    Европа ищет способы защиты от малолетних убийц
    Политолог объяснил идею введения внешнего управления над Украиной
    FT: Кличко заявил о приближении катастрофы в Киеве
    Россиян предупредили о новом способе мошенничества под видом доставки подарков
    МИД заявил, что спонсоры Киева сделали выводы после атаки на резиденцию Путина
    Люди массово ушли с дискуссии с Зеленским на Мюнхенской конференции
    Spiegel сообщил о провале идеи Зеленского об использовании активов России
    Military Watch Magazine: Су-57 показал двойной отрыв от западных аналогов
    Рютте рассказал о разговоре с украинской собакой
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    15 февраля 2026, 12:13 • Новости дня

    В Челябинске мужчина напал с ножом на женщин в храме

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Челябинске мужчина напал с ножом на двух женщин в одном из городских храмов, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУСК РФ.

    В ведомстве отметили: «Установлено, что утром 15 февраля текущего года 25-летний мужчина, находясь в храме, из-за малозначительного повода причинил ножевые ранения двум женщинам – 53 и 74 лет. Потерпевшие госпитализированы в медицинское учреждение... Возбуждено уголовное дело», передает РИА «Новости».

    По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений. Подозреваемый, как уточняется, 2001 года рождения.

    Мужчина задержан, следствие решает вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. О состоянии пострадавших женщин пока не сообщается.

    Ранее в Москве задержали мужчину, напавшего на женщину на станции метро «Китай-город».

    В августе мужчина с ножом напал на охранника в метро Москвы.

    14 февраля 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия поражения центральной базы ракетного вооружения ВСУ

    @ РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Поражение центральной базы ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) ВСУ означает, что в ближайшее время противник начнет ощущать снарядный и ракетный голод на отдельных участках фронта, одновременно Москва усиливает свои позиции перед новым раундом переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. О поражении украинской центральной базы РАВ сообщило в субботу Минобороны.

    «Уничтоженная центральная база ракетно-артиллерийского вооружения, я полагаю, была одной из крупнейших на Украине и могла снабжать части ВСУ в Донбассе. Там могли храниться боеприпасы для западных артсистем, ракеты для РСЗО, поэтому вывод из строя такого объекта означает, что в ближайшее время ВСУ начнут ощущать снарядный и ракетный голод на отдельных участках фронта. И это будет достаточно болезненно», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, западные союзники постараются компенсировать Украине потерю арсенала, который имеет стратегическое значение, «но понятно, что их возможности не бесконечны». «Со складов стран НАТО в Европе уже было отдано Украине около 70% запасов ракет. Поэтому уничтожение такого арсенала – это не просто ослабление боевых возможностей противника, но и удар по престижу ВСУ и киевского режима перед их партнерами-покровителями», – добавил спикер.

    Кнутов подчеркивает, что уничтожение складов боеприпасов, военных заводов и логистических цепочек для перевозки ракет снижает возможности Украины наносить удары по российским гражданским объектам. «В последнее время удары по Белгороду и другим приграничным районам носят античеловечный характер», – возмутился собеседник.

    В сводке Минобороны также говорится об ударах по энергетике и транспортной инфраструктуре Украины. По словам Кнутова, энергетика играет большую роль в производстве боеприпасов и военной техники. «На предприятия военного-промышленного комплекса Украины приходится примерно 70% потребностей страны в электроэнергии. Именно поэтому Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре», – отметил эксперт.

    Сообщение Минобороны было сделано в ходе заявлений госсекретаря США Марко Рубио в Мюнхене о сужении переговорной повестки. Таким образом, удар по РАВ и поражение других объектов в 154 районах можно расценивать, как попытку России усилить свои позиции перед новым раундом переговоров в предстоящий вторник. Уничтожение стратегического резерва боеприпасов, пояснил Кнутов, будет веским аргументом, который должен убедить Киев и Запад в безнадежности военного решения.

    «Чем больше будет подобного рода ударов с нашей стороны, тем быстрее киевский режим пойдет на мирные соглашения. Все это показывает, что поддержка киевского режима бесполезна. То оружие, которое поставляется ВСУ, Россия будет уничтожать», – сказал эксперт.

