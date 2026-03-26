Григоренко исключил появление «ИИ-министра» в России

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, искусственный интеллект должен помогать людям принимать решения, но не заменять их в ключевых вопросах. «Министр – это должность, которая подразумевает принятие решений чуть ли не секундно... Искусственный интеллект, являясь инструментом для человека, должен помогать человеку принимать решения, но никак не решать за человека», – отметил Григоренко, передают «Вести».

Вице-премьер подчеркнул, что сегодня искусственный интеллект незаменим в сфере государственного управления. По его мнению, ИИ можно сравнить с «еще одним внештатным сотрудником», который работает круглосуточно, не болеет и не уходит в отпуск, а также помогает чиновникам находить более качественные и правильные решения. Однако окончательное решение, как отметил Григоренко, всегда остаётся за человеком.

Григоренко добавил, что цифровизация и внедрение искусственного интеллекта значительно ускоряют и упрощают бюрократические процессы, а также снижают влияние человеческого фактора. Он считает, что один из ключевых эффектов использования ИИ в госуправлении – это ускорение процессов и повышение качества принимаемых решений за счёт более глубокого анализа данных.

По словам вице-премьера, искусственный интеллект способен заранее прогнозировать риски и исход исполнения задач, что позволяет своевременно корректировать возможные недоработки. Григоренко сообщил, что до конца 2026 года в аппарате правительства планируется максимально внедрить ИИ для повышения эффективности работы.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин поручил до лета разработать законопроект о внедрении ИИ в России.

В феврале президент Албании Байрам Бегай представил на утверждение парламенту новый состав правительства без кандидата на должность министра искусственного интеллекта.