Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», беспилотниками дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Ураины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.
Кроме того удары наносились по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.
В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Средствами ПВО сбиты два снаряда американской РСЗО HIMARS и 366 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 788 беспилотников, 638 ЗРК, 26 412 танков и других бронемашин, 1 627 боевых машин РСЗО, 31 740 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 468 единиц спецтехники.
Напомним, за минувшую неделю ВС России нанесли массированный и четыре групповых удара возмездия по Украине.
В частности, ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов.
ВС России до этого поразили используемые ВСУ объекты энергетической и газовой инфраструктуры.