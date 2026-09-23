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    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    13 комментариев
    23 сентября 2026, 17:38 • Новости дня

    Переговоры Лаврова и Рубио в Нью-Йорке завершились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили переговоры в Нью-Йорке.

    Главы дипломатических ведомств двух стран общались в Нью-Йорке примерно один час, передает РИА «Новости». Перед началом беседы американские журналисты пытались выкрикивать вопросы, однако министры лишь улыбнулись и не стали отвечать.

    Российскую сторону на переговорах также представляли постпред при ООН Василий Небензя и посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Кроме того, во встрече участвовали официальный представитель МИД Мария Захарова, директора департаментов Александр Гусаров и Алексей Дробинин.

    Ранее Лавров отмечал намерение выяснить у Рубио позицию Вашингтона по ситуации на Украине и возможным посредническим усилиям. Диалог состоялся в условиях недавнего принятия в США закона о новых антироссийских санкциях.

    Новый документ разрешает американскому президенту Дональду Трампу устанавливать дополнительные пошлины до 100% на продукцию из государств, входящих в пятерку главных покупателей российских нефти и газа. Также предусмотрено введение пошлин до 500% на отечественные товары, ввозимые на американскую территорию.

    Ранее глава российского МИД подтвердил планы провести встречу с американским коллегой на полях Генассамблеи ООН.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков анонсировал детальное обсуждение ситуации вокруг Украины.

    Пресс-служба Госдепартамента США опубликовала рабочий график Марко Рубио с точным временем переговоров.

    23 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Трамп послал Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском

    Трамп отправил Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому напрямую договариваться с Илоном Маском об использовании системы Starlink для ударов вглубь российской территории, сообщила журналистка Найя Саджая.

    Саджая в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) сообщила, что президент США посоветовал Зеленскому обсуждать вопрос использования Starlink для ударов по России непосредственно с Маском, передает Lenta.ru.

    В ходе встречи Владимир Зеленский выразил готовность к энергетическому перемирию. При этом он вновь поднял тему использования Starlink для атак вглубь российской территории.

    «Вам нужно поговорить об этом с Илоном», – заявил американский президент Зеленскому.

    Ранее, 1 сентября, президент России Владимир Путин сообщил о поручениях Вооруженным силам. Российским военным были даны указания подготовить и нанести массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса на территории Украины в качестве ответной меры.

    Киев запросил у США разрешение на использование системы Starlink для наведения дронов.

    Маск отклонил просьбу украинских властей из-за риска эскалации конфликта.

    Позже издание Financial Times писало, что Маск якобы готов разрешить использование БПЛА со Starlink для ударов по России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в России найден способ подавления неуязвимой до последнего времени спутниковой системы Starlink.

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    23 сентября 2026, 08:52 • Новости дня
    США не объяснили отказ в визе замглавы МИД Алимову
    США не объяснили отказ в визе замглавы МИД Алимову
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Никто в США не хочет объяснить причину невыдачи визы заместителю главы МИД Александру Алимову для поездки на Генассамблею ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захарова, США отказались объяснить причину невыдачи визы для поездки в Нью-Йорк замглавы МИД Александру Алимову, курирующему направление ООН в российском дипведомстве, передает радио Sputnik.

    Заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову отказали в выдаче американской визы для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    Глава МИД Сергей Лавров указал госсекретарю США на регулярные проблемы с допуском отечественных делегатов.

    Ранее делегация России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии ГА ООН.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    21 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Венгрия попросила США не вводить санкции за закупку российских энергоресурсов
    Венгрия попросила США не вводить санкции за закупку российских энергоресурсов
    @ Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель комиссии по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду попытался убедить американских конгрессменов отказаться от штрафных мер на время переходного энергетического периода.

    Будапешт надеется избежать вторичных американских ограничений за приобретение топлива у Москвы, передает РИА «Новости». Хайду подвел итоги своего недавнего официального визита в Соединенные Штаты.

    «Я также попросил о содействии, чтобы на время переходного периода наша страна избежала действия американских штрафных мер, направленных против закупки российских энергоносителей», – написал он в социальных сетях.

