Почему Запад обвинил Россию в остановке экспорта казахстанской нефти

Tекст: Ольга Самофалова

Иностранным нефтяным танкерам временно запретили заходить в главные черноморские порты России, заявило агентство Reuters со ссылкой на источники. Якобы это решение фактически заблокировало экспорт из Казахстана, осуществляемый консорциумом, частично принадлежащим американским энергетическим гигантам Chevron и ExxonMobil. Дело в том, что более 80% казахстанской нефти на экспорт идет сначала по нефтепроводу КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), а затем через российский терминал Южная Озереевка в Новороссийске.

Если невозможно прокачивать нефть через российские черноморские порты, то это действительно означает остановку практически всего экспорта из Казахстана. Через КТК в 2024 году было отгружено почти 55 млрд тонн казахстанской нефти из общего экспорта в 68 млрд тонн.

При этом президент Владимир Путин действительно в понедельник подписал новый закон, по которому иностранные танкеры могут заходить в российские порты только после получения разрешения ФСБ. Этот закон был подписан сразу через несколько дней после введения Евросоюзом 18-го пакета санкций, который они назвали жесточайшим. Поэтому западное агентство расценило эту историю так: Россия в ответ на санкции решила ударить по Евросоюзу, который покупает казахскую нефть, а заодно и по американским компаниям, которые являются акционерами КТК.

Однако накануне в Минэнерго Казахстана заявили, что отгрузка их нефти через российские порты не остановлена.

Российские и казахстанские эксперты считают, что Reuters неправильно оценило ситуацию, и запрета на экспорт казахстанской нефти через российские порты с помощью иностранных танкеров нет. «Я не думаю, что есть такой запрет. Просто внедряется новая процедура, когда надо получить дополнительные разрешительные документы.

Россия не будет вводить такие самоубийственные меры, как запрет иностранным танкерам заходить в наши порты, потому что большинство товаров, в том числе нефть и нефтепродукты, вывозятся из России танкерами под иностранной юрисдикцией.

Многие российские танкеры и раньше часто ходили не под российскими флагами, а под иностранными. И теневым флотом владеют часто не российские компании. Поэтому мы бы не стали добровольно запрещать заход иностранным танкеров в свои порты и ограничивать экспорт своей нефти, нефтепродуктов и прочих товаров», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

По его словам, новый закон создан для того, чтобы обеспечить безопасность этого экспорта, потому что на самом деле было много терактов с танкерами, перевозящими российскую нефть, нефтепродукты и другие товары, например, аммиак. Просто эти истории не так сильно освещались в СМИ. Например, были взрывы в портах Ленинградской области, в том числе на танкерах, которые выходили из российской морской юрисдикции. Были взрывы в Средиземном море на танкерах, которые ранее перевозили российскую нефть и нефтепродукты. «Это создавало некую обеспокоенность. Во-первых, это означает утрату самой нефти или товаров. Во-вторых, это может привести к загрязнению порта, что влечет за собой дополнительные издержки по его очистке. В-третьих, растут цены на страхование при вывозе российской нефти и нефтепродуктов», – говорит эксперт ФНЭБ.

Но есть еще одна причина для беспокойства, которая может физически навредить объемам российского сырьевого экспорта. «Наконец, самое опасное, на мой взгляд, что подобные подрывы танкеров могут стать провокацией, спусковым крючком для мощного удара в Балтийском море. Европейцы, возможно, разрабатывают механизм, как не пускать танкеры теневого флота в Балтийское море, чтобы полностью перекрыть наш экспорт нефти и нефтепродуктов в этом направлении. Для этого ЕС в каждом своем санкционном пакете вводит санкции на сотни танкеров теневого флота. Подрыв танкера, вышедшего из порта Ленинградской области, может стать поводом для Брюсселя объявить танкеры с нашей нефтью небезопасными, чтобы перекрыть им доступ в Балтийское море. Учитывая, что «Северные потоки» взорвали, это не выглядит невозможным. Поэтому Россия вводит дополнительные меры безопасности для танкеров, которые перевозят российскую нефть либо заходят в российские порты», – рассуждает Игорь Юшков.

«Данный закон вводит необходимые в нынешнее время меры контроля, чтобы закрыть ряд вопросов, с которыми сталкиваются наши контрразведывательные органы. Не ясно, почему это касается только танкеров, возможно, эти меры будут расширены и коснутся всех иностранных судов, заходящих в российские порты», – не исключает Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК».

Нельзя исключать, что остановка экспорта нефти из Казахстана все-таки имеет место. «Даже если на какое-то время отгрузка нефти из Казахстана была приостановлена из-за новых правил, то, скорее всего, просто нужно какое-то время на согласование новых бюрократических процедур. Мы такое наблюдали в 2022-2023 годах, когда ЕС ввел запрет покупать нашу нефть и нефтепродукты морским путем. Турецкая сторона на какое-то время остановила проход российских танкеров через Босфор и Дарданеллы. Но это лишь означало, что Турция выясняла вопросы бюрократического характера из-за новых санкций ЕС. Как только эти вопросы были разрешены, проход судов восстановился», – считает Александр Фролов.

Россия вряд ли ударила бы по КТК и Казахстану. «В числе акционеров КТК есть и российский «Лукойл», и казахстанские акционеры. Зачем России вредить Казахстану, который является на данный момент весьма надежным партнером нашей страны?» – добавляет Фролов.

«КТК и для западных стран, и для России был за скобками всего этого конфликта и санкционных ограничений. Поэтому я думаю, что это просто технические нюансы, которые ни на что не повлияют»,

– говорит казахстанский эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов в своем Тelegram-канале.

Временная остановка экспорта казахстанского сырья из порта Новороссийска не так страшна, так как у КТК есть мощности для налива сырья в нефтехранилища по пути следования трубы и в самом порту на 1 млн тонн, считает эксперт. «Фактически КТК может работать в таком режиме около недели. Поэтому ничего страшного не происходит. Сложностей и каких-то еще вещей, я думаю, не предвидится. Технически разрешения, которые сейчас были введены, консорциумом наверняка будут получены», – заключил Байдильдинов.