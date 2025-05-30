Чем опасны амбициозные планы США по экспорту СПГ

Почему план США по утроению экспорта СПГ провалится

Tекст: Ольга Самофалова

США, которые уже являются крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа, планируют утроить этот показатель к 2030 году благодаря проектам, ожидающим принятия окончательных инвестиционных решений, пишет Reuters. В 2024 году США продали на экспорт 91,3 млн тонн СПГ. В стадии строительства, согласно отчету Poten & Partners, в настоящее время уже находятся проекты еще на 95,7 млн тонн в год. Они обеспечат рост мощностей по сжижению в два раза. Чтобы утроить мощности по сжижению газа, необходимо чтобы еще столько же миллионов тонн принесли проекты, по которым вопрос с инвестициями и строительством сейчас на стадии согласования.

Планы крайне амбициозные, но не факт, что будут полностью реализованы на практике. Во-первых, столь резкий рост мощностей по сжижению газа для его экспорта опасен для внутреннего рынка США и в целом для американской экономики. И вот почему.

«С одной стороны, США благодаря сланцевой революции достигли независимости по СПГ, вышли на самообеспеченность и стали экспортировать газ. Однако дальнейший рост экспорта СПГ может создать тревожную ситуацию на внутреннем рынке: цены внутри США могут подскочить до экспортных», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Сейчас в США дешевый газ. Долгое время он стоил вообще 100 долларов за тысячу кубометров на бирже, теперь – 150 долларов, но это все равно в разы дешевле, чем в Европе или Азии.

«Цена на газ в США такая низкая, потому что газ, по сути, заперт на внутреннем рынке. Заводов по сжижению газа для отправки СПГ на экспорт мало, поэтому основной объем газа оседает на внутреннем рынке, создавая конкуренцию и обеспечивая низкую цену»,

– говорит Юшков. Для понимания: в США производится 1,35 трлн кубометров газа в год, а на экспорт в 2024 году отправили лишь незначительную часть – 123,5 млрд кубометров.

Дешевый газ – это одно из главных конкурентных преимуществ экономики и промышленности США, он частично даже уголь выдавил из энергобаланса. «Это позволяет США иметь дешевую электроэнергию, дешевые удобрения, переносить сюда предприятия из той же Европы, реализовывать проект «Сделаем Америку снова великой», – рассказывает эксперт ФНЭБ.

Если же в США будет построено такое количество СПГ-заводов для экспорта, как заявляется, продолжает эксперт, то американские компании смогут выбирать куда им поставлять газ – на внутренний или на внешний рынок. А это значит, чтобы удержать газ на внутреннем рынке, придется поднять цены до уровня мировых (минус стоимость сжижения и доставки). То есть газовая цена на внутреннем рынке будет определяться не конкуренцией, а ценами на внешнем рынке.

«Для США рост цен на газ до мирового уровня – это не самая приятная история. Поэтому я не исключаю, что Дональд Трамп примет ровно такое же решение, как принял в свое время экс-президент Джо Байден. Он просто остановит выдачу разрешений на строительство новых СПГ-заводов, чтобы сохранить ту самую конкуренцию на внутреннем рынке и низкие цены»,

– считает Юшков.

Еще один фактор, который может легко помешать планам США утроить экспорт СПГ – производственный. У экспертов есть сомнения, что другие компании смогут увеличить так резко объемы добычи, чтобы загрузить все эти новые заводы по сжижению газа. «Есть большой риск, что даже если они сейчас настроят этих СПГ-заводов, то они просто окажутся недозагруженными, так как не смогут столь же существенно нарастить объемы производства», – говорит эксперт ФНЭБ.

По его словам, зачастую в США проекты по строительству СПГ-заводов никак не связаны с компаниями, которые занимаются разработкой месторождений и добычей, это разные бизнесы. Владельцы заводов просто продают или, по сути, сдают в аренду мощности по сжижению газа трейдерам, которые сами должны купить газ на внутреннем рынке на Henry Hub, а после сжижения отвезти на экспортный рынок. Таким образом, у строящихся СПГ-заводов в США нет никаких гарантий загрузки.

Не факт, что добытчики пойдут на увеличение бурения из-за опасений падения цен. «Если цены на мировом рынке упадут, то вкладываться в разработку новых месторождений на миллиарды долларов становится рискованно. Тем более что речь идет уже о месторождениях, которые сейчас часто не востребованы из-за высокой себестоимости», – говорит Игорь Юшков.

Найти потребителей на этот газ на мировом рынке в принципе будет не так сложно, если цены будут падать. Ведь чем ниже цена, тем спрос будет выше. «С другой стороны, одновременно с США идет волна строительства СПГ-заводов в Катаре и Австралии, поэтому в один период на мировой рынок выйдет большое количество мощностей по сжижению газа. И это тоже, скорее всего, приведет к тому, что часть заводов (не обязательно новых) будет просто недозагружена», – говорит собеседник.

Наконец, статистика пока не подтверждает заявления об утроении экспортных мощностей США по СПГ, даже если учитывать проекты, которые еще не получили разрешения или не приняли инвестиционного решения.

Так, три уже строящихся завода дадут прибавку экспортных мощностей почти на 50 млн тонн к 2028 году. А суммарная мощность СПГ-проектов, которые еще не одобрены окончательно, и планы по которым могут сорваться, составляет 70 млн тонн. Получается, что экспорт СПГ из США может вырасти с 90 до 210 млн тонн после 2030 года.

«Для России эта ситуация в любом случае ничего хорошего не сулит – цены могут снизиться. США будут и дальше расчищать рынок сбыта для своего СПГ и вводить санкции в отношении, например, действующих российских СПГ-заводов», – не исключает собеседник.