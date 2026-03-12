Иран обязал согласовывать проход всех судов через Ормузский пролив

Tекст: Денис Тельманов

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что любые суда, желающие пройти через Ормузский пролив, обязаны согласовать свой проход с военно-морскими силами страны, передает РИА «Новости».

По его словам, это необходимо для предотвращения угроз судоходству на фоне обострения ситуации, связанной с действиями США и Израиля в регионе.

Багаи отметил: «Созданная США и Израилем небезопасная обстановка в регионе может повлиять на движение судов, но Иран не хочет, чтобы Ормузский пролив был небезопасным.

Судам нужно согласовать свой проход с военно-морскими силами Ирана, чтобы обеспечить безопасность судоходства».

Он подчеркнул, что решение принято для поддержания стабильности и контроля над стратегически важным водным путем, через который проходит значительный объем мировой торговли нефтью.

Официальные лица Ирана ранее неоднократно заявляли о необходимости соблюдения суверенитета страны и контроля над морскими путями, чтобы избежать эскалации конфликтов в регионе.