    Парламентарий дополнительно запросил поддержку у американских конгрессменов. Будапешт рассчитывает на помощь Вашингтона в дальнейшем снижении зависимости от российской энергии и обеспечении поставок из нескольких альтернативных источников, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Будапешт понадеялся получить исключение из американского законопроекта о стопроцентных пошлинах на российские энергоносители.

    В конце прошлого года премьер-министр Виктор Орбан объявил о полном освобождении трубопроводов «Турецкий поток» и «Дружба» от санкций США.

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    22 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    Трамп не дал Зеленскому ответить на вопросы журналистов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп на открытой встрече с Владимиром Зеленским полностью перехватил инициативу, не дав ему возможности ответить на вопросы прессы.

    Президент США во время открытой встречи полностью лишил Владимира Зеленского возможности отвечать на вопросы журналистов, перехватив инициативу в беседе, передает РИА «Новости». Американский лидер начал мероприятие со вступительного слова, в котором пообещал искать пути урегулирования украинского конфликта.

    Зеленский выразил благодарность за поддержку и контакт, после чего Трамп заговорил о возможном достижении мира до зимы, слова благодарности стали единственными фразами Зеленского во время открытой части переговоров.

    Когда журналисты задали вопрос об ударах ВСУ по российским нефтяным объектам, Зеленский попытался вступить в диалог. Однако он остался безмолвным, пока Трамп рассуждал о ценах на дизельное топливо. В дальнейшем Зеленский лишь улыбался и кивал, а встреча завершилась менее чем через 10 минут.

    Накануне встречи Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на завершение украинского конфликта до наступления зимы при поддержке США.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США намерен предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры во время встречи на полях Генассамблеи ООН.

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    22 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Рубио заявил о готовности Трампа завершить конфликт на Украине

    Рубио: Трамп намерен сделать все возможное для завершения украинского конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп намерен приложить максимальные усилия для скорейшего мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Вашингтон надеется на завершение украинского конфликта, передает РИА «Новости». Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News. «Президент всегда хотел положить конец этому конфликту и готов сделать все, что в его силах, чтобы положить ему конец», – подчеркнул американский дипломат.

    Рубио также добавил, что Соединенные Штаты по-прежнему рассчитывают на возможность достижения договоренностей по данному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон ищет приемлемые для обеих сторон пути прекращения боевых действий.

    Госсекретарь Марко Рубио назвал Соединенные Штаты единственным способным завершить конфликт государством.

    Президент США Дональд Трамп пообещал довести процесс урегулирования до конца.

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    21 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Песков оценил влияние «адских санкций» США на двусторонние отношения

    Песков заявил об отсутствии пользы от новых «адских санкций» США для отношений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новый закон США о санкциях против нефтегазового экспорта не поможет восстановить двусторонние отношения и урегулировать конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новый закон США, передает ТАСС.

    «Это то, что не способствует реанимации наших отношений и вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования», – подчеркнул представитель Кремля.

    Закон, подписанный президентом США, предусматривает возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт из стран, продолжающих закупать российские нефть и газ в больших объемах. Кроме того, документ устанавливает пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Песков также напомнил, что против России введено более 30 тыс. различных санкций, включая страновые, корпоративные и персональные ограничения. Однако, по его словам, страна в значительной степени адаптировалась к ним и нашла способы минимизировать негативный эффект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России и Ирана.

    Данный документ позволяет устанавливать пошлины до 100% на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    В Кремле назвали подготовку этих ограничительных мер недружественными действиями.

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    22 сентября 2026, 16:58 • Новости дня
    Рубио заявил о планах Трампа обсудить с Зеленским энергетическое перемирие

    Рубио: Трамп обсудит с Зеленским энергетическое перемирие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп намерен предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры во время встречи на полях Генассамблеи ООН, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американский лидер планирует поднять вопрос о необходимости энергетического перемирия в ходе украинского конфликта, рассказал Рубио в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС. «Речь идет о заморозке в плане прекращения атак. <…> Мы предложим именно это», – подчеркнул глава американской дипломатии.

