  Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    Почему Китай не бросился защищать Иран
    Песков сообщил о паузе в переговорах по Украине
    Опрос показал снижение доверия к США среди союзников
    Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
    Российские войска продвинулись в районах Константиновки и Доброполья
    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США
    Журова объяснила жесткий отказ Ушакова французским дипломатам
    TWZ: Израиль планирует продолжать войну с Ираном до Пасхи
    Украинский омбудсмен пожаловалась на переход детей во Львове на русский язык
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Что современному человеку стоит знать про Хабермаса

    У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    19 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    13 комментариев
    16 марта 2026, 02:18 • Новости дня

    МИД подчеркнул неприкосновенность диппредставительств России на Украине

    МИД подчеркнул неприкосновенность диппредставительств России на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Любые попытки посягательств на здания российских дипломатических представительств на Украине вызовут жесткий ответ со стороны Москвы, заявил МИД России.

    В ведомстве подчеркнули, что неприкосновенность дипломатической недвижимости гарантируется Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. В министерстве напомнили, что разрыв дипломатических отношений или вооруженный конфликт не отменяют действия этих международных норм.

    МИД России отметил, что исходит из соблюдения этих принципов в отношении представительств России на Украине. «Любое посягательство на них не останется без жесткого ответа», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Служба внешней разведки России уже указывала, что Киев может совершить теракты против дипмиссий России в Европе.

    15 марта 2026, 16:30 • Новости дня
    Песков заявил о безрезультатном визите представителя Франции в Москву
    Песков заявил о безрезультатном визите представителя Франции в Москву
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время недавнего визита французского представителя в Москву российская сторона не услышала ни одного признака реального стремления Парижа к мирному диалогу по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Визит официального представителя Франции в Москву не принес ожидаемых позитивных сигналов по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова газете Financial Times.

    Песков подчеркнул, что российская сторона не услышала от французской делегации признаков готовности к продвижению мирного процесса. По его словам, европейские партнеры не проявляют заинтересованности в помощи достижению мира.

    Он также отметил, что представитель Франции, прибывший в Москву для контактов по Украине, не привез с собой «какие-либо позитивные сигналы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв.

    Комментарии (13)
    15 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп удивился нежеланию Зеленского заключить сделку по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп выразил удивление в связи с тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не заинтересован в заключении соглашения по украинскому урегулированию.

    «Я удивлен, что Зеленский не хочет заключения сделки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    По словам президента США, с Зеленским сложнее договориться, чем с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе интервью Трамп также прокомментировал и ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, подчеркнув, что США не нуждаются в поддержке Украины: «Последний человек, от которого нам нужна помощь – это Зеленский», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов. Зеленский ранее заявлял, что по просьбе США Украина отправит своих экспертов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток. Трамп также говорил, что Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    Комментарии (12)
    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    Комментарии (0)
    15 марта 2026, 04:00 • Новости дня
    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ
    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, повреждены объекты энергетики, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», – сообщил Гладков в Max.

    Серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего возникли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Уточнить масштаб разрушений специалисты смогут после рассвета, сообщил Гладков.

    На территории одного из объектов начался пожар, также повреждено остекление многоквартирного дома. Все аварийные службы работают на местах.

    Ранее Гладков сообщал, что в селе Ржевка в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина, в Шебекино атака БПЛА привела к ранениям четырех мирных жительниц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов дронов ВСУ по Шебекинскому округу и селу Веселая Лопань Белгородской области были ранены семь человек. В пятницу украинский беспилотник нанес удар по рейсовому автобусу на трассе в Белгородской области, в результате чего ранения получили три человека.

    Комментарии (5)
    15 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Песков сообщил о паузе в переговорах по Украине
    Песков сообщил о паузе в переговорах по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв, при этом Москва сохраняет открытость к диалогу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    В переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступила пауза, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В беседе с Financial Times он отметил: «Возникла пауза. У американцев есть другие приоритеты».

    По словам Пескова, европейские страны полностью сосредоточились на том, чтобы убедить Киев продолжать боевые действия, а не способствовать мирному процессу. Он отметил, что визит представителя Франции в Москву не принес серьезных результатов.

    Песков подчеркнул, что несмотря на положительную динамику на фронте, российская сторона по-прежнему открыта для дипломатического урегулирования. Москва, по его словам, готова обсуждать мирные решения, если будет встречная готовность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подчеркнула открытость к обсуждению любых вопросов по евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине, с прагматичными партнерами.

