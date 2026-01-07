Глава Минтранса Никитин назвал время поездки в поезде ВСМ Москва – Валдай

Tекст: Денис Тельманов

По новым высокоскоростным железнодорожным магистралям (ВСМ) поезда смогут доезжать от Москвы до Валдая всего за час, рассказал министр транспорта России Андрей Никитин, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что на участке рядом с Боровичами, где сейчас находится станция Угловка, появится новая станция Валдай, откуда до столицы добраться можно будет за час.

Никитин продемонстрировал на мониторе ход строительства ВСМ, проходящей от Москвы через Новгород до Петербурга, и уточнил, что трасса активно развивается: «Можно увидеть, как она строится в Новгородской области… В 2028 году, может быть, в начале 2029-го, она поедет. От Москвы до Петербурга будет 2,5 часа, до Новгорода – один час сорок минут», – сказал министр.

ВСМ – это электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, позволяющая поездам развивать скорость от 200 до 400 км в час. Сейчас в России такие дороги отсутствуют, а пилотным проектом станет линия Москва – Петербург, на которой будет 14 остановок, включая Ленинградский вокзал, Рижскую, Новгород и другие ключевые станции.

Время в пути между Москвой и Петербургом по ВСМ составит два часа 15 минут, что почти в два раза быстрее нынешних поездов. До Великого Новгорода от Москвы можно будет доехать за один час 41 минуту, а от Новгорода до Петербурга – за 27 минут.

К 2045 году протяженность сети ВСМ в России достигнет более 4,5 тыс. км, и на этих линиях будут работать около 300 поездов. Помимо трассы между столицами, планируется строительство ВСМ в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, варианты развития высокоскоростных магистралей, включая маршрут до Казани, подготовят для презентации президенту в марте. Росстандарт уже ведет работу по 45 новым ГОСТам для проекта ВСМ между Москвой и Петербургом. Президент России заявил, что строительство ВСМ из Москвы в Петербург и Казань будет реализовано.