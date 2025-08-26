Tекст: Дмитрий Зубарев

Норвежские власти намерены выделить Украине около 8,4 млрд долларов в следующем году, передает ТАСС.

Посольство России в Осло заявило, что подобные действия способствуют эскалации конфликта на Украине и усиливают недоговороспособность киевских властей. В заявлении отмечается, что в то время как США пытаются добиться прогресса в переговорах, Осло продолжает поддерживать конфронтационный курс, солидаризируясь с «европейской партией войны» и «коалицией желающих» продолжать гибридную войну против России.

Российские дипломаты подчеркнули, что ранее Норвегия считалась страной-посредником и миротворцем, однако теперь у большинства стран ее политика ассоциируется с обогащением на европейском энергокризисе, скандальными инвестициями суверенного фонда в израильские компании, поддерживающие нарушения прав палестинцев, а также с двойными стандартами и агрессивной позицией в рамках НАТО.

В посольстве подчеркнули, что в норвежском обществе нарастает страх перед возможной третьей мировой войной с применением ядерного оружия. Альтернативное мнение в стране также набирает силу: звучат призывы отказаться от милитаристского курса и дать шанс дипломатии выработать взаимоприемлемое соглашение по безопасности в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Норвегии предложило направить Киеву 8,35 млрд долларов. Норвегия и Германия решили профинансировать закупку двух зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины.