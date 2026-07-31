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    31 июля 2026, 12:45 • Экономика

    Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев

    Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК. Даже требование США прекратить бить по нефти Казахстана не сработало. Молдавские фермеры уже испытывают нехватку дизтоплива, причем в самый ответственный момент сбора урожая. Среди пострадавших из-за украинских атак также Румыния и Болгария.

    Правительство Молдавии на этой неделе ввело режим тревоги в энергетической сфере на 30 дней из-за возникшего дефицита горючего. Дизеля нет на более чем 50 заправках в стране.

    Тревогу бьют сельхозпроизводители нескольких районов Молдавии. Они столкнулись с отсутствием дизельного топлива в самый разгар сбора урожая и сева озимых культур. Нефтетрейдеры, которые обслуживают фермеров, располагают дизтопливом на пять-семь дней и не могут сказать, когда поступят новые объемы. Дефицит топлива может подорвать сельскохозяйственный цикл в наиболее ответственный момент уборки ранних культур, переживают молдавские фермеры.

    Причина такой ситуации в остановке экспорта казахстанской нефти через российский порт Новороссийск. Казахстан получает по КТК через Россию около 80% своего экспорта. Это сырье является основным для румынского завода «Петромидия», который обеспечивает дизтопливом весь регион, в том числе Молдавию.

    Проблема в том, что Казахстан часто останавливает поставки через КТК из-за ударов Украины по инфраструктуре порта и танкерам. Во второй половине июля Астана вынужденно останавливала прокачку своей нефти на восемь-девять дней, что уже создало проблемы на заправках Молдавии.

    Правда, на этой неделе Казахстан заявил о возобновлении поставок по КТК, но оказалось, что ненадолго. Новые удары по двум танкерам, вывозившим казахстанскую нефть, заставили Астану снова остановить отгрузку. И такие качели могут повторяться. Не помогло даже требование США к Украине не трогать казахстанскую нефть.

    Ко всему прочему, Молдавия столкнулась и с такой проблемой, как обмеление Дуная, по которому поставляли топливо. Из-за этого даже пришлось остановить работу АЭС, что создает еще и дефицит электроэнергии в стране.

    Зависимость Молдавии от казахстанкой нефти сильная: 70% дизеля и 99% бензина идут в страну с румынского завода «Петромидия»,

    говорит эксперт по международным проектам ИРТТЭК Михаил Вакилян. Этот завод принадлежит Rompetrol Rafinare, где контрольный пакет – у KMG International, стопроцентной дочерней компании казахстанского «КазМунайГаза». Работает он преимущественно на казахстанской нефти. По данным самой компании, с 2009 года по май 2026-го завод принял более 800 судов и около 69 млн тонн.

    «В 2025 году общий импорт нефти в Румынии составил 8,9 млн тонн, из них свыше 60% (5,5 млн тонн) приходилось на поставки из Казахстана. Еще 16% приходилось на Азербайджан (1,4 млн тонн). Молдавия импортировала в 2025 году 1,2 млн тонн нефтепродуктов, из них основную долю – 939 тыс. тонн – это поставки из Румынии, плюс по 70-80 тыс. тонн из Турции и Болгарии. Поэтому любые перебои с поставками нефти через терминалы КТК чреваты ростом цен и угрозой дефицита», – отмечает Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

    Найти альтернативное топливо на рынке возможно, но сейчас это сделать не так просто, потому что логистика будет сложнее. «Теоретически Молдавия могла бы получать российские нефтепродукты, но это может быть только какая-то серая схема. Потому что завозить российские нефтепродукты на европейскую территорию нельзя из-за санкций 2023 года, а в Молдавию можно их поставить только через Румынию или Украину. Поэтому Молдавии приходится на равных конкурировать с другими странами Евросоюза за оставшиеся на рынке объемы топлива. Сейчас все в одинаковом дефиците», – говорит Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ.

    «Купить альтернативный дизель Молдавия может, вопрос в цене и транспортировке. Импортная цена дизеля выросла с 880-900 долларов за тонну в середине июня до примерно 1300 долларов к концу июля.