    Одна из важнейших актуальных задач – найти и уничтожить на Украине подземный завод по производству крылатых ракет «Фламинго» и «Нептун». «Уничтожая заводы и арсеналы, мы ослабляем позиции ВСУ на фронте и в то же время защищаем наше население, решаем задачи противовоздушной обороны», – добавил Кнутов.

    В субботу Минобороны России сообщило о поражении центральной базы ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Удар наносился оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

    Целями ударов также были объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам.

    14 февраля 2026, 17:44 • Новости дня
    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление

    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал оскорбительные слова Владимира Зеленского в свой адрес.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях прокомментировал оскорбительные высказывания в свой адрес Владимира Зеленского, пишет РИА «Новости».

    Орбан в своей публикации поблагодарил «уважаемого» Зеленского за «очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз». Он подчеркнул, что это заявление помогает венграм лучше понять ситуацию. Орбан добавил: «Однако вы в чем-то заблуждаетесь: эта дискуссия не о вас и не обо мне. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы».

    Глава венгерского правительства отметил, что именно поэтому Украина и не может стать членом Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский позволил себе оскорбительное высказывание в адрес Виктора Орбана на Мюнхенской конференции. Глава Украины заявил: «Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта».

    А месяц назад Зеленский оскорбил Орбана во время выступления в Давосе, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Венгерский премьер тогда отреагировал словами о том, что жизнь все расставит по своим местам, и каждый получит то, что заслуживает.

    14 февраля 2026, 12:44 • Видео
    Эрдоган подарит Турцию сыну

    Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по серьезному, с самоотдачей.

    14 февраля 2026, 19:10 • Новости дня
    Military Watch Magazine: Су-57 показал двойной отрыв от западных аналогов

    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российский истребитель Су-57 с обновленной авионикой демонстрирует дальность полета, вдвое превышающую аналогичные показатели западных F-22 и F-35, пишет Military Watch Magazine.

    Обновленный российский истребитель Су-57 значительно превосходит западные аналоги по ряду ключевых характеристик, передает Military Watch Magazine.

    В публикации подчеркивается: «Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35. Авионика Су-57 считается значительно более совершенной, чем у F-22. Дальность полета истребителя более чем в два раза превышает дальность полета F-22 и F-35. Уровень маневренности российского истребителя значительно превосходит маневренность любого истребителя западного производства».

    Журнал отмечает, что Су-57 прошел гораздо более интен, сивные испытания в сложных условиях, в том числе неоднократно применялся в реальных боевых действиях, передает РИА «Новости». По мнению издания, это выделяет его на фоне других истребителей пятого поколения, которые не имеют аналогичного опыта эксплуатации.

    Су-57 способен решать широкий спектр боевых задач: поражать воздушные, наземные и морские цели, работать круглосуточно, включая сложные метеоусловия и условия радиоэлектронного противодействия. Самолет отличается малой заметностью и высокой эффективностью даже в условиях современных систем

    ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как становится лучше истребитель Су-57.

    В феврале концерн Ростех отправил в войска очередную партию истребителей Су-57 с обновленным вооружением.

    Между тем Су-57Э вызвал значительный интерес у стран Ближнего Востока.

    15 февраля 2026, 01:30 • Новости дня
    Индия пояснила свою позицию по поводу закупок российской нефти

    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Индия привержена своей стратегической автономии, а нефтяные компании в Индии принимают решения, которые отвечают их интересам, заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар, отвечая на вопрос о позиции Индии по поводу закупок российской нефти.

    «Суть вашего вопроса в том, останусь ли я независимым и буду ли принимать решения самостоятельно? Буду ли я делать выбор, который иногда может не совпадать с вашим мнением, с его мнением или с мнением кого-то другого? Да, такое может случиться», – подчеркнул министр на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Джайшанкар отметил, что курс на стратегическую автономию является основой индийской внешней политики и отражает исторический путь и развитие страны. Он также добавил, что, несмотря на разногласия, Индия открыта для поиска точек соприкосновения с партнерами при наличии взаимного желания, передает РИА «Новости».

