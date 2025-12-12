Названы сроки испытаний опытных образцов поезда для ВСМ Москва – Петербург

Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.0 комментариев
Испытания первых поездов ВСМ Москва – Петербург проведут в 2027 году
Два новых высокоскоростных поезда для магистрали между Москвой и Петербургом планируется испытать в 2027 году после завершения сборки опытных образцов на заводе в Верхней Пышме, заявил гендиректор АО «Группа »Синара« Виктор Леш.
Испытания головных образцов поездов для высокоскоростной магистрали Москва – Петербург проведут в 2027 году, передает «Россия 24».
На заводе в Верхней Пышме уже идет активная подготовка к этому этапу: с февраля 2024 года стартовали два крупных технологических процесса, связанных со строительством корпусов для будущих составов и с запуском технологической подготовки производства.
Генеральный директор АО «Группа Синара» Виктор Леш сообщил, что предприятие своевременно получает необходимую документацию и ведет параллельно заказы оборудования, строительство новых зданий, заливку фундаментов, а также готовится к серийному выпуску поездов. По его словам, сейчас на действующих мощностях завода началась подготовка к созданию двух головных опытных поездов, которые должны пройти испытания в обозначенные сроки.
Ранее в РЖД заявили, что производство вагонов для нового высокоскоростного поезда на маршруте Москва – Петербург стартует в самом начале 2026 года.
Время в пути между Москвой и Петербургом по высокоскоростной магистрали сократится примерно до двух часов.
Инфраструктуру первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург будут возводить с нуля, а количество остановок между городами составит 14.