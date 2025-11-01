Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Власти заявили о кадровом кризисе в 15 аэропортах США
В крупнейших аэропортах Соединенных Штатов столкнулись с нехваткой авиадиспетчеров, при этом особенно острая ситуация наблюдается в районе Нью-Йорка.
В 15 из 30 ключевых аэропортов США отмечается острая нехватка авиадиспетчеров на фоне продолжающегося шатдауна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации. В заявлении управления, опубликованном в соцсети X, отмечается: «В настоящее время половина из наших основных 30 объектов испытывает нехватку персонала, и почти 80% авиадиспетчеров отсутствуют на объектах в районе Нью-Йорка. После 31 дня без зарплаты авиадиспетчеры испытывают огромный стресс и усталость».
Министр транспорта США Шон Даффи предупредил, что если шатдаун продолжится, на фоне роста числа авиапассажиров в ноябре воздушное сообщение может оказаться на грани катастрофы. Он подчеркнул, что из-за отсутствия выплат авиадиспетчеры могут перестать выходить на работу, а это грозит массовыми задержками и хаосом в расписании авиарейсов.