    По его словам, идеальным исходом стал бы отказ от нападений на украинскую инфраструктуру и российские поставки энергоресурсов.

    Рубио добавил, что Вашингтон уже обсуждал подобный вариант с рядом государств. При этом он признал главную сложность реализации этой инициативы. Для достижения перемирия потребуется согласие обеих сторон конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне встречи президент США Дональд Трамп потребовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Неделей ранее американский лидер заявил о согласии Москвы и Киева остановить атаки на энергетическую инфраструктуру друг друга.

    Президент России Владимир Путин еще весной прошлого года поддержал идею временного прекращения ударов по энергообъектам.

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    23 сентября 2026, 05:37 • Новости дня
    FT: Белый дом поддержал инвестора из США Боэли в покупке активов «Лукойла»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Инвестор из Соединенных Штатов Тодд Боэли заручился поддержкой американского руководства и стран Персидского залива перед покупкой иностранных активов «Лукойла», пишут британские СМИ.

    Миллиардер Боэли смог получить поддержку правительства США и влиятельных лиц из Персидского залива, связанных с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы выкупить активы «Лукойла», сообщили собеседники Financial Times, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что вот уже несколько месяцев он пытается заполучить права на активы нефтяной компании.

    В консорциум миллиардера, по данным издания, также включены представители агентства по финансированию международного развития, брат президента ОАЭ Тахнун бен Заид Аль Нахайян и несколько представителей семьи миллиардеров аль-Хайят из Катара.

    Пока сделка не получила окончательного одобрения.

    Ранее минфин США дал разрешение на проведение операций по продаже международных активов российской нефтяной компании Lukoil International GmbH.

    До этого «Лукойл» заявлял о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Carlyle по продаже 100% дочернего общества LUKOIL International GmbH.

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    21 сентября 2026, 13:33 • Новости дня
    Песков рассказал о неприятии партнерами России санкций США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Торговые партнеры России единогласно выступили против американского закона о санкциях, выразив полное неприятие ограничений вторичного характера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия поддерживает постоянный контакт со своими торговыми партнерами на фоне введения американского закона о санкциях, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря президента России, иностранные контрагенты выразили полное неприятие новых ограничений.

    «Мы находимся в постоянном контакте с нашими торговыми партнерами. Вы слышали уже заявления, в которых они дали оценку таким возможным ограничениям вторичного характера. Собственно, все единогласно говорят о полном неприятии такой политики», – заявил Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.

    Данный документ позволяет накладывать стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил позитивное влияние этих ограничений на двусторонние отношения.

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    22 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    Замглавы МИД Алимов подтвердил отказ США в визе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову отказали в выдаче американской визы для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов рассказал РИА «Новости», что не смог получить американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

    По словам дипломата, отказ властей Соединенных Штатов не стал сюрпризом, однако это решение не делает чести принимающей стороне.

    «Ну да, чего таить, но думаю, вряд ли этот невдохновляющий для меня и не составляющий предмет гордости для страны-хозяйки штаб-квартиры ООН факт представляет ключевой информповод в контексте начавшейся недели высокого уровня ГА ООН», – отметил замглавы ведомства.

    Он добавил, что российская делегация во главе с министром Сергеем Лавровым направляется в Нью-Йорк и планирует активно участвовать в работе Генассамблеи. Алимов подчеркнул, что у дипломатов есть более важные задачи, несмотря на визовые трудности.

    Кроме того, директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил ТАСС, что сотрудники постоянного представительства России при ООН по-прежнему ограничены в перемещениях 25-мильной зоной. Он также напомнил, что дипломатическая собственность на Лонг-Айленде остается незаконно изъятой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Вашингтон также отказал Алимову в выдаче визы. В апреле Соединенные Штаты не выдали въездной документ российскому дипломату для участия в сессии Комитета по информации ООН.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров указал госсекретарю США на регулярные проблемы с допуском отечественных делегатов.

