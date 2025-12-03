  • Новость часаИгровая платформа Roblox заблокирована в России
    Москва и Вашингтон перестали отвлекаться на Европу и Украину
    Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    Генштаб Польши одобрил покупку за один доллар 250 американских БТР Stryker
    Суд Екатеринбурга возвратил жилье жертве мошенников, а деньги – покупателю
    Ушаков заявил о влиянии успехов российской армии на переговоры по Украине
    Названа дата визита Путина в Туркмению
    Песков поправил журналиста, назвавшего слова госсекретаря США Рубио «вбросом»
    Российская армия отрезала пути снабжения ВСУ под Купянском
    Суд Москвы арестовал депутата Госдумы Вороновского по делу о крупной взятке
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    11 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    2 комментария
    3 декабря 2025, 19:52 • Новости дня

    Боец «Орлана» и мирная жительница пострадали от атак ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов беспилотников Украины в нескольких населенных пунктах Белгородской области пострадали женщина и военнослужащий, а также были повреждены автомобили и здания, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    О беспилотных атаках на сразу три муниципалитета Белгородской области сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

    В селе Муром Шебекинского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, внутри которого находилась женщина. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью в центральную районную больницу Шебекино. Ей диагностировали баротравму и ссадины лица, помощь оказана, лечение женщина продолжит амбулаторно. Автомобиль получил механические повреждения.

    В селе Грузское Борисовского округа, во время выполнения служебных задач, при детонации дрона пострадал военнослужащий подразделения «Орлан». Мужчину срочно госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода с баротравмой.

    В городе Грайворон в результате удара дрона повреждены остекление, фасад частного дома и автомобиль. Второй FPV-дрон нанес ущерб входной группе и окнам коммерческого объекта. В селе Глотово повреждения получили три частных дома: выбиты окна, фасады и заборы посечены осколками. В селе Мощеное дрон сдетонировал у домовладения и разрушил остекление. Сейчас власти уточняют сведения о последствиях и объеме ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Шебекино в Белгородской области в результате удара беспилотника по легковому автомобилю пострадали двое мужчин.

    Ранее Гладков сообщил о гибели трех жителей Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ. В селе Грузское 1 декабря в результате удара дрона по машине погибла женщина.

    30 ноября беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего погибли двое мужчин.

    3 декабря 2025, 05:35 • Новости дня
    Рубио назвал ключевой предмет разногласий по Украине

    Рубио назвал предметом спора на переговорах 20% ДНР под контролем Киева

    Рубио назвал ключевой предмет разногласий по Украине
    @ Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ключевым предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% Донецкой Народной Республики (ДНР), оставшейся под контролем Киева, считает госсекретарь США Марко Рубио.

    «То, из-за чего они буквально сейчас спорят, – это пространство примерно в 30-50 км и 20% Донецкой области, которые остаются [под контролем Украины]. Мы пытались выяснить, и я думаю, добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее», – приводит ТАСС слова Рубио на телеканале Fox News.

    Президент России Владимир Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине. «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем», – заявил президент России.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Российская сторона в ходе переговоров ознакомилась с документом по Украине из 27 пунктов, а также получила еще четыре документа, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он также заявил о договоренности с США не раскрывать суть переговоров в Кремле.

    Комментарии (17)
    3 декабря 2025, 10:10 • Новости дня
    Депутат Толстой разъяснил Politico красную линию России на переговорах по Украине

    Депутат Толстой: Соглашения по Украине невозможны в ущерб безопасности России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соглашения по Украине невозможны, если они будут наносить ущерб безопасности России, сообщил депутат Госдумы Петр Толстой.

    «Никакие решения не будут приняты, если это подорвет безопасность России. Это должно быть ясно понято», – подчеркнул депутат в комментарии Politico.

    По данным издания, накануне переговоров в Москве президент России Владимир Путин не демонстрировал признаков готовности изменить прежнюю позицию, требуя фактической капитуляции Украины, а Владимира Зеленского называл нелегитимным лидером, с которым нельзя заключать соглашения.

    Путин, выступая на ежегодном инвестиционном форуме, возложил ответственность за затянувшиеся мирные переговоры на Европу и намекнул на возможную эскалацию. Журналисты отмечают, что ни предыдущие переговоры в Стамбуле, ни августовский саммит на Аляске между Дональдом Трампом и Путиным, ни пять визитов Уиткоффа в Москву не привели к смягчению позиции Кремля.

