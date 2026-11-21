Московский Дед Мороз оценил перспективу ездить на беспилотных санях

Tекст: Катерина Туманова

«У меня прекрасные были дни подготовки к Новому году, я все успел. Пришлось подключать свою магию и волшебство, потому что без них никуда. Какие технологии сравнятся, например, с моими сапогами-скороходами, либо с шапкой-невидимкой, потому что иногда нужно пронырнуть? И, конечно, с моими санями – никакие летающие аппараты с ними не сравнятся», – передает его слова РИА «Новости».

Волшебник признался, что за трендами в технологиях следит Снегурочка, которая предлагает ему перейти на беспилотные аппараты. Однако он считает, что для доставки подарков каждому ребенку перед Новым годом нужен опытный водитель.

В 2025 году бывший глава Минтранса Андрей Никитин поручил бывшему руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить беспрепятственное движение саней Деда Мороза по воздушным трассам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Всероссийский Дед Мороз сообщил о самых частых новогодних желаниях мужчин и женщин. Замгендиректора РЖД Иван Колесников рассказал о маршруте поезда Деда Мороза через 65 городов России.