    Песков сообщал, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине, прошедшие в Абу-Даби, будут продолжены, однако место и дата следующего раунда пока не определены.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявлял, что переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом могут состояться в ближайшие семь дней.

    Комментарии (5)
    15 марта 2026, 05:54 • Новости дня
    Пожар на нефтебазе произошел из-за падения обломков БПЛА на Кубани
    Пожар на нефтебазе произошел из-за падения обломков БПЛА на Кубани
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    Возгорание на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка произошло после падения обломков беспилотника, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «В пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА», – сообщил оперштаб в Telegram.

    По предварительным сведениям, в результате происшествия никто не пострадал. Ситуация находится под контролем, на месте работают оперативные и специальные службы.

    Кроме того, в Тихорецком районе отмечено повреждение двух высоковольтных линий электропередачи из-за фрагментов БПЛА. Аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях начнутся после завершения осмотра территории сотрудниками профильных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Советском районе Волгограда беспилотник попал в многоквартирный дом. Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, повреждены объекты энергетики.

    Комментарии (8)
    15 марта 2026, 15:29 • Новости дня
    Каллас пожаловалась на нехватку ПВО на Украине из-за Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт на Ближнем Востоке стал проблемой для Украины, которая может столкнуться с задержками при поставках американских вооружений, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в комментарии для британской газеты Financial Times (FT).

    Каллас заявила, что конфликт на Ближнем Востоке создает проблемы для Украины, передает ТАСС. Она пояснила, что между регионом и Украиной фактически возникла конкуренция за одни и те же военные активы, а внимание США сейчас сосредоточено на Ближнем Востоке.

    Источники FT сообщили, что страны Евросоюза были проинформированы о задержках в поставках американских вооружений, в особенности систем противовоздушной обороны, Киеву. Причиной стало приоритетное обслуживание Вашингтоном клиентов с Ближнего Востока.

    С конца февраля США и Израиль проводят военную операцию против Ирана, в результате которой удары нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Как отмечается, Корпус стражей исламской революции заявил о масштабных ответных действиях, атаковав израильские объекты, а также цели в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия передала Украине партию ракет PAC-3. Пентагон подтвердил, что опыт, полученный на Украине, был использован против Ирана.

    Комментарии (5)
    15 марта 2026, 07:26 • Новости дня
    Фицо поддержал идею мандата на переговоры с Россией для ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поддержать предоставление Евросоюзу полномочий для переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Фицо отметил, что в ЕС появляются новые «голоса здравого смысла», которые понимают: стратегия ослабления России через поддержку конфликта на Украине не работает – передает РИА «Новости».

    Он привел в пример премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который предложил дать Евросоюзу мандат на проведение переговоров с Россией о завершении украинского конфликта. По словам Фицо, премьер Бельгии признал, что «поддержка войны на Украине» и попытки «экономически «придушить» Россию» не привели к успеху, переговоры сейчас являются единственно верным путем.

    «Если бы ЕС как институт запросил мандат на переговоры о мире, то я голосовал бы двумя руками», – добавил Фицо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, де Вевер призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Он назвал сделку с Москвой единственным решением. Де Вевер подчеркнул, что без переговорного мандата страны Евросоюза не смогут участвовать в переговорах, где США будут оказывать давление на Украину. Он также отметил, что итоговая сделка будет невыгодной для Евросоюза.

    Комментарии (0)
    15 марта 2026, 05:04 • Новости дня
    Беспилотник попал в многоквартирный дом в Волгограде
    Беспилотник попал в многоквартирный дом в Волгограде
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Советском районе Волгограда беспилотник попал в многоквартирный дом, никто не пострадал, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», – приводит слова Бочарова администрация региона в Max.

    По словам губернатора, в многоквартирном доме «выбиты стекла в отдельных квартирах». Бочаров поручил оперативным службам и муниципальным властям уточнить масштабы повреждений, ликвидировать последствия, а также подготовить к работе пункты временного размещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, повреждены объекты энергетики. Силы ПВО уничтожили 65 дронов в Московском регионе менее чем за 12 часов.