    Politico также подчеркивает, что пока нет признаков того, что переговоры, которые прошли во вторник, приведут к изменениям в позиции Москвы.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что российская сторона получила от США еще четыре документа по Украине. Кроме того, Россия и США договорились не раскрывать суть переговоров в Кремле.

    Комментарии (6)
    2 декабря 2025, 17:50 • Видео
    Россия открыла границы для китайцев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 14:26 • Новости дня
    Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Материалы дела по оспариванию сделки по купле-продаже квартиры Ларисы Долиной запрошены Верховным судом на стадии кассации для дополнительного изучения, сообщила адвокат покупательницы жилья.

    Верховный суд России запросил материалы по делу, связанному с оспариванием сделки по продаже квартиры, которая была приобретена покупательницей Полиной Лурье у певицы Ларисы Долиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Лурье Светлану Свириденко.

    Свириденко пояснила, что решение истребовать материалы может указывать на выявление судьей Верховного суда возможных нарушений в вердиктах, вынесенных ранее судами нижестоящих инстанций. Теперь дело будет тщательно изучаться судьей, который примет решение о передаче вопроса на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда.

    Эксперты отмечают, что такой шаг может означать вероятность пересмотра спора по существу. Решение Верховного суда также может существенно изменить ход дальнейших разбирательств между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов по делу о спорной квартире Ларисы Долиной.

    Покупательница квартиры Полина Лурье добивается признания действительной сделки и передачи ей этого жилья.

    Адвокат Александр Бенхин ранее прогнозировал уголовные дела против пенсионеров из-за мошенничества с недвижимостью.

    Саму Долину пригласили принять участие в обсуждении проблем сделок со вторичным жильем в Госдуме 17 декабря.

    Концертный директор Сергей Пудовкин опроверг слухи о возможной «отмене» певицы и потребовал прекратить травлю в ее адрес.

    Напомним, все началось с того, что суд установил, что Долина заключила договор купли-продажи квартиры под давлением телефонных мошенников.

    Комментарии (26)
    3 декабря 2025, 01:50 • Новости дня
    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по Украине

    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по миру на Украине

    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по Украине
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона в ходе переговоров ознакомилась с документом по Украине из 27 пунктов, а также получила еще четыре документа, суть которых обсуждалась с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, российская сторона с американскими коллегами обсудила  содержание тех проектов и документов, которые были переданы американцами. Конкретные формулировки не обсуждались, обсуждалась суть, заложенная в представленных документах.

    «С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам; что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений. Но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия», – заявил Ушаков в ходе беседы с журналистом, трансляцию которой вела пресс-служба Кремля.

    Он добавил, что обсуждались и территориальные проблемы, без которых Россия не видит решение кризиса. Подробности Ушаков озвучивать не стал, сославшись на договоренность с американцами пока не раскрывать суть переговоров.

    «Был документ, который содержал 27 пунктов, он был передан, мы с ним знакомились, естественно», – сказал помощник российского президент. – «Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером».

    Ушаков подчеркнул, что, несмотря на пока еще отсутствующий компромиссный вариант  плана по Украине, процесс мирного урегулирования «точно не стал дальше».

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Политолог дал оценку переговорам Путина и Уиткоффа в Кремле

    Политолог Корнилов: Европа будет до конца «вставлять палки в колеса» переговорам по Украине

    Политолог дал оценку переговорам Путина и Уиткоффа в Кремле
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейская пресса выпустила серию материалов по следам встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками. «Отличились» британские СМИ, которые исказили слова помощника президента России Юрия Ушакова, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. По его прогнозам, Европа будет до последнего «вставлять палки в колеса» переговорного трека.

    «Встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером, зятем американского лидера Дональда Трампа – продолжалась пять часов. Это свидетельствует о том, что обсуждение явно было живым и подробным», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    В этой связи примечательна реакция европейских СМИ. «Отличилась», в частности, британская пресса. Там слова помощника президента России о том, что мир на Украине по итогам переговоров стал «точно не дальше», были вольно процитированы. В материале одного из изданий заявление подано следующим образом: «Мы не ближе к разрешению кризиса на Украине», указал Корнилов.