    Глава МИД подчеркнул, что в условиях сложного рынка нефтяные компании Индии, как и в Европе, оценивают доступность, стоимость и риски, принимая решения исходя из собственных интересов.

    «У нас есть позиция по этому вопросу. Так что я не хочу углубляться в полемику по этому поводу», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти. Позднее Трамп изменил позицию и сказал, что Индия сократила закупки.

    14 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Зеленский вызвал смех на конференции в Мюнхене

    @ ddp/Michael Bihlmayer/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский лидер Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене вызвал смех в зале после слов о влиянии президента США Дональда Трампа на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Во время Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер Владимир Зеленский признался, что ощущает давление со стороны президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине, пишет РИА «Новости».

    На вопрос журналистки о степени этого давления Зеленский ответил: «Совсем чуть-чуть», что вызвало смех у присутствующих в зале.

    Зеленский также заявил, что понимает сигналы, которые подает Трамп. Он отметил, что американский президент таким образом готовит атмосферу перед предстоящими трехсторонними переговорами между США, Украиной и Россией, которые должны пройти в Женеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Мюнхене Зеленский раскрыл детали предложения Дональда Трампа по возможному мирному соглашению на Украине. Он также заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции без повреждений.

    Кроме того, Зеленский оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его позицию по вопросам поддержки Украины и армии.


    14 февраля 2026, 12:52 • Новости дня
    ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 118 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 114 075 беспилотников, 650 ЗРК, 27 679 танков и других бронемашин, 1 664 боевые машины РСЗО, 33 277 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 365 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам.

    За эту неделю российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины. ВС России также поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ.

    14 февраля 2026, 20:52 • Новости дня
    Зеленский рассказал об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго»

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время пресс-конференции в Мюнхене Зеленский признал утрату одной из крупнейших производственных линий ракет «Фламинго» в результате удара.

    О разрушении крупной линии по производству украинских ракет «Фламинго» сообщил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    «У нас их немного. Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара», – заявил Зеленский, отвечая на вопрос о масштабах производства «Фламинго».

    Он подчеркнул, что может говорить об этом, так как событие произошло уже некоторое время назад.

    В августе Зеленский уже утверждал, что Украина располагает ракетой «Фламинго» с дальностью полета до 3 тыс. км, однако массовое производство этой ракеты будет возможно не ранее чем через несколько месяцев.

    Впоследствии в украинских СМИ появилось видео якобы из производственного цеха этих ракет. Украинские эксперты отмечали визуальное сходство ракеты «Фламинго» с британской FP-5 Milanion.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в коррупционном расследовании на Украине фигурирует компания Fire Point, связанная с окружением Зеленского и производящая ракету «Фламинго».

    Ранее ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности, энергетики, топливной и транспортной инфраструктуре Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России.

    В субботу российские военные поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, что привело к снарядному и ракетному голоду противника на фронте и усилило позиции Москвы на переговорах о заключении мирного соглашения.

    14 февраля 2026, 22:11 • Новости дня
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления Баку о якобы «преднамеренных» ракетных атаках на азербайджанское посольство в Киеве не соответствуют действительности и вызывают недоумение, сообщил МИД России.

    В ведомстве заявили, что азербайджанской стороне своевременно предоставлялись все необходимые разъяснения по данному инциденту. В частности, в ноябре послу Азербайджана в Москве было выражено сожаление по поводу повреждений зданий и территории дипмиссии на Украине, передает РИА «Новости».

    «Вместе с тем было отмечено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно – падения ракеты ЗРК Patriot», – напомнили там.

    Также российская сторона информировала, что удары Вооруженных сил России в ходе спецоперации наносятся только по законным военным целям, включая объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Киеве.

    В министерстве подчеркнули, что при планировании ударов осуществляется тщательный контроль для исключения ущерба гражданскому населению, а также учитывается расположение дипломатических представительств иностранных государств.

    «В данном контексте было особо подчеркнуто, что заявления о якобы имевшем место «целенаправленном характере ракетных ударов» по объектам Азербайджанской Республики на Украине не соответствуют действительности», – сказали в МИД.

