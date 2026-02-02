Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам, не моргнув глазом ответили, – конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?0 комментариев
Девочка-подросток в Москве передала аферистам деньги по кодовому слову «Пеппа»
Несовершеннолетняя жительница столицы передала курьеру мошенников свыше 2 млн рублей, доверившись телефонным злоумышленникам и назвав пароль из популярного мультфильма, сообщили в ГУ МВД по городу.
Сотрудники полиции задержали курьера мошенников, похитивших у школьницы более 2 млн рублей, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Самой девочке 16 лет, ей позвонили неизвестные, выдававшие себя за работников службы доставки. Аферисты выманили код из СМС, а затем заявили, что личные данные девочки якобы скомпрометированы.
Злоумышленники запугали подростка уголовной ответственностью за мнимое финансирование запрещенной организации. Под их диктовку девушка взяла из домашнего сейфа родительские деньги и отдала их прибывшему мужчине, назвав пароль «Пеппа».
Оперативники задержали 52-летнего подозреваемого из Подмосковья. Выяснилось, что похищенные средства он уже перевел кураторам в криптовалюте, фигурант заключен под стражу.
Ранее в Уфе 15-летняя школьница, напуганная телефонными злоумышленниками, отдала курьеру два родительских сейфа с более чем 3 млн рублей.