    Комментарии (2)
    15 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Пушилин сообщил о приближении охвата Славянско-Краматорской агломерации

    Tекст: Ольга Иванова

    Южная группировка российских войск освободила Голубовку, что приблизило охват Славянско-Краматорской агломерации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские военные вплотную подошли к охвату Славянско-Краматорской агломерации, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он заявил: «На славянском направлении подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Голубовка, и после этого приближается охват Славянско-Краматорской агломерации».

    По данным Пушилина, занятия Голубовки позволило российским силам существенно продвинуться вперед в этом районе. Операция развивается по плану, и окружение стратегически важной агломерации становится более реальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска приблизились к Славянску на севере ДНР на минимальное расстояние.

    Комментарии (0)
    15 марта 2026, 18:41 • Новости дня
    В Будапеште прошел марш против превращения Венгрии в колонию Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    В венгерской столице тысячи человек приняли участие в акции, выражая поддержку премьеру Виктору Орбану и выступая против давления со стороны Киева.

    В Будапеште прошел многотысячный «Марш мира» под лозунгом «Мы не будем украинской колонией», сообщает РИА «Новости». Акция была организована в поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступил с речью у здания парламента.

    Орбан заявил, что Брюссель готовит Европу к войне и уже переключился на военную экономику. По его словам, европейские власти не хотят избегать трудностей, а идут им навстречу, вкладывая больше денег, оружия и солдат в конфликт.

    Первая линия участников шествия несла плакат с основным лозунгом, который отсылает к ситуации с прекращением транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» и попытками Киева оказать давление на Будапешт. Демонстранты также несли венгерские национальные флаги и таблички с названиями городов, из которых они приехали.

    Среди прочего, на марше были замечены постеры с перечеркнутыми изображениями Владимира Зеленского и лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, а также надписью «Остановите войну». Мероприятие прошло без происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии Виктор Орбан призвал жителей страны выйти на массовую акцию в Будапеште для демонстрации единства против давления со стороны Киева. Орбан также выступил с критикой планов Евросоюза предоставлять Украине крупные и долгосрочные кредиты.

    Комментарии (0)
    15 марта 2026, 13:25 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины
    ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе спецоперации российские подразделения нанесли удары по объектам энергетики и транспорта, а также уничтожили свыше 1,3 тыс. украинских военнослужащих в нескольких регионах, сообщили в Минобороны.

    Российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поражали цели, используемые в интересах украинских вооруженных формирований, а также места запуска беспилотников и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 148 районах, уточнили в Минобороны.

    Как указали в ведомстве, в Сумской области подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные позиции и нанесли потери двум бригадам теробороны Украины в районах Кияницы, Запселья, Вольной Слободы и Березы. Потери противника, по данным ведомства, составили до 250 военнослужащих, бронетехника и артиллерия. Также уничтожены радиолокационная станция и девять складов материальных средств.

    В Харьковской области российские военные нанесли удары по подразделениям трех механизированных, штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ и бригаде нацгвардии Украины. В результате противник потерял боевую технику, 24 автомобиля и до 200 военнослужащих. В Донецкой народной республике и ряде других районов группировка «Запад» также улучшила позиции, нанеся ущерб живой силе и технике ВСУ, говорится в сообщении.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи в районах Славянска, Константиновки и других населенных пунктов Донецкой народной республики. Согласно сообщению, в этих боях украинские военные потеряли более 200 человек, артиллерию, радиолокационные станции и склады с боеприпасами. В Днепропетровской и Запорожской областях российские войска продолжили продвижение и нанесли потери подразделениям ВСУ, уничтожив более 310 военнослужащих и десятки единиц техники, сообщили в Минобороны.

    Средствами ПВО были перехвачены две ракеты «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы, 12 ракет HIMARS и 605 беспилотников. Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 123 тыс. беспилотников, около 28 тыс. танков и бронемашин, а также тысячи единиц артиллерии и автомобильной техники, заявили в ведомстве.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили «Геранями» места, где ВСУ размещали и запускали беспилотники дальнего действия в районе Перемоги Сумской области.

    Накануне российские войска ночью нанесли удары по объектам энергетики и военной инфраструктуры Украины, уничтожив технику, склады и живую силу противника в нескольких областях.

    Комментарии (0)
    15 марта 2026, 07:59 • Новости дня
    ПВО сбила 170 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    ПВО сбила 170 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России и Черным морем, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву, сообщило Минобороны России.

    С 21.00 до 07.00 мск БПЛА были сбиты над территориями Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областей, сообщает ведомство в Max.

