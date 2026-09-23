Литва закрыла визовые центры в четырех странах

Литва закрыла визовые центры в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и БиГ

Tекст: Денис Тельманов

Литва прекращает работу внешних центров выдачи разрешений на проживание в ряде стран, передает ТАСС. Решение касается Казахстана, Киргизии, Узбекистана, а также Боснии и Герцеговины.

«С учетом оценки ситуации в сфере безопасности и угрозы терроризма не вижу оснований для продолжения деятельности внешних центров выдачи разрешений на проживание в Литве, которые действуют в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, а также в Боснии и Герцеговине», – сообщил Кателинас.

Министр пояснил, что департамент государственной безопасности выявил среди граждан этих стран лиц с радикальными взглядами. По его словам, власти не могут допустить перерастания рисков в реальные инциденты.

По данным на 1 сентября, в Литве проживали 227 тыс. иностранцев. Среди них 80 тыс. украинцев, 48 тыс. белорусов, 13 тыс. россиян и столько же узбеков, а также 9,4 тыс. индийцев и 7,4 тыс. таджиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце литовские депутаты подготовили поправки для сокращения времени автомобильного транзита россиян в Калининградскую область до шести часов.

В конце прошлого года власти республики аннулировали временный вид на жительство у 145 граждан России из-за частых поездок на родину.

Ранее МВД страны запланировало закрыть границу для просителей убежища по примеру Польши и Финляндии.