Девочка-подросток в Москве передала аферистам деньги по кодовому слову «Пеппа»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники полиции задержали курьера мошенников, похитивших у школьницы более 2 млн рублей, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Самой девочке 16 лет, ей позвонили неизвестные, выдававшие себя за работников службы доставки. Аферисты выманили код из СМС, а затем заявили, что личные данные девочки якобы скомпрометированы.

Злоумышленники запугали подростка уголовной ответственностью за мнимое финансирование запрещенной организации. Под их диктовку девушка взяла из домашнего сейфа родительские деньги и отдала их прибывшему мужчине, назвав пароль «Пеппа».

Оперативники задержали 52-летнего подозреваемого из Подмосковья. Выяснилось, что похищенные средства он уже перевел кураторам в криптовалюте, фигурант заключен под стражу.

Ранее в Уфе 15-летняя школьница, напуганная телефонными злоумышленниками, отдала курьеру два родительских сейфа с более чем 3 млн рублей.