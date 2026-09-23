Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.18 комментариев
Москвич получил срок за попытку зарезать жену и сына
Москвич получил восемь с половиной лет за попытку зарезать жену и сына
Житель столицы осужден на восемь с половиной лет колонии за вооруженное нападение на супругу и сына-подростка в январе этого года, сообщили в прокуратуре Москвы.
Суд в столице вынес приговор 44-летнему жителю города, признанному виновным в покушении на убийство собственных родственников, передает РИА «Новости». Инцидент произошел вечером 26 января на Линейном проезде.
По данным следствия, нетрезвый глава семьи набросился с ножом на 39-летнюю супругу и сына-подростка. Женщина получила не менее четырех ранений, а ребенок – не менее восьми.
«Суд приговорил мужчину к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», – говорится в сообщении столичной прокуратуры. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе пьяный житель севера столицы нанес множественные ножевые ранения супруге и сыну-подростку.
В марте другой москвич изрезал возлюбленную ножом в квартире на Ходынском бульваре.
В августе ревнивый мужчина убил жену на Пятницком шоссе.