    «Все-таки есть разница между словами «ближе» и «дальше». Британцы решили по-своему выкрутить эти слова», – уточнил собеседник. Он напомнил, что европейские политики активно пытаются помешать переговорному процессу с момента появления плана Трампа, который, как подтвердили и российская сторона, и лично президент США, является лишь наброском вопросов для обсуждения.

    «Я полагаю, что сейчас вырисовываются более конкретные соглашения. Речь идет уже о четырех отдельных документах. По всей видимости, американцы поняли, что не могут решить все вопросы в диалоге между Россией и Украиной, и часть из них потребует привлечения НАТО. Отсюда, видимо, и различные проекты. Также распределяются возможные подписанты тех или иных соглашений», – предположил эксперт.

    Как бы то ни было, по прогнозам Корнилова, Европа будет «до конца вставлять палки в колеса» переговорного трека. «Европейские политики вместе с Владимиром Зеленским пытаются заморозить конфликт по линии соприкосновения, а дальше якобы вести переговоры», – напомнил собеседник.

    «Москва прекрасно понимает, почему они это делают. Их задача – остановить наступление ВС России, дать передышку украинской армии и возможности довооружиться, а затем с новой силой возобновить боевые действия. Поэтому позиция российской стороны четкая: мы выступаем за то, чтобы переговоры велись параллельно с боевыми действиями. Иначе это будет несправедливо и иррационально», – подчеркнул Корнилов.

    В этой связи примечательно заявление госсекретаря США Марко Рубио. Тот сообщил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине служат оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса. «Фактически Рубио говорит, что это небольшая площадь для остальной территории Украины и, мол, упираться смысла нет. Он не берет во внимание последствия такого решения: ни исторические, ни экономические, ни политические. И это во многом является трансляцией позиции Трампа», – добавляет политолог Марат Баширов.

    «А мы понимаем последствия, и украинские элиты понимают последствия. И они катастрофические для нынешней украинской власти и всего бомонда вокруг ее. Американцы всегда все упрощали и переводили на деньги – это их внешнеполитическая практика. … Трамп видит миллиарды за капитуляцией, мы видим историческую миссию нашего поколения для России», – акцентировал эксперт.

    Напомним, во вторник Владимир Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. «Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не пять минут, a пять часов», – сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги переговоров.

    Он рассказал, что разговор начался с того, что представители Трампа передали «приветы и наилучшие пожелания» Путину. Российский лидер передал своему американскому коллеге «не только дружеские приветы», но «и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали». Основной темой стало долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса.

    «Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам. Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам; что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений», – цитирует Ушакова официальный сайт Кремля.

    Помощник президента уточнил, что изначально США передали документ из 27 пунктов. Позже он был доработан и представлен в виде четырех отдельных документов по урегулированию, которые и обсуждались на встрече. Компромисс по ключевым вопросам пока не найден. «Некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться», – подчеркнул Ушаков.

    До поездки в Москву, 30 ноября и 1 декабря, Уиткофф дважды общался с представителями Украины. Портал Axios писал, что после встречи в Кремле американские переговорщики отправятся в одну из европейских стран, где, предположительно, планируют провести встречу с Владимиром Зеленским. Однако в среду стало известно о ее отмене, передает ТАСС.

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 18:04 • Новости дня
    Игровая платформа Roblox заблокирована в России

    РКН заблокировал игровую площадку Roblox

    Игровая платформа Roblox заблокирована в России
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Игровая платформа Roblox заблокирована в России после выявления случаев распространения на ней противоправных материалов экстремистской и террористической направленности, а также распространения педофилии, сообщили в Роскомнадзоре.

    В России ограничен доступ к американской игровой платформе Roblox. В Роскомнадзоре объяснили, что решение связано с массовым и повторяющимся распространением на площадке материалов, содержащих оправдание и пропаганду экстремистской и террористической деятельности, а также призывы к противоправным действиям и насилию. Кроме того, были замечены материалы с ЛГБТ-тематикой (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), уточняет РИА «Новости». 

    По оценке Роскомнадзора, в Roblox размещено большое количество сцен и сценариев, которые ведомство считает неприемлемыми для детей и способными нанести ущерб их духовно-нравственному развитию. В отдельных игровых мирах пользователям предлагается примерить на себя роли исполнителей терактов, устроить нападение на школу, поучаствовать в азартных играх и других потенциально опасных активностях.

