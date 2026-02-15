Норвегия оплатила совместную с ФРГ покупку запчастей Patriot для Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны Норвегии и офис премьер-министра страны объявили о выделении более одного миллиарда крон (примерно 105 млн долларов) на совместную с Германией закупку запчастей для украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot, передает РИА «Новости».

В официальном пресс-релизе норвежского правительства говорится, что расходы между Осло и Берлином поделены поровну. Р

Ранее, в августе 2025 года, министерство обороны Норвегии информировало о соглашении с Германией по финансированию приобретения двух систем Patriot с боеприпасами для Украины. В субботу представители норвежского оборонного ведомства сообщили о подписании двустороннего оборонного соглашения между Норвегией и Германией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России обвинило Норвегию в эскалации конфликта на Украине.

Правительство Норвегии предложило направить Киеву 8,35 млрд долларов.

Норвегия и Германия решили профинансировать закупку двух зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины.