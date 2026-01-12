Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.11 комментариев
В Rostic’s опровергли слухи о массовом закрытии точек в Москве
Массового закрытия ресторанов сети быстрого питания Rostic’s в Москве не происходит, сообщили в компании.
«В московском регионе порядка 400 ресторанов Rostic’s, ни о каком массовом закрытии речь не идет», – подчеркнули в пресс-службе, передает ТАСС.
Там также пояснили, что отдельные заведения действительно временно прекращают работу, но это связано исключительно с программой реновации, которую реализует компания.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о массовом закрытии ресторанов Rostic’s в Москве якобы из-за жалоб на сервис и качество блюд.
