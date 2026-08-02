Нашествие мигрантов в Сеуте раскалывает ЕС

В ночь на пятницу десятки тысяч мигрантов из Марокко проникли в испанский автономный город Сеута. Прорыв стал одним из крупнейших миграционных инцидентов на внешней границе Евросоюза (фото: Mario MorAfAN/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Сеута – испанский автономный город на северном побережье Африки, у входа в Гибралтарский пролив. Его территория занимает менее 20 кв. км., а население составляет примерно 83-84 тыс. человек. Город отделен от Марокко сухопутной границей, но административно является частью Испании и Евросоюза (фото: JALAL MORCHIDI/EPA/ТАСС)

Кризис развивался не одномоментно. Массовому переходу предшествовали рост числа попыток пересечь границу вплавь. Это произошло после публикация решения верховного суда страны о том, что мигранты, перехваченные в море при попытке достичь Сеуты или Мелильи, не могут быть немедленно депортированы в рамках режима «горячего возврата». Теперь каждый прибывший имеет право на юридическую помощь (фото: Mario MorAfAN/Keystone Press Agency/Global Look Press)

МВД Испании оценило число незаконно пересекших границу примерно в 49 тыс. человек, власти Сеуты – до 60 тыс. человек. По данным правительства страны, погибли не менее 90 человек. Часть людей утонула при попытке обогнуть молы Тарахаль и Бенсу, другие оказались в давке на узких участках берега и возле ограждений (фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press)

По данным МВД Испании, к вечеру пятницы в Марокко добровольно вернулись 48,3 тыс. человек. Позднее источники в испанских силах безопасности оценили число вернувшихся примерно в 53 тыс. человек (фото: STR/AP/ТАСС)

Гражданская гвардия и Национальная полиция усилили границу, военные обеспечивают наблюдение, транспорт и логистику. Морские спасатели и Красный Крест оказывают помощь пострадавшим. Испания установила у мола Тарахаль полукилометровое плавучее заграждение (фото: Samuel Vega/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Власти Сеуты просили объявить национальную чрезвычайную ситуацию, однако МВД Испании отклонило запрос, пояснив, что действующий правовой режим не распространяется на миграционный кризис. Вместо этого Мадрид направил в город дополнительные силы и ресурсы (фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Супермаркеты Сеуты столкнулись с нехваткой свежих продуктов после нескольких дней миграционного кризиса и перебоев в работе городских предприятий. В крупных сетевых магазинах Lidl и Mercadona практически отсутствуют хлеб, мясо, курица и рыба. Овощей осталось немного, также заметно опустели полки с питьевыми йогуртами и другой охлажденной продукцией (фото: JALAL MORCHIDI/EPA/ТАСС)

Кризис вызвал споры внутри Евросоюза о защите внешних границ. Италия на месяц вернула выборочные проверки граждан третьих стран, прибывающих из Испании воздушным и морским транспортом. Ограничения не распространяются автоматически на граждан Испании и других стран ЕС и не означают прекращения участия Испании в Шенгенском соглашении (фото: Mario MorAfAN/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Франция усилила контроль на границе, а представители Финляндии, Швеции, Дании, Австрии и Чехии потребовали от Мадрида дополнительных гарантий, что незаконно вошедшие не смогут свободно перемещаться по шенгенской зоне. Двадцать две страны поддержали проведение экстренной встречи министров внутренних дел ЕС (фото: La Moncloa/XinHua/Global Look Press)

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовый прорыв границы мигрантами нападением и нарушением территориальной целостности государства. Также он раскритиковал односторонние ограничения стран ЕС и заявил, что Мадрид контролирует доступ из Сеуты на материк. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес также заверил партнеров, что безопасность шенгенской зоны не нарушена (фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press)