    В ведомстве также отмечают, что внутри платформы фиксируются случаи сексуальных домогательств в адрес несовершеннолетних: «Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь». Подобные инциденты, по данным регулятора, давно уже не являются единичными — сообщения о таких эпизодах поступают как из США, так и из России.

    Еще в конце ноября администрация Roblox неоднократно получала от Роскомнадзора уведомления о необходимости удалить запрещённый контент. Представители ведомства также подчеркнули, что внутренние механизмы модерации Roblox не смогли гарантировать безопасность пользователей и защиту несовершеннолетних от вредной информации.

    Запрет вступил в силу сразу после публикации соответствующего решения.

    Roblox – это крупная американская онлайн-платформа для игр и пользовательского контента, основной аудиторией которой являются несовершеннолетние. Ежедневно на сервис заходит более 100 млн человек, и почти половину из них составляют дети младше 13 лет. В России насчитывается около 18 млн пользователей и до двух млн активных игроков в день.

    Ранее генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон подал иск против Roblo. По его словам, сервис стал средой, где дети неоднократно подвергались воздействию сексуально откровенного контента.

    Российское МВД, в свою очередь, фиксировало отдельные мошеннические схемы, нацеленные именно на детей, играющих в Roblox. Аферисты предлагали ребенку выполнить «задание» ради вознаграждения в 10 тыс. робуксов, требуя использовать только телефон родителей или бабушки, что позволяло преступникам получить доступ к карте взрослых и списать деньги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне обнаружили сбой в работе платформы Roblox еще в среду утром. До этого детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова выступила за полную блокировку сервиса из-за его негативного влияния на детей.


    Комментарии (20)
    3 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Суд Москвы арестовал депутата Госдумы Вороновского по делу о крупной взятке

    Басманный суд заключил депутата Вороновского в СИЗО по делу о крупной взятке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Анатолий Вороновский взят под стражу по подозрению в получении особо крупной взятки, мера пресечения избрана судом.

    Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО депутата Госдумы 58-летнего Анатолия Вороновского. В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что таким образом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 октября генеральный прокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении депутата Анатолия Вороновского неприкосновенности.

    Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам рекомендовала рассмотреть вопрос о даче согласия на лишение Вороновского неприкосновенности и возбуждение уголовного дела.

    11 ноября Вороновский был лишен депутатской неприкосновенности, а 2 декабря Госдума приняла постановление о сложении Вороновским полномочий депутата.

    Вороновский был избран в Госдуму в Краснодарском крае, был членом комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.


    Комментарии (4)
    3 декабря 2025, 09:18 • Новости дня
    Владелец поврежденного у Сенегала танкера прекратил операции с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкая компания Besiktas Shipping, владеющая нефтяным танкером, который недавно был поврежден у побережья Сенегала, сообщила о немедленном прекращении всех судоходных операций с Россией.

    Как пишет Reuters, в официальном заявлении Besiktas Shipping отмечается: «Поскольку безопасность нашего персонала и активов является нашим наивысшим приоритетом, мы прекращаем все подобные операции». Также компания добавила, что ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась и риски для судов и экипажей стали неприемлемыми, передает РБК.

    Ранее в турецкой компании Besiktas Shipping сообщили, что в результате четырех взрывов возле танкера Mersin у берегов Сенегала его машинное отделение оказалось частично затоплено, экипаж не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Сенегала турецкий танкер Mersin дал течь после атаки в сенегальских водах.

    До этого два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 17:05 • Новости дня
    Ушаков заявил о влиянии успехов российской армии на переговоры по Украине
    Ушаков заявил о влиянии успехов российской армии на переговоры по Украине
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Прогресс российской армии на Украине за последние недели оказал заметное влияние на атмосферу и динамику диалога между Москвой и Вашингтоном, отметил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Успехи Вооруженных сил России на Украине оказали заметное влияние на процесс переговоров между Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС. Об этом на брифинге заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По его словам, именно военные достижения последних недель сыграли значительную роль: «На ходе и характере переговоров, конечно, сказались успехи последних недель российской армии на поле боя». Ушаков отметил, что положительная динамика на фронте привела к изменениям в атмосфере и содержании дискуссий между сторонами.

    Он подчеркнул, что российская делегация учитывала эти успехи при выработке своих позиций. Переговоры, по словам помощника президента, проходили в более конструктивном русле благодаря успешным действиям на фронте.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что перспектива проведения саммита России и США будет зависеть от прогресса во встречах помощников и представителей внешнеполитических ведомств двух стран.