    При этом болгарское направление закрыто из-за американских санкций против «Лукойла». Но есть еще Турция, которая в первом квартале дала 16,7% молдавского дизельного импорта», – отмечает Вакилян.

    «Причем Венгрия, Словакия и Сербия, которые производят нефтепродукты из российской нефти, могли бы помочь Молдавии своими поставками, но не могут из-за санкционного запрета экспортировать это топливо в другие страны Евросоюза. К тому же Молдавия здесь конкурирует еще и с Украиной, которая готова зачастую платить больше», – отмечает эксперт ФНЭБ.

    Отметим, что на мировом рынке предложения топлива и так стало мало. Во-первых, из-за прекращения поставок готовых нефтепродуктов с Ближнего Востока. Если сырая нефть частично имеет возможность попадать на рынок из Саудовской Аравии и ОАЭ благодаря нефтепроводам, то само топливо заперто в регионе. Во-вторых, Россия прекратила экспорт дизеля, снизив общий уровень насыщения мирового рынка. На всех дизеля сейчас явно не хватает. Поэтому удары Украины по КТК, вывозящему 80% казахстанской нефти, только усугубляют ситуацию с дефицитом дизеля и ростом цен.

    Обмеление Дуная, по которому поставляли топливо, добавляет проблем. «Дунай играет свою роль, но не главную. Если бы произошло только обмеление Дуная, то речь шла бы лишь о подорожании топлива из-за более дорогой логистики – то же самое топливо направили бы не речным транспортом, а железной дорогой и автотранспортом. А сейчас здесь намечается именно дефицит топлива», – говорит Юшков.

    Вакилян отмечает, что до абсолютного рекордного минимума 1985 года остается  немного: расход реки на входе в Румынию – около 1630 кубометров в секунду при июльской норме 4700–4750, то есть это треть нормы и минимум с 2003 года. В январе 1985 года этот показатель был 1400 кубометров.

    «Сейчас баржи на Нижнем Дунае грузятся на 30-60%, в Венгрии – на 10-20%. Фрахт Измаил – Констанца удвоился за три недели. При этом уровень воды бьет еще и по энергетике. 28 июля Румыния остановила первый блок АЭС «Чернаводэ» – 700 МВт, порядка 10% национального энергопотребления. Гидроузел «Железные ворота» работает примерно вполовину нормы», – отмечает Вакилян.

    Ситуацию серьезно усугубляет то, что в Молдавии нет резервов топлива. Три дня назад заявлялось, что дизеля хватит всего на восемь дней.

    Цена для молдавской экономики из-за сложившейся геополитической ситуации может быть высока.

    «Аграрный сектор страны дает 7,4% ВВП и около половины товарного экспорта. Жатва в разгаре, урожай пшеницы прогнозируется близким к рекорду – 1,58 млн тонн. Один комбайн сжигает порядка 600 литров дизеля в сутки.

    Оптовая цена дизеля оказалась выше розничной на колонке. Страна экономит топливо в разгар уборочной, введены лимиты, но для сельского хозяйства сделаны исключения. Дизель за несколько дней июля подорожал на 6,5%. В июне он стоил на 38,9% дороже, чем годом ранее, при годовой инфляции 6,51%. Учитывая, что топливо составляет 40-50% издержек автоперевозчиков, следует ждать цепной реакции – еще большего роста цен», – говорит Вакилян.

    Вся эта ситуация ударит также по Румынии, Сербии и Болгарии. «Около 63% румынского нефтяного импорта – казахстанского происхождения, Rompetrol предупреждал о возможном снижении выпуска на «Петромидии» на 10-15% в августе. Второй румынский завод – «Вега» в Плоешти – работает исключительно на полуфабрикатах «Петромидии», собственного сырья у него нет. При этом Petrotel-Lukoil стоит из-за санкций», – отмечает эксперт ИРТТЭК.

    «Сербия получила лишь четверть запланированного июльского импорта топлива. Болгарский «Нефтохим» в Бургасе тоже покупает CPC Blend и тоже находится под санкционным управлением. Пострадает и крупнейший европейский покупатель казахстанской нефти по стоимости – это Италия», – заключает Вакилян.

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