Россиян предупредили о новом способе мошенничества под видом доставки подарков

МВД сообщило о новом способе мошенничества под видом доставки подарков
В Петербурге зафиксирован новый способ мошенничества: злоумышленники под предлогом доставки подарка на день рождения выманивают у граждан секретные коды для доступа к банковским и личным данным.
Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по городу и Ленинградской области в своем Telegram-канале сообщило, что сценарий мошенничества выглядит безобидно – жертве звонят или пишут с сообщением, что ей отправлен подарок и для его получения необходимо подтвердить посылку. Имя отправителя не называют, ссылаясь на сюрприз, а получателя просят назвать код якобы для сверки при оформлении доставки.
На деле этот код оказывается одноразовым паролем из SMS, кодом подтверждения входа в банк или на Госуслуги, либо другим секретным кодом. Используя эти данные, мошенники могут получить доступ к личным кабинетам, оформить кредит, перевести деньги или воспользоваться персональными данными для новых преступных схем.
Киберполиция советует гражданам не сообщать никому никаких кодов и относиться к сообщениям о «подарке» с подозрением. В ведомстве отмечают, что ни одна нормальная служба доставки не просит секретные SMS-коды «для сверки подарка».
Ранее в полиции Петербурга сообщили, что аферисты начали применять персональную информацию родственников жертв для более убедительных мошеннических действий с курьерской доставкой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее аферисты обновили схемы перевода средств на «безопасный счет».
До этого сообщалось, что мошенники предлагают россиянам по телефону доставку подарка ко дню рождения и просят назвать код для подтверждения. А в январе в МВД сообщили о новой схеме мошенничества с мнимыми выигрышами.