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    22 сентября 2026, 13:35 • Новости дня
    Песков заявил о прекращении диалога России и США по арктической тематике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии арктической повестки в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

    Вопросы российско-американского сотрудничества в северных широтах в настоящее время не обсуждаются, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что другие государства отказываются от контактов с Москвой в этом регионе.

    «Сейчас тема взаимодействия в Арктике не находится на повестке дня. Американцы, другие арктические государства от этого отказываются, от взаимодействия с Россией. Это никоим образом не умаляет роль нашей страны в арктических делах», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о получении постоянного контроля над безопасностью Гренландии.

    Канцелярия премьер-министра Дании подтвердила подготовку трехстороннего соглашения об усилении безопасности в Арктике.

    Советник президента России Антон Кобяков назвал эту инициативу попыткой захвата американцами контроля над всем арктическим регионом.

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    23 сентября 2026, 03:28 • Новости дня
    Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

    В Госдепе сообщили о встрече Лаврова и Рубио 23 сентября в Нью-Йорке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио 23 сентября в Нью-Йорке, говорится в рабочем графике Рубио, опубликованном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

    Переговоры между главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио состоятся в Нью-Йорке 23 сентября в 16:00 по московскому времени, передает ТАСС.

    «Рубио встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке», – говорится в публикации. Отмечается, что перед началом беседы дипломатов запланирована протокольная фото- и видеосъемка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о запланированной на 23 сентября встрече.

    Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков анонсировал детальное обсуждение ситуации вокруг Украины.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил планы проведения беседы с американским коллегой.

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    21 сентября 2026, 07:23 • Новости дня
    Дарчиев: Москва и Вашингтон планируют обсудить двусторонние раздражители

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская и американская стороны намерены в ближайшее время провести контакты для снятия раздражителей в двусторонних отношениях, сообщил посол России в США Александр Дарчиев.

    «В ближайшее время имеется в виду провести ряд регулярных контактов на рабочем уровне по двусторонним раздражителям в российско-американских отношениях как в Вашингтоне, так и в Москве», – подчеркнул Дарчиев, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о новых антироссийских санкциях не улучшит двусторонние отношения.

    Эти рестрикции позволяют вводить стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    При этом президент России Владимир Путин положительно оценивал посреднические усилия американского лидера по разрешению украинского кризиса.

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    21 сентября 2026, 11:35 • Новости дня
    Песков назвал внутренним делом США запрет Трампа для СМИ

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал запрет на доступ ряду американских СМИ в Белый дом внутренним делом США.

    Решение президента США Дональда Трампа ограничить доступ ряду американских изданий в Белый дом является внутренним делом страны, передает РИА «Новости».

    «Мы работаем со всеми журналистами. У нас так не принято. Что касается того, как американцы работают со своими, это их дело, мы в это не вмешиваемся и не любим, когда вмешиваются в наши дела», – сказал Дмитрий Песков, комментируя эту информацию.

    Ранее Дональд Трамп запретил доступ в Белый дом телеканалам CNN и MSNOW, а также газете Politico. Он пригрозил подать на них в суд. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что не хочет видеть в Белом доме корреспондентов, которые освещают работу республиканской администрации в негативном ключе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп запретил журналистам телеканалов CNN, MSNOW и газеты Politico посещать Белый дом.

    Руководство MSNOW пообещало отстаивать гарантированную американской Конституцией свободу слова.

    Специальный посланник американского лидера Ричард Гренелл назвал современные СМИ обычным предвзятым бизнесом.

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    23 сентября 2026, 08:39 • Новости дня
    Захарова рассказала о программе Лаврова в Нью-Йорке

    Захарова анонсировала переговоры Лаврова с Рубио в Нью-Йорке

    Tекст: Вера Басилая

    Первым пунктом программы министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорке на Генассамблеи ООН станут переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, первые переговоры должны состояться рано утром по Нью-Йорку с госсекретарем США Рубио, передает радио Sputnik.

    В Госдепе сообщили, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио 23 сентября в Нью-Йорке.

    Ранее делегация России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии ГА ООН.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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