    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Власти задержали в Кургане подростка по подозрению в госизмене
    Власти задержали в Кургане подростка по подозрению в госизмене
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники УФСБ пресекли действия 17-летнего юноши, который действовал в интересах украинского террористического движения и был арестован за госизмену.

    Задержание было проведено сотрудниками УФСБ России по Курганской области, передает РИА «Новости». Подростка подозревают в совершении государственной измены по статье 275 УК РФ.

    Пресс-служба ведомства сообщила, что он установил связь через Telegram с представителем подконтрольного СБУ украинского террористического движения и предложил помощь, направленную против безопасности России.

    По данным следствия, задержанный размещал на улицах Кургана надписи с призывами вступать в террористическую организацию Украины. Он также фотографировал автомобили с символикой СВО и отправлял изображения собеседникам, осознавая, что целью подобных действий является сбор информации о жителях региона, поддерживающих спецоперацию на Украине, а также организация поджогов их транспорта.

    В ведомстве отметили, что за выполнение заданий молодой человек получил вознаграждение в 30 долларов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он был арестован и сейчас находится под стражей. За государственную измену предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 тыс. рублей за передачу информации о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины.

    Суд назначил жительнице Петербурга и Карелии 14 лет колонии общего режима за работу на украинские спецслужбы.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали петербуржца по подозрению в госизмене после передачи им разведке Украины персональных данных сотрудников силовых структур России.

    Комментарии (4)
    3 декабря 2025, 03:20 • Новости дня
    Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ
    Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров в статье, приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене, отметил плачевное состояние Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, однако выразил надежду на возможность избежать ее краха.

    Лавров напомнил, что в 1994 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на высшем уровне согласовали и зафиксировали важнейшее политическое обязательство «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других». На этот раз, в ходе заседания в Вене 4-5 декабря российский министр иностранных дел пообещал уделить особое внимание «генезису нынешнего положения дел на венской площадке».

    «Скажу сразу: ситуация плачевная», – начал министр статью для «Российской газеты» в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

    Лавров напомнил, что страны-члены ОБСЕ, представляющие коллективный Запад, поставили на систему европейской безопасности с опорой на НАТО, поэтому с  середины 1990-х годов эти осуществляли экспансию НАТО, несмотря на заверения руководству СССР не делать этого.

    Он указал на то, как НАТО через ОБСЕ продвигает собственные, далекие от европейских, интересы, как Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека пренебрегает обязанностями и игнорирует беспредел неонацистского киевского режима, правящих кругов стран Прибалтики и Молдавии с их расистскими законами, закрывает глаза на цензуру российских СМИ Западом и не только.

    Но если Западу удастся отменить в организации правило консенсуса, крах станет неизбежен.

    «Наступление на правило консенсуса, а это ключевой принцип работы ОБСЕ, который гарантирует соблюдение прав всех государств-участников, продолжается не один год. «Преуспело» в этом неблаговидном занятии и финское действующее председательство. Тем, кто покушается на консенсус, стоит иметь в виду, что без него ОБСЕ утратит смысл своего существования», – подчеркнул мрачные итоги Лавров.

    Единственной надеждой для ОБСЕ глава МИД России видит возвращение всех участников Организации к соблюдению хельсинкских принципов равноправного и взаимоуважительного диалога.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ, при которой Россия предоставляет организации все возможности, но не получает никакой отдачи в вопросах защиты своих граждан. Глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала взносы, которые Россия платит в организацию, и назвала деятельность БДИПЧ ОБСЕ фарсом.

    Россию на заседании СМИД ОБСЕ в Вене представит заместитель главы МИД Александр Грушко.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Червоное в Запорожской области
    Российские войска освободили Червоное в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Червоное в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям штурмовой, трех механизированных бригад, двух штурмовых полков и бригады теробороны около Воздвижевки, Косовцево, Зализничного и Гуляйполя в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 235 военнослужащих, танк, три бронемашины, немецкую 155-мм самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000, боевую машину чешской РСЗО Vampire и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Хотени и Новой Сечи в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Вильчей, Старицей, Варваровкой и Лиманом.

