МИД: Россия ответит на натурные ядерные испытания США

Захарова заявила о готовности России ответить на натурные ядерные испытания США

Tекст: Вера Басилая

Россия примет адекватные ответные меры в случае проведения Соединенными Штатами или другими странами натурных ядерных испытаний, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

Заявление приурочено к 30-й годовщине открытия для подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Захарова подчеркнула, что Москва продолжает соблюдать добровольный мораторий, введенный Советским Союзом в 1990 году.

«Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по ДВЗЯИ, и планов отойти от них у нас нет. Тем не менее, если США или другие государства-участники Договора проведут натурные ядерные испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия», – процитировала Мария Захарова слова президента России Владимира Путина, сказанные им 5 ноября 2025 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала беспочвенными обвинения со стороны США в нарушении другими странами Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о симметричном ответе России на отказ Вашингтона от соблюдения запрета.