    Кроме того, дроны были сбиты над территориями Краснодарского края, Республики Адыгея, Крыма, а также над акваторией Черного моря. Были уничтожены БПЛА и над территорией Московского региона, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Министерства обороны России, с 11.00 до 21.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 280 БПЛА над регионами России.

    Комментарии (0)
    15 марта 2026, 20:31 • Новости дня
    Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС в Константиновке

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские подразделения продвинулись в районах Константиновки и Доброполья, а также улучшили позиции на южном и восточном направлениях, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Вооруженные силы России улучшили свои позиции внутри Константиновки Донецкой Народной Республики, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российская армия добилась прогресса на южном и восточном направлениях города. Он подчеркнул, что сейчас бои разворачиваются и в юго-западной части Константиновки, а противник оказывает серьёзное сопротивление.

    Кроме того, российские подразделения продвинулись в районе Доброполья на добропольско-красноармейском направлении. Пушилин отметил, что группировка войск «Центр» сейчас ведёт основные бои на гришинском и сергеевском направлениях. Также продолжаются боестолкновения в районах Белецкого и Нового Донбасса, при этом российские силы продвигаются в сторону Доброполья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка российских войск освободила Голубовку на Украине. Этот успех приблизил охват Славянско-Краматорской агломерации.

    Комментарии (0)
    15 марта 2026, 16:49 • Новости дня
    Песков: Представитель Франции приезжал в Россию для контактов по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель Франции недавно посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине, однако российская сторона не услышала от него сигналов, свидетельствующих о готовности к завершению конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в британской Financial Times уточнил, что «европейцы не хотят помочь мирному процессу. Когда приехал представитель Франции, он не привез с собой какие-либо позитивные сигналы. Поэтому ему действительно нечего было услышать хорошего», передает ТАСС.

    Песков также отметил, что европейские страны продолжают настаивать на поддержке боевых действий со стороны Киева, что, по его мнению, является стратегической ошибкой для Европы. Он считает, что подобная позиция противоречит интересам европейских государств.

    По словам Пескова, Россия фиксирует положительную динамику на фронте и продолжает движение к достижению поставленных целей. Представитель Кремля подчеркнул, что несмотря на успехи на поле боя, Россия, как и ранее, открыта к дипломатическому разрешению конфликта.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что во время визита представителей Франции в Минск передал им послание не только от себя, но и от президента России Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией». Макрон отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждении вопросов безопасности.

    Комментарии (0)
    15 марта 2026, 04:24 • Новости дня
    Ynet: Нетаньяху обратился к Зеленскому по вопросу борьбы с иранскими БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Ynet и посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с запросом о борьбе с иранскими беспилотниками.

    По версии Ynet, Израиль проявил интерес к опыту Украины по перехвату дронов и рассматривает возможность сотрудничества в этой сфере, передает РИА «Новости».

    По данным портала, Корнийчук подтвердил факт обращения, однако отметил, что прямой беседы между Нетаньяху и Зеленским пока не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что по просьбе США Украина отправит своих экспертов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток. Однако Вашингтон заявил, что «последний человек, от которого (США) нужна помощь – это Зеленский».

    Комментарии (3)
    Посол в Словакии заявил об отсутствии надежд на запуск «Дружбы»
    В Казахстане явка на референдуме по конституции превысила 73%
    В Будапеште прошел марш против превращения Венгрии в колонию Украины
    Каллас пожаловалась на нехватку ПВО на Украине из-за Ирана
    Премьер Словакии заявил о намерении посетить День Победы в Москве
    Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус сити холле»
    Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22 человек

    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов

    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    Иран заставил Трампа звать на помощь

    Конфликт на Ближнем Востоке продолжает разрастаться: на этот раз Дональд Трамп лично обратился к мировому сообществу с просьбой направить в Ормузский пролив военные корабли для защиты торговых судов. Интересно, что обращения США удостоился даже их стратегический соперник – Китай. Является ли призыв американского лидера проявлением слабости и как на произошедшее отреагируют союзники и соперники Белого дома? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Почему Китай не бросился защищать Иран

    Агрессия США против Ирана прямо вредит прежде всего Китаю. Ведь именно КНР получает отсюда значительную долю своих энергоносителей. Казалось бы, имея огромный военный флот, Китай мог бы помешать действиям Пентагона против своего ключевого партнера на Ближнем Востоке. Почему же он не делает этого? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

