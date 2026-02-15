Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.0 комментариев
Норвегия оплатила совместную с ФРГ покупку запчастей Patriot для Украины
Норвегия выделяет около 105 млн долларов на совместную с Германией закупку запчастей для украинских ЗРК Patriot, сообщает норвежское министерство обороны и офис премьер-министра страны.
Министерство обороны Норвегии и офис премьер-министра страны объявили о выделении более одного миллиарда крон (примерно 105 млн долларов) на совместную с Германией закупку запчастей для украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot, передает РИА «Новости».
В официальном пресс-релизе норвежского правительства говорится, что расходы между Осло и Берлином поделены поровну. Р
Ранее, в августе 2025 года, министерство обороны Норвегии информировало о соглашении с Германией по финансированию приобретения двух систем Patriot с боеприпасами для Украины. В субботу представители норвежского оборонного ведомства сообщили о подписании двустороннего оборонного соглашения между Норвегией и Германией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России обвинило Норвегию в эскалации конфликта на Украине.
Правительство Норвегии предложило направить Киеву 8,35 млрд долларов.
Норвегия и Германия решили профинансировать закупку двух зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины.