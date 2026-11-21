И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Экономист Сакс назвал расширение НАТО препятствием на переговорах в Абу-Даби
Сакс назвал расширение НАТО препятствием на переговорах по Украине
Экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс назвал вопрос расширения НАТО основным препятствием на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.
«Да, я считаю, что мы стали ближе к урегулированию, чем несколько месяцев назад, хотя Соединенные Штаты еще не сделали решающего шага», – сказал Сакс в интервью ТАСС.
Он напомнил, что прямые контакты между Москвой, Вашингтоном и Киевом возобновились 10–11 ноября после девятимесячной паузы. Кроме того, в октябре лидеры Финляндии и Норвегии восстановили прямые связи с Россией, а в Шэньчжэне прошла совместная встреча лидеров трех великих держав. Все эти события создают условия для мирного урегулирования, считает профессор.
«Главным препятствием по-прежнему остается расширение НАТО. По словам Владимира Зеленского, американские переговорщики в Абу-Даби даже предложили рассмотреть возможность вступления Украины в НАТО в обмен на вывод войск из Донбасса», – отметил Сакс.
Это говорит о сохранении планов расширения блока, задуманных американскими неоконсерваторами в 1990-х годах, пояснил экономист.
Россия четко обозначила отказ подписывать соглашение, допускающее членство Украины в НАТО. В связи с этим президенту Дональду Трампу необходимо сделать публичное заявление об отказе от расширения НАТО из-за нарушения принципа неделимости безопасности, резюмировал Сакс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о хороших шансах добиться урегулирования конфликта на Украине, но отказался говорить о гарантиях безопасности для страны. Канцлер ФРГ Мерц исключил разрешение украинского кризиса в обход европейских стран.