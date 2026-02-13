Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.5 комментариев
В Ленобласти нетрезвый водитель протаранил семь автомобилей
В городе Кудрово в Ленинградской области автомобилист в состоянии опьянения устроил массовую аварию во дворе жилого дома, сообщил источник.
Инцидент произошел на парковке у многоэтажки, мужчина в состоянии опьянения совершил наезд на стоящий транспорт, сообщает телеканал 360.
Хозяева поврежденных машин не стали дожидаться полиции и самостоятельно скрутили нарушителя прямо на месте аварии. После гражданского задержания они передали неадекватного шофера прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.
Сведений о пострадавших людях пока не поступало, сейчас уточняются все обстоятельства случившегося.
Ранее в Костроме водитель попытался сбежать от полицейских, протаранив служебный автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции остановили его, открыв огонь по колесам.