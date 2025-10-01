Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
Время в пути между Москвой и Петербургом по ВСМ сократилось до двух часов
Время в пути между Москвой и Петербургом по высокоскоростной магистрали (ВСМ) сократится примерно до двух часов, сообщила генеральный директор ООО «ВСМ-400» Маргарита Колосова.
Сейчас дорога между двумя столицами занимает чуть более четырех часов, и запуск нового маршрута практически вдвое уменьшит этот показатель. Колосова подчеркнула, что экономия времени поспособствует росту внутреннего туризма. Она отметила: «Наша задача – не просто перевезти пассажира между вокзалами, а обеспечить бесшовное и комфортное путешествие из точки А в точку Б», передает ТАСС.
По ее словам, для достижения этой цели внедряются современные решения для оплаты, навигации и парковок, а также разрабатываются эффективные транспортные схемы подвоза к вокзалам ВСМ с глубокой интеграцией в городскую инфраструктуру.
Ранее в инфоцентре ВСМ сообщили, что инфраструктура первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург со станциями и вокзалами будет возводиться с нуля, а остановок между городами запланировано 14.