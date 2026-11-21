И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Московский Дед Мороз высказался о перспективе ездить на беспилотных санях
Московский Дед Мороз оценил перспективу ездить на беспилотных санях
Московский Дед Мороз в этом году продолжит управлять своими санями самостоятельно, несмотря на возможность сделать их беспилотными, рассказал он.
«У меня прекрасные были дни подготовки к Новому году, я все успел. Пришлось подключать свою магию и волшебство, потому что без них никуда. Какие технологии сравнятся, например, с моими сапогами-скороходами, либо с шапкой-невидимкой, потому что иногда нужно пронырнуть? И, конечно, с моими санями – никакие летающие аппараты с ними не сравнятся», – передает его слова РИА «Новости».
Волшебник признался, что за трендами в технологиях следит Снегурочка, которая предлагает ему перейти на беспилотные аппараты. Однако он считает, что для доставки подарков каждому ребенку перед Новым годом нужен опытный водитель.
В 2025 году бывший глава Минтранса Андрей Никитин поручил бывшему руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить беспрепятственное движение саней Деда Мороза по воздушным трассам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Всероссийский Дед Мороз сообщил о самых частых новогодних желаниях мужчин и женщин. Замгендиректора РЖД Иван Колесников рассказал о маршруте поезда Деда Мороза через 65 городов России.