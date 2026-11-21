И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Дмитриев назвал извинения главы Минобороны ФРГ перед США поведением вассала
Дмитриев сравнил с вассалом извинившегося перед США Писториуса
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал извинения министра обороны Германии Бориса Писториуса перед заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби.
«Отлично – вассал не должен спорить с хозяином», – написал Дмитриев в социальной сети Х.
Так он отреагировал на сообщение издания Politico о том, что Писториус лично извинился за свои высказывания в адрес Колби.
Дмитриев добавил репост статьи газеты с фразой, что министр обороны Германии Борис Писториус лично извинился за свои предыдущие реплики, в которых он резко раскритиковал упрёки старшего чиновника Пентагона в адрес украинских ударов по территории России, назвав их «довольно глупой вещью».
По словам Писториуса, он якобы не так выразился на английском языке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны ФРГ Писториус сообщил об извинениях заместителю главы Пентагона Колби. В четверг Колби досрочно покинул заседание контактной группы по Украине в Брюсселе. До этого замминистра обороны США назвал удары украинских войск по инфраструктуре в России не способствующими завершению конфликта.