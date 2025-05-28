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    28 мая 2025, 11:32 • Экономика

    Сланцевый бум в США подошел к концу

    Сланцевый бум в США подошел к концу
    @ REUTERS/Nick Oxford

    Tекст: Ольга Самофалова

    Сланцевые компании США останавливают буровые установки и сокращают добычу, потому что мировые цены на нефть делают добычу невыгодной. Сланцевый бум в США заканчивается. Более того, эксперты уверены, что такого роста добычи, как это было еще десять лет назад, Штаты могут больше не ждать.

    Сланцевый бум в США подходит к концу. Нефтегазовые компании останавливают буровые установки и сокращают расходы вопреки обещаниям Дональда Трампа «разогнать» добычу. Цены на нефть съедают прибыль, пишет FT.

    Оценки рентабельности сланцевых производителей разнятся. В ежеквартальном опросе Федерального резервного банка Далласа отмечается, что сланцевым компаниям США нужна цена не ниже 65 долларов за баррель, чтобы просто выйти в ноль, а цены на американскую нефть WTI просели ниже 62 долларов за баррель.

    По оценке Rysrad Energy, порог безубыточности добычи на еще не освоенных сланцевых участках в США составляет 45 долларов за баррель. Для сравнения: аналогичный показатель для простых для добычи месторождений в странах Ближнего Востока равен 27 долларов за баррель, отмечает Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

    «Себестоимость добычи в США очень разная для сланцевых проектов – где-то она низкая, где-то высокая. Но надо понимать, что сланцевые углеводороды – это изначально дорого. Добывать сланцевую нефть и сланцевый газ американцы начали не от хорошей жизни. Еще в семидесятых годах стало понятно, что классические месторождения в США заканчиваются, и чтобы удержать объем добычи на прежнем уровне уже тогда начали давать льготы на новые разработки. Но только к 2000-м годам вся эта стратегия выстрелила – и случилась сланцевая революция. Когда смогли соединить вместе две известные до этого технологии, чтобы можно было рентабельно добывать сланцевый газ. Но если бы в США было предостаточно классических месторождений с низкой себестоимостью, то на сланцевые проекты никто бы даже не посмотрел», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Сначала речь шла именно о добыче газа, а уже потом попутно стали добывать газовый конденсат, который теперь называют сланцевой нефтью.

    Еще один фактор, который подтолкнул к сланцевой революции, это высокие цены на газ.

    «Если бы к началу двухтысячных годов цены на газ в США не были бы самыми высокими в мире, то сланцевая революция тоже могла бы не случиться»,

    – говорит эксперт ФНЭБ.

    Технология добычи совершенствуется, однако добывать сланцевую нефть до сих пор недешевое удовольствие. Именно поэтому, когда цена на нефть упала ниже 70 долларов за баррель, статистика сразу показала снижение числа буровых в США. Добыча снижается по сравнению с рекордными показателями 2022-2023 годов.

    Так, по данным Statista, количество роторных буровых установок для добычи сырой нефти и природного газа в США в 2022 году было 723 штуки, в 2023 году – 687 установок. В феврале 2024 года работало уже только 590 штук.

    А если вернуться на десятилетие назад, то просадка добычи сланцевых углеводородов выглядит еще более значительной. В 2012 году в США насчитывалось почти две тысячи буровых установок. Это почти в четыре раза больше, чем сейчас.

    По словам Юшкова, более рентабельные месторождения на сланцевых формациях с меньшей себестоимостью и большей прибылью заканчиваются, так как их бурили первыми, особенно в кризисные периоды падения цен в 2015 и 2020 годах. Логично, что в США остаются участки с более сложными скважинами по геологии и экономике, работы на которых стоят дороже.

    Продолжит ли добыча сланцевых углеводородов падать и дальше, зависит от мировой конъюнктуры. «Если цены на нефть вырастут до 80-85 долларов за баррель, то американская добыча подрастет, а если цены снизятся или будут оставаться низкими, то и добыча будет снижаться. Объем производства в США определен только экономическими факторами, в отличие от стоимости нефти на мировом рынке, в том числе за счет политики США. Например, если США введут какие-то более жесткие санкции в отношении Ирана или России и тем самым сократят экспорт нефти, то цены поднимутся. Тогда американские проекты станут более рентабельными, в США снова начнут бурить и добывать больше нефти. Однако экспоненциального роста добычи сланцевой нефти, как это было лет десять назад, больше не будет. Период бурного роста в США точно закончился», – говорит Игорь Юшков. Он поясняет, что новые месторождения, которые будут появляться в разработке, будут замещать выпадающие объемы от старых истощенных месторождений.

    Значение сланцевого бума сложно переоценить для США. Во-первых, благодаря росту добычи сланцевого газа, цены на него на внутреннем рынке стали одними из самых низких в мире. Недавно тысяча кубометров газа в США стоила 100 долларов, сейчас уже подороже – 150 долларов. Неудивительно, что США легко переманивают к себе заводы из ЕС, где цены на газ в разы выше.

    Приятным бонусом стала добыча газового конденсата, который теперь принято называть сланцевой нефтью. Эту легкую нефть США в основном экспортируют, а импортируют тяжелую сернистую нефть у Канады и Мексики, так как она технически больше подходит для американских НПЗ. Но суммарно США смогли сократить объем импорта нефти.

    Если в середине 2000-х импорт нефти в США превышал 10 млн баррелей в сутки, то в 2024 году снизился до 6,6 млн. При этом экспорт нефти из США увеличился с 590 тысяч в 2016 году до 4,1 млн баррелей в сутки в 2024 году, отмечает Сергей Терешкин.

    Сланцевая революция сильно помогла американской экономике, подстегнув рост ВВП, рынок труда и торговый баланс за счет роста экспорта. Плюс собственная нефть избавила США от зависимости от иностранных поставщиков типа Саудовской Аравии.

    «Политические последствия сланцевой революции позволили США быть гораздо более независимыми от Ближнего Востока и вести там более свободную экономическую политику.

    До сланцевой революции США зависели от ближневосточной нефти из Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и других. Раньше Саудовская Аравия всегда могла рассчитывать на защиту США, и не только политическую, но и экономическую. Саудовская Аравия была для США одним из главных поставщиков нефти, поэтому США были заинтересованы в стабильности на Ближнем Востоке: конфликты могли привести к обрыву поставок ближневосточной нефти в США. А сейчас основная нефть Саудовской Аравии уходит в Китай, к главному геополитическому конкуренту США. И из гаранта безопасности для Саудовской Аравии США становятся угрозой», – говорит Юшков.

    Что могут сделать США, чтобы ударить по Китаю? «США могут лишить КНР нефти, которая идет из России и Саудовской Аравии. Поэтому если США захотят дестабилизировать так или иначе Саудовскую Аравию, то они ударят по Китаю, а не по себе, ведь в предыдущие годы Штаты сократили импорт саудовской нефти», – заключает эксперт.

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