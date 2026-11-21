Дмитриев сравнил с вассалом извинившегося перед США Писториуса

Tекст: Катерина Туманова

«Отлично – вассал не должен спорить с хозяином», – написал Дмитриев в социальной сети Х.

Так он отреагировал на сообщение издания Politico о том, что Писториус лично извинился за свои высказывания в адрес Колби.

Дмитриев добавил репост статьи газеты с фразой, что министр обороны Германии Борис Писториус лично извинился за свои предыдущие реплики, в которых он резко раскритиковал упрёки старшего чиновника Пентагона в адрес украинских ударов по территории России, назвав их «довольно глупой вещью».

По словам Писториуса, он якобы не так выразился на английском языке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны ФРГ Писториус сообщил об извинениях заместителю главы Пентагона Колби. В четверг Колби досрочно покинул заседание контактной группы по Украине в Брюсселе. До этого замминистра обороны США назвал удары украинских войск по инфраструктуре в России не способствующими завершению конфликта.