пострадавших из-за украинских атак также Румыния и Болгария. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

    Перейти в раздел

    Кишинев готовится к демонтажу автономии Гагаузии

    Парламент Молдавии приступил к реформе избирательной системы Гагаузии, изменив правила формирования Народного собрания автономии и ужесточив требования к кандидатам. В Комрате расценивают эти шаги как очередную попытку Кишинева ограничить самостоятельность региона. Не станет ли нынешняя реформа началом демонтажа особого статуса Гагаузии? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации