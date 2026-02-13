Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.7 комментариев
В России решили создать стратегию развития видеоигровой индустрии до 2036 года
Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) в 2026 году разработает стратегию развития видеоигровой индустрии России на десять лет вперед и систему отраслевого саморегулирования, сообщили в пресс-службе РВИ.
В 2026 году Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) начнет работу над стратегией развития российской видеоигровой индустрии до 2036 года, передает ТАСС.
Помимо этого, РВИ займется созданием системы отраслевого саморегулирования и единого отраслевого стандарта, который определит ключевые понятия и этические нормы для геймдева. В организации подчеркнули: «Документ зафиксирует понятийный аппарат, ключевые определения и этические нормы индустрии, став фундаментом для взаимодействия с государством и исключив возможность появления некомпетентных регламентов».
Среди приоритетных мер поддержки – разработка адресных инструментов помощи для разработчиков видеоигр, включая освобождение продаж игр и программного обеспечения от НДС на 10 лет, нулевой налог на прибыль для студий на пять лет и снижение страховых взносов. Также РВИ намерена создать фонд поддержки индустрии, пересмотреть критерии входа в особые экономические зоны и расширить преференции для разработчиков в рамках нового законодательства о креативном секторе.
По итогам этой работы в 2026 году появится глобальная стратегия развития видеоигровой индустрии, которую представят профильным министерствам и ведомствам. Документ станет дорожной картой для превращения российского геймдева в устойчивую и независимую часть цифровой экономики страны.
РВИ – первая ассоциация разработчиков видеоигр в России, объединяющая более 350 экспертов из различных сегментов отрасли, включая таких игроков, как Hobby World, Geeky House, «Бука», «Фогейм», Loudplay и других. Цель организации – поддержка и продвижение значимых проектов и полезных инициатив, а также развитие всего сектора видеоигр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, международные федерации решили изменить условия допуска киберспортсменов из России до чемпионатов мира.
Российские киберспортсмены будут участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх на равных с остальными участниками условиях.
Российские киберспортсмены примут участие в отборе на чемпионат мира 2025 года.