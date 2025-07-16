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    16 июля 2025, 11:40 • Экономика

    Чем обернутся угрозы Трампа в адрес покупателей российской нефти

    Чем обернутся угрозы Трампа в адрес покупателей российской нефти
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Ольга Самофалова

    Дональд Трамп угрожает наказать покупателей российских энергоресурсов, если через 50 дней ситуация на Украине не разрешится. Под удар попадают в первую очередь Китай, Индия и Турция, как главные покупатели наших нефти и нефтепродуктов. Однако мировые цены на нефть удивительным образом легко восприняли такой ультиматум Штатов. Эксперты объясняют, почему нет паники.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные санкции против покупателей российских энергоносителей, если Россия не согласится на мирное соглашение по конфликту на Украине через 50 дней. Конкретикой американский президент не поделился.

    Однако можно предположить, что речь не идет о включении «провинившихся» компаний в NDS-лист, а о введении 100-процентных пошлин на товары из тех стран, которые ослушались США и продолжили покупать российские энергоресурсы. Будет ли это касаться только российской нефти или также и российских нефтепродуктов, пока не ясно. В конце концов США могут ударить и по газу из России.

    «Если администрация Трампа планирует ввести запретительные пошлины в отношении основных внешнеторговых партнеров РФ, то уже в сентябре 2025 года могут быть установлены тарифы в 100% на импорт товаров из Китая, Индии и Турции. Именно эти страны являются основными покупателями российских угля, нефти и нефтепродуктов. Основные ограничения будут касаться именно взаимной торговли, а не включения тех или иных компаний в SDN-лист», – считает Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

    «Порядка 85-90% нашей нефти покупают буквально две страны. Это Индия и Китай. Китай – это крупнейший покупатель российской нефти, если мы берем нефтепроводы и морские поставки. Если взять только морские поставки, то, как правило, Индия является крупнейшим покупателем нашей нефти, а Китай на втором месте», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    По данным китайской таможни, Китай закупает около 2 млн баррелей российской нефти в сутки – в основном это нефть марок ВСТО, «Сокол« и «Сахалин», плюс нефть сорта Urals и арктическая нефть Arctic. Индия же покупает в основном нашу флагманскую марку нефти – Urals. Согласно данным отслеживания судов Kpler, общий объем импорта российской нефти в страну составляет около 1,8 млн баррелей в сутки. В этом году третьим по величие импортером российской нефти стала Турция, которая купила в июне рекордные 400 тыс. баррелей в сутки. Это стало следствием снижения цен на российскую нефть: она ниже 60 долларов за баррель уже четвертый месяц подряд.

    Также российскую нефть по нефтепроводам покупают Венгрия, Словакия, Сербия, плюс Япония и Южная Корея, добавляет Юшков.

    Что касается нефтепродуктов, то Россия экспортирует около 2,5 млн баррелей в сутки нефтепродуктов, включая малосернистое дизельное топливо, бензин, нафту, мазут и другие. Турция резко нарастила их закупку у России с 2022 года, и ровно на такой же объем вырос их экспорт из Турции в ЕС, отмечает Юшков. Турция стала посредником между Россией и ЕС – и неплохо на этом зарабатывает. В 2024 году Анкара купила 16,1 млн тонн российской нефти, что на 9,5 млн тонн больше, чем в 2021 году, то есть до начала СВО. При этом общий экспорт нефтепродуктов из Турции фактически удвоился – с 11 млн тонн в 2021 году до 22,2 млн тонн в 2024 году. Поставки в ЕС из Турции тоже выросли в два раза – с 5,2 млн тонн в 2021 году до 11,4 млн тонн в 2024 году.

    Российские нефтепродукты также закупают Индия, Бразилия, страны Ближнего Востока (Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия), страны Северной Африки (Египет, Марокко, Тунис и другие), отмечает Игорь Юшков.

    Рынки и нефть довольно слабо отреагировали на угрозы Трампа: мировые цены на нефть упали несильно. И вот почему. Дело в том, что как ни крути, но последствия для самих США будут негативные. Это будет означать моментальный уход с рынка 5-7 млн баррелей в сутки, которые никто не сможет заместить. Теоретически ОПЕК+ могла бы это сделать, нарастив добычу, но это будет не очень быстрый процесс, да и не факт, что картель пойдет на это, считает Юшков, потому что в этом случае сделка развалится и второй раз заполучить участие России в подобном соглашении вряд ли удастся.

    Юшков выделяет два возможных сценария.

    Первый сценарий, когда Индия и Китай не отказываются от российской нефти. Тогда США вводят заградительные импортные пошлины на товары из этих стран.

    «Это значит, что начинается глобальная торговая война: в США больше не поставляются китайские и индийские товары, а Китай в виде ответных мер введет пошлины на американские товары и ограничит поставки редкоземельных металлов в США. Это приведет к огромной инфляции, ФРС США будет бороться с ней поднятием ставок, за что Трамп ее активно критикует. Высокие ставки и дорогие кредиты с инфляцией загонят американскую экономику в рецессию», – говорит Юшков. К тому же Китай уже понимает, что может бороться с США в торговых войнах и даже побеждать в них.

    Второй сценарий: Китай и Индия и все остальные начинают слушаться США и отказываются от покупки российской нефти. «Если Россия не сможет никуда продать нефть, то разразится глобальный энергетический кризис, потому что с рынка уйдет моментально огромный объем нефти и нефтепродуктов. Цены снова станут трехзначными. Будет, по сути, то же самое, что сейчас прогнозировали при закрытии Ормузского пролива. Это глобальный дефицит и энергетический кризис, от чего пострадают все страны Запада, в том числе США, потому что они являются покупателями этих энергоресурсов.

    Топливо в США вырастет до новых исторических рекордов – это как раз то, за что Трамп критиковал предыдущего президента США Джо Байдена. Это снова грозит инфляцией, ростом ставки ФРС США и в конце концов рецессией американской экономики»,

    – говорит Юшков.

    Поэтому какой сценарий ни возьми, США сами пострадают. «Сложно себе представить, что Трамп допустит такое развитие событий», – считает эксперт ФНЭБ.

    Для России это, конечно, тоже негативный эффект, ведь бюджет зарабатывает порядка 25% доходов на нефти и газе. Однако ждать обрушения всей российской экономики тоже не стоит.

    Любопытно, что если США запретят Турции перепродавать российское топливо в Евросоюз, то они ударят еще и по несговорчивому Брюсселю. Трампу приходится вести себя жестче с ЕС, вводить новые пошлины, чтобы получить желаемое. «Если российских нефтепродуктов, идущих через Турцию, больше не будет, то Анкара лишится этого бизнеса и дополнительного заработка, а в Евросоюзе начнется дефицит топлива, цены вырастут», – считает Юшков.

    Что касается СПГ, то США, конечно, выгодно расчистить европейский рынок от СПГ из России. Однако вряд ли Трамп будет делать это сейчас и таким сложным путем. «Весь СПГ, который приходит из России в Евросоюз, это фактически газ с одного завода «Ямал СПГ». США достаточно вести санкции против конкретно этого проекта, и никто из европейцев не станет нарушать эти ограничения. Я думаю, что этот сценарий весьма вероятен, но не сейчас, а через несколько лет, когда из США начнут больше экспортировать СПГ», - заключает собеседник.

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