    Российская сторона также обратила внимание на то, что украинские власти продолжают размещать военные объекты, включая средства ПВО, в жилой застройке, что создает угрозу для гражданского населения. В МИД России считают, что ответственность за последствия подобных действий должно нести военно-политическое руководство Украины.

    Ранее глава азербайджанского государства Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что по посольству Азербайджана на Украине в разное время было три попадания. «После первого удара предполагалось, что это произошло случайно», – заявил он, добавив, что позже было еще два попадания. При этом Алиев не озвучил временной период, за который якобы могли произойти описываемые инциденты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым в ноябре. МИД России подчеркнул, что заявления о целенаправленных ударах по объектам Азербайджана на Украине не соответствуют действительности.

    В ноябре посольство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана. Однако характер повреждений указал на попадание ракеты Patriot в посольство Азербайджана в Киеве.

    14 февраля 2026, 14:08 • Новости дня
    Рубио: Индия обязалась не закупать нефть в России

    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио заявил о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Индия пообещала не покупать нефть из России, передает ТАСС. По его словам, США вводят дополнительные санкции против российской нефти, а Европа также предпринимает свои меры. Рубио подчеркнул: «В нашем общении с Индией мы получили от них обязательство не покупать российскую нефть».

    В то же время глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что подобные заявления исходили только от официальных лиц США, а не от правительства Индии. Лавров уточнил, что индийские власти официально не делали заявлений о полном отказе от закупок российской нефти.

    До этого президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по поводу поставок российской нефти в Индию, заявив, что Нью-Дели не прекратила, а лишь сократила импорт.

    Между тем, 10 февраля посол России в республике Денис Алипов сообщил, что объем поставок российской нефти в Индию снизился в декабре и январе до 1,2 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия сохраняет молчание относительно публичного обсуждения закупок российской нефти.

    14 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    @ IMAGO/Jussi Nukari/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Финляндии обсуждает возможность вмешиваться в завершенные сделки с недвижимостью россиян, включая операции, заключенные два десятилетия назад.

    Министерство обороны Финляндии изучает потенциальное вмешательство в уже завершенные сделки с недвижимостью, совершенные гражданами России и других стран вне Евросоюза и Европейской экономической зоны, передает РИА «Новости».

    По данным телерадиовещателя Yle, глава оборонного ведомства Антти Хяккянен уточнил, что этот шаг может затронуть любые типы недвижимости, а также сделки, заключенные за последние 20 лет.

    В июле 2025 года в Финляндии был введен запрет на новые сделки с недвижимостью для россиян и граждан Белоруссии, однако под действие ограничений не попали квартиры в многоквартирных домах. Хяккянен ранее высказывался за необходимость пересмотра разрешения на приобретение квартир гражданами России.

    Хяккянен пояснил, что главная цель возможных изменений – усилить контроль в сфере национальной безопасности и повысить эффективность регулирования сделок с недвижимостью иностранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания российского миллиардера Виктора Игнатьева рассматривает возможность покупки обанкротившейся аутлет-деревни Zsar на границе Финляндии и России.

    В Финляндии с 15 июля вступил в силу запрет для граждан России и Белоруссии на оформление сделок с земельными участками. Российские компании практически полностью погасили свои долги перед Финляндией, подтвердив устойчивость и деловую репутацию в условиях санкций.

    14 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    Украинский фигурист списал провал проката на Гуменника

    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский фигурист Кирилл Марсак назвал психологическое давление причиной худшего проката сезона, отметив трудности после дисквалификации Владислава Гераскевича и выступления вслед за российским фигуристом Петром Гуменником.

    Украинский фигурист Кирилл Марсак объяснил неудачу в произвольной программе на Олимпийских играх, пишет «RT на русском» со ссылкой на Суспильне Спорт. По его словам, неделя была насыщена негативными событиями, в том числе дисквалификацией Владислава Гераскевича и лишением его аккредитации.

    Марсак подчеркнул, что психологическое давление усилилось из-за того, что он выходил на лед сразу после российского спортсмена Петра Гуменника: «На меня оказывалось давление из-за того, что мы катаемся один за другим с этим «нейтральным» спортсменом. Это было тяжело», – заявил Марсак.

