Москвич получил срок за попытку зарезать жену и сына

Москвич получил восемь с половиной лет за попытку зарезать жену и сына

Tекст: Денис Тельманов

Суд в столице вынес приговор 44-летнему жителю города, признанному виновным в покушении на убийство собственных родственников, передает РИА «Новости». Инцидент произошел вечером 26 января на Линейном проезде.

По данным следствия, нетрезвый глава семьи набросился с ножом на 39-летнюю супругу и сына-подростка. Женщина получила не менее четырех ранений, а ребенок – не менее восьми.

«Суд приговорил мужчину к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», – говорится в сообщении столичной прокуратуры. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе пьяный житель севера столицы нанес множественные ножевые ранения супруге и сыну-подростку.

В марте другой москвич изрезал возлюбленную ножом в квартире на Ходынском бульваре.

В августе ревнивый мужчина убил жену на Пятницком шоссе.