Росстандарт разработал 45 новых ГОСТов для ВСМ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Росстандарт занимается подготовкой 45 новых стандартов (ГОСТов) для первого в России проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом, передает РИА «Новости». Шалаев отметил, что проект требует внедрения большого числа современных технологий, что делает стандартизацию критически важной задачей.

По словам Шалаева, разрабатываемые ГОСТы касаются как железнодорожной инфраструктуры, так и подвижного состава. Некоторые из них уже утверждены, включая стандарт для стометровых рельсов, разработанный в рамках профильного технического комитета. Шалаев подчеркнул, что эта работа идет с опережением, чтобы обеспечить современные требования к безопасности и эффективности транспортных систем.

Напомним, высокоскоростной железнодорожной линией считается специализированная электрифицированная дорога с возможностью движения поездов на скоростях от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России подобных магистралей нет, а маршрут между Москвой и Петербургом станет первым пилотным проектом.

Запуск всей линии планируется на 2028 год. Время в пути между двумя городами составит 2 часа 15 минут. В дальнейшем предполагается строительство сети ВСМ по стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей из Москвы в Петербург и Казань будет реализовано. Завершение испытаний опытных образцов поезда для ВСМ Москва – Петербург намечено на ближайшие годы. В России к 2045 году планируют построить пять высокоскоростных магистралей.