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три бронемашины и склад матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Купянска-Узлового, Моначиновки, Новоосиново, Благодатовки в Харьковской области и Александровки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника составили до 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», 13 пикапов, две станции РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Северска, Краматорска, Славянска, Берестока, Дружковки, Степановки, Карповки и Константиновки в ДНР.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две бронемашины, два склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Анновки, Димитрова, Родинского, Доброполья, Светлого, Водянского, Торецкого, Белицкого и Белозерского в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, бронемашина «Казак» и два артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ранее на этой неделе российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов, а с начала 2025 года освободили 275 населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 02:20 • Новости дня
    Вена, Осло, Берн и Брюссель воспротивились выходу Киева из Оттавской конвенции

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу на 22-м совещании государств-участников в Женеве указала на растущие угрозы из-за стремления стран подорвать глобальный запрет противопехотных мин.

    Изуми Накамицу отметила, что Оттавская конвенция – один из самых успешных  гуманитарных договоров о разоружении, когда-либо принятых международным сообществом, но в настоящее время он находится под растущим давлением, пишет портал Ednews.

    Пять европейских государств: Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия уже  предприняли шаги по выходу из договора, а одно из них, Украина, в середине июля официально уведомило ООН о намерении приостановить выполнение ключевых обязательств. Этому предшествовал указ, подписанный 29 июня, в котором в качестве причины решения было указано «чрезвычайное давление» конфликта.

    Накамицу подчеркнула, что «в конвенции нет положений о приостановке», так как правовая база договора не предусматривает оснований для приостановки выполнения обязательств даже в военное время.

    Несколько государств, включая Австрию, Бельгию, Норвегию и Швейцарию, уже подали официальные возражения против просьбы Киева, и все больше делегаций выразили обеспокоенность.

    «Мы признаем возросшую обеспокоенность по поводу безопасности со стороны некоторых государств-членов ООН и государств-участников Конвенции, но мы утверждаем, что защита целостности норм гуманитарного разоружения необходима именно в условиях растущих вызовов безопасности. Причина в том, что эти конкретные системы оружия... носят дискриминационный характер», – заявила Накамицу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя заявляла, что решение Киева выйти из Оттавской конвенции вызывает обеспокоенность. В июле украинские власти одобрили  выход из Оттавской конвенции.

    Соавтор доклада Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван заявил, что Украина применяет запрещенные противопехотные мины, наращивает их запасы и, вероятно, самостоятельно производит такие боеприпасы. Он же отверг возможность приостановки Оттавской конвенции Киевом.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 07:17 • Новости дня
    ПВО сбила за ночь 102 украинских беспилотника над регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 102 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России.

    ПВО России перехватила и уничтожила 102 украинских беспилотника самолетного типа за ночь, передает РИА «Новости».

    Согласно данным министерства, наибольшее число дронов было сбито над территориями Белгородской (26) и Брянской (22) областей. Кроме того, 21 беспилотник ликвидирован над Курской областью, 16 – над Ростовской, семь – над Астраханской, шесть – над Саратовской и четыре – над Воронежской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России уничтожили сорок пять украинских беспилотников за одну ночь. Военные также сбили шесть украинских беспилотников над Крымом.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 02:50 • Новости дня
    Ушаков раскрыл отсутствие намерения у американцев ехать в Киев из Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    После переговоров в Кремле американский спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в американское посольство, после чего улетели в Вашингтон, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    «Насколько я знаю, американские коллеги сейчас поехали в посольство, затем поедут в Вашингтон, домой… Они не обещали, что поедут в Киев, обещали, что вернутся домой, в Вашингтон», – заявил он журналистам после переговоров в Кремле, трансляцию которой вела пресс-служба Кремля.

    Ушаков добавил, что главным итогом переговоров стала готовность сторон взаимодействовать и работать над достижением мира.

    «Вернутся коллеги домой, обсудят те вопросы, которые сегодня затрагивались, затем, как я полагаю, они выйдут на нас по телефону и мы продолжим обсуждение», – обозначил перспективы Ушаков.

    В подтверждение сказанного, Уиткофф отправился в американское посольство в Москве, где промыл менее часа, а затем около двух ночи самолет американской делегации покинул столицу.

    «Борт вылетел из московского аэропорта Внуково около 02:02 мск», – сообщил источник ТАСС в диспетчерских службах.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Ушаков в беседе с журналистами отметил, что российская сторона получила от США еще четыре документа по Украине. Кроме того, Россия и США договорились не раскрывать суть переговоров в Кремле.

    Комментарии (0)
