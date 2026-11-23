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В Москве стартовал эксперимент с новыми знаками парковки для многодетных семей
В Москве началось тестирование новых знаков парковки для многодетных семей
Министерство транспорта России совместно с властями Москвы начало эксперимент по выделению специальных парковочных мест для многодетных семей, который продлится до 21 мая 2027 года.
Новые дорожные знаки установили на улице Рождественке и проспекте Вернадского. В реализации проекта также участвует Госавтоинспекция, сообщает Минтранс.
«Специально обозначенные места помогут многодетным родителям быстрее находить парковку рядом с социально значимыми объектами и сделают повседневные поездки с детьми комфортнее», – заявил министр транспорта Дмитрий Ядров.
По словам главы ведомства, главная цель инициативы заключается в оценке востребованности и удобства таких парковочных мест. Появление нового знака не отменяет действующие льготы, включая право многодетных семей на бесплатную стоянку на платных местах. В будущем нововведение может стать дополнительной мерой поддержки, которую регионы смогут использовать с учетом местных потребностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Минтранса Андрей Никитин сообщил о планах внедрить на дорогах России в 2027 году новый дорожный знак парковки для многодетных семей.
В сентябре дизайн нового знака представили в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.
Министерство транспорта объявило о планах ввести выделенные парковочные места возле социальных объектов и торговых центров для граждан с тремя и более детьми.