    После короткой программы Марсак шел впереди Гуменника, однако в произвольной россиянин набрал 271,21 балла против 224,17 у украинца. Петр Гуменник в своей программе выполнил четверные флип, лутц и риттбергер, а также несколько сложных комбинаций, что позволило ему уверенно обойти соперника по сумме баллов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен Петр Гуменник занял шестое место на соревнованиях, исполнив пять четверных прыжков.

    При этом, Гуменник завершил короткую программу на 12-й позиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Гуменника большим молодцом после его выступления на Олимпиаде в Италии.

    Напомним, что украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили выступать на Олимпиаде-2026, поскольку его шлем признан нарушающим Олимпийскую хартию, самого спортсмена лишили аккредитации.

    Гераскевич на Играх отметился тем, что надел шлем с фото погибших на СВО украинских коллег и демонстрировал политические плакаты в адрес России.



    14 февраля 2026, 20:29 • Новости дня
    Посольство России назвало заявления Запада о Навальном цирком и некропропагандой

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявления ряда стран Запада во время Мюнхенской конференции об отравлении умершего в 2024 году блогера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) ядом древесной лягушки, бездоказательны и являются глумлением над мертвыми, заявили в посольстве России в Лондоне.

    Посольство России в Лондоне назвало заявления западных стран об отравлении Алексея Навального цирковым представлением и некропропагандой, передает ТАСС.

    «К слабоумию западных выдумщиков мы уже привыкли, кем надо быть, чтобы поверить в этот бред про лягушку? Однако настоящую оторопь вызывает избранный западными политиками метод работы – некропропаганда. Это не поиск справедливости, а глумление над мертвыми. Даже после смерти российского гражданина Лондон и европейские столицы не могут дать ему упокоиться, что весьма красноречиво говорит об инициаторах этой кампании», – говорится в заявлении.

    В дипмиссии назвали показательным участие аффилированных медиа, действующих в связке с политическими структурами и спецслужбами Запада. По мнению посольства, цель подобных заявлений – искусственно поддерживать антироссийские настроения в западном обществе. «Если нет повода, его натужно придумывают», – заявили в российской дипмиссии.

    Посольство отметило, что даже после смерти российского гражданина Лондон и другие европейские столицы продолжают использовать его имя в политических целях.

    Российские дипломаты сравнили заявления об отравлении Навального с «делом Скрипалей». «Громкие обвинения, медийная истерика, ноль доказательств и множество вопросов, которые обвинители предпочитают игнорировать. Так в итоге: яд из кожи южноамериканской лягушки или "новичок"?» – спрашивают в дипмиссии.

    14 февраля Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция и Франция распространили совместное заявление о том, что Навальный был отравлен с использованием вещества эпибатидин – яда, который извлекается из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Якобы подобный вывод был сделан на основании анализа образцов биоматериалов Навального. В связи с этим упомянутые страны обвинили Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ указала на бездоказательность обвинений, отметив, что Запад использует подобные заявления для отвлечения внимания от собственных проблем.

    Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецкому автономном округе. Незадолго до это российской стороной обсуждалась возможность обмена Навального на «некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

    14 февраля 2026, 18:09 • Новости дня
    Рютте рассказал о разговоре с украинской собакой

    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На Мюнхенской конференции по безопасности Марко Рютте поделился историей о встрече с украинским псом-талисманом и процитировал его «послание».

    Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте рассказал о своей встрече с украинским псом Патроном на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    По словам генсека, он посмотрел псу в глаза, и тот якобы «сказал», что «мы никогда не сдадимся».

    Конференция проходит с 13 по 15 февраля. В прошлом году на этом мероприятии выступал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ Кристалина Георгиева дала украинцам совет для обретения уверенности, призвав их по утрам рычать как львы. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал, что попытался следовать этому совету, но не согрелся.

    В субботу генсек НАТО Марк Рютте выступил против передачи Украине военной помощи без согласования с Киевом, исключительно ради фото.

