Дрон сбит на подлете к Москве
Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве
Системой противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил в мессенджере Max: «Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву». По словам мэра, специалисты экстренных служб приступили к работе на месте падения обломков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за семь часов уничтожили почти 50 украинских беспилотников, атаковавших сразу несколько областей и акваторий страны.
Ранее Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили два дрона на подлете к Москве 29 марта.