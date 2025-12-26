Роспотребнадзор начал проверку по факту ацетона в Aloe Vera

Роспотребнадзор приостановил продажу Aloe Vera в «Магните» из-за найденного ацетона

Tекст: Тимур Шайдуллин

Управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование по факту обнаружения ацетона в напитке Aloe Vera, продававшемся в одном из магазинов сети «Магнит» в столице, сообщает пресс-служба ведомства.

Работники одного из магазинов нашли техническую жидкость в четырех бутылках напитка. После публикации информации в Telegram-канале Mash было выдано предписание о немедленной приостановке реализации всей партии этого напитка.

«В рамках проверки отобраны пробы продукции для лабораторного исследования», – заявили в Роспотребнадзоре. Компания-ретейлер сняла продукцию с продажи и пообещала провести внеплановую проверку.

В пресс-службе ведомства сообщили, что для предотвращения оборота потенциально опасного напитка в розничных магазинах реализованы срочные меры с использованием системы маркировки «Честный знак». Юридическому лицу сети «Магнит» выдано предписание о приостановке продаж партии напитка Aloe Vera.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичный Роспотребнадзор заинтересовался данными о содержании метанола в стеклоомывающих жидкостях, купленных в Москве и Подмосковье.

До этого ведомство сообщило о госпитализации нескольких участников IT-олимпиады в Центральном университете в Москве с симптомами пищевого отравления.

А в ноябре Роспотребнадзор по Москве установил перечень продуктов, которые могли привести к пищевому отравлению и заражению ботулизмом шести жителей столицы.