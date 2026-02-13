Пограничники США сбили воздушные шары лазерным оружием

WSJ: Пограничники США сбили воздушные шары, приняв их за дроны

Tекст: Вера Басилая

По данным WSJ, таможенно-пограничная служба США сбила несколько воздушных шаров, приняв их за беспилотники мексиканских наркоторговцев, используя сверхсекретное лазерное оружие, передает ТАСС.

Инцидент вызвал закрытие воздушного пространства над Эль-Пасо в Техасе и значительной частью юга Нью-Мексико, что привело к хаосу в работе аэропортов и вызвало резонанс в Вашингтоне.

Издание отмечает, что экспериментальная лазерная система, примененная военными, может представлять серьезную угрозу для коммерческих рейсов. Это стало поводом для критики со стороны законодателей и экспертов, поскольку между Пентагоном, Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) и Министерством внутренней безопасности возникло недопонимание относительно того, кто отвечает за нейтрализацию угроз со стороны дронов у аэропортов.

В прошлом месяце глава Пентагона Пит Хегсет одобрил передачу секретной лазерной системы Locust компании AeroVironment для тестирования на базе Форт-Блисс. CBP уведомила FAA о своих планах, однако ведомство выступило против, предупредив о возможной опасности для пассажирской авиации. Несмотря на это, пограничники применили лазер, сбив несколько целей, которые ошибочно идентифицировали как дроны картеля.

В ответ на это FAA без предварительного оповещения Белого дома, Пентагона и Министерства внутренней безопасности объявило о закрытии воздушного пространства на десять дней. Этот шаг вызвал дополнительное недовольство среди федеральных чиновников и поставил под вопрос координацию между ключевыми ведомствами в сфере национальной безопасности.

