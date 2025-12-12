Названы сроки испытаний опытных образцов поезда для ВСМ Москва – Петербург

Испытания первых поездов ВСМ Москва – Петербург проведут в 2027 году

Tекст: Вера Басилая

Испытания головных образцов поездов для высокоскоростной магистрали Москва – Петербург проведут в 2027 году, передает «Россия 24».

На заводе в Верхней Пышме уже идет активная подготовка к этому этапу: с февраля 2024 года стартовали два крупных технологических процесса, связанных со строительством корпусов для будущих составов и с запуском технологической подготовки производства.

Генеральный директор АО «Группа Синара» Виктор Леш сообщил, что предприятие своевременно получает необходимую документацию и ведет параллельно заказы оборудования, строительство новых зданий, заливку фундаментов, а также готовится к серийному выпуску поездов. По его словам, сейчас на действующих мощностях завода началась подготовка к созданию двух головных опытных поездов, которые должны пройти испытания в обозначенные сроки.

Ранее в РЖД заявили, что производство вагонов для нового высокоскоростного поезда на маршруте Москва – Петербург стартует в самом начале 2026 года.

Время в пути между Москвой и Петербургом по высокоскоростной магистрали сократится примерно до двух часов.

Инфраструктуру первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург будут возводить с нуля, а количество остановок между городами составит 14.