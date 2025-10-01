Время в пути между Москвой и Петербургом по ВСМ сократилось до двух часов

Tекст: Дарья Григоренко

Сейчас дорога между двумя столицами занимает чуть более четырех часов, и запуск нового маршрута практически вдвое уменьшит этот показатель. Колосова подчеркнула, что экономия времени поспособствует росту внутреннего туризма. Она отметила: «Наша задача – не просто перевезти пассажира между вокзалами, а обеспечить бесшовное и комфортное путешествие из точки А в точку Б», передает ТАСС.

По ее словам, для достижения этой цели внедряются современные решения для оплаты, навигации и парковок, а также разрабатываются эффективные транспортные схемы подвоза к вокзалам ВСМ с глубокой интеграцией в городскую инфраструктуру.

Ранее в инфоцентре ВСМ сообщили, что инфраструктура первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург со станциями и вокзалами будет возводиться с нуля, а остановок между городами запланировано 14.