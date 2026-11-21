Сакс назвал расширение НАТО препятствием на переговорах по Украине

Tекст: Катерина Туманова

«Да, я считаю, что мы стали ближе к урегулированию, чем несколько месяцев назад, хотя Соединенные Штаты еще не сделали решающего шага», – сказал Сакс в интервью ТАСС.

Он напомнил, что прямые контакты между Москвой, Вашингтоном и Киевом возобновились 10–11 ноября после девятимесячной паузы. Кроме того, в октябре лидеры Финляндии и Норвегии восстановили прямые связи с Россией, а в Шэньчжэне прошла совместная встреча лидеров трех великих держав. Все эти события создают условия для мирного урегулирования, считает профессор.

«Главным препятствием по-прежнему остается расширение НАТО. По словам Владимира Зеленского, американские переговорщики в Абу-Даби даже предложили рассмотреть возможность вступления Украины в НАТО в обмен на вывод войск из Донбасса», – отметил Сакс.

Это говорит о сохранении планов расширения блока, задуманных американскими неоконсерваторами в 1990-х годах, пояснил экономист.

Россия четко обозначила отказ подписывать соглашение, допускающее членство Украины в НАТО. В связи с этим президенту Дональду Трампу необходимо сделать публичное заявление об отказе от расширения НАТО из-за нарушения принципа неделимости безопасности, резюмировал Сакс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о хороших шансах добиться урегулирования конфликта на Украине, но отказался говорить о гарантиях безопасности для страны. Канцлер ФРГ Мерц исключил разрешение украинского кризиса в обход европейских стран.