    14 февраля 2026, 13:45 • Новости дня
    Американист объяснил заявления Рубио об урегулировании украинского конфликта

    @ Michael Probst/AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Мы давно слышим мантру о том, что на переговорах по урегулированию украинского кризиса все решено на 90%, понятно, что это в число нерешенных входят территориальные вопросы, которые обсуждать с Россией бессмысленно, сказал газете ВЗГЛЯД американист Рафаэль Ордуханян. В субботу в Мюнхене госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе переговоров сторонам удалось сократить список спорных вопросов, теперь работа ведется только по самым сложным темам.

    «Из уст Марко Рубио, Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера и самого Дональда Трампа мы давно слышим мантру о том, что все решено на 90%, но остаются какие-то темы. Понятно, что, с одной стороны, это территориальные вопросы, а с другой – будущего бандеро-нацистского режима. Сейчас обговариваются не условия какого-то мирного договора. Вся эта клика, которая сегодня находится в Мюнхене, беспокоится о собственной безопасности, статусе, о сохранении своих накоплений. Но официально все это выдается за якобы заботу о территориальной целостности Украины», – считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.

    «Я бы не относился серьезно к заявлениям Рубио. Это лишний раз говорит о том, что Трамп не сделал свою домашнюю работу, о которой президент США говорил в Анкоридже», – добавил собеседник. 

    Политолог подчеркивает, что обсуждение территориальных вопросов бессмысленно, потому что Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, согласно Конституции РФ, находятся в составе России. Поэтому заявления о ходе переговоров – это фон, попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

    «На Западе прекрасно понимают, что Россия не будет менять Конституцию и поэтому обсуждать что-либо в этом направлении бессмысленно. Но не обсуждать это они тоже не могут, потому что решение на условиях России – их стопроцентный проигрыш. Вся их риторика направлена только на то, как оформить этот проигрыш», – пояснил Ордуханян.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Вашингтон продолжает прилагать максимум усилий для завершения конфликта на Украине. Рубио отметил, что в ходе переговоров сторонам удалось сократить список спорных вопросов, но теперь работа ведется только по самым сложным темам. Он подчеркнул, что эти вопросы требуют дальнейших обсуждений и остаются ключевыми для достижения мира.

    Госсекретарь США подтвердил проведение нового раунда трехсторонних переговоров, намеченных на предстоящий вторник. Состав участников может измениться по сравнению с предыдущими раундами. Тем не менее, США намерены и дальше активно участвовать в дипломатических усилиях по прекращению конфликта.

    «Я не думаю, что кто-то в этом зале был бы против урегулирования этой войны путем переговоров при условии того, что условия будут справедливыми и устойчивыми», – сказал Рубио.

    В своем выступлении он также заявил, что ООН оказалась бессильна в решении конфликтов на Украине и в секторе Газа, призвав мировые институты к глубокому реформированию.

    14 февраля 2026, 16:49 • Новости дня
    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Владимира Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде.

    Мировые чиновники должны публично реагировать на слова украинского лидера Владимира Зеленского о русских спортсменах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «В эту секунду, когда как бы президент страны произносит такое, тысячи международных чиновников должны в унисон выкрикнуть „ловите нациста“, а миллионы правозащитников – выйти на митинги протеста против неонацизма», - цитирует Захарову ТАСС.

    Поводом для комментария Захаровой стали слова Зеленского, который ранее назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде. Она подчеркнула, что подобные заявления украинского лидера требуют реакции мирового сообщества.

    Кроме того, Захарова раскритиковала высказывания Зеленского о переносе выборов на Украине, заявив, что его заявления «уже нельзя назвать заявлениями», а «это какой-то бред больного, душевное нездоровье». Она подчеркнула, что тому есть множество доказательств, указав на противоречивые действия Зеленского относительно электорального процесса, когда он то призывает к выборам, то внезапно их отменяет или переносит.

    Ранее Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в глумлении над украинцами, комментируя его слова о невозможности проведения выборов на Украине. До этого она назвала заявления Зеленского в Давосе «бредом сумасшедшего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сталкивается с самым сложным внутриполитическим кризисом на Украине с начала конфликта.

