В России решили создать стратегию развития видеоигровой индустрии до 2036 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

В 2026 году Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) начнет работу над стратегией развития российской видеоигровой индустрии до 2036 года, передает ТАСС.

Помимо этого, РВИ займется созданием системы отраслевого саморегулирования и единого отраслевого стандарта, который определит ключевые понятия и этические нормы для геймдева. В организации подчеркнули: «Документ зафиксирует понятийный аппарат, ключевые определения и этические нормы индустрии, став фундаментом для взаимодействия с государством и исключив возможность появления некомпетентных регламентов».

Среди приоритетных мер поддержки – разработка адресных инструментов помощи для разработчиков видеоигр, включая освобождение продаж игр и программного обеспечения от НДС на 10 лет, нулевой налог на прибыль для студий на пять лет и снижение страховых взносов. Также РВИ намерена создать фонд поддержки индустрии, пересмотреть критерии входа в особые экономические зоны и расширить преференции для разработчиков в рамках нового законодательства о креативном секторе.

По итогам этой работы в 2026 году появится глобальная стратегия развития видеоигровой индустрии, которую представят профильным министерствам и ведомствам. Документ станет дорожной картой для превращения российского геймдева в устойчивую и независимую часть цифровой экономики страны.

РВИ – первая ассоциация разработчиков видеоигр в России, объединяющая более 350 экспертов из различных сегментов отрасли, включая таких игроков, как Hobby World, Geeky House, «Бука», «Фогейм», Loudplay и других. Цель организации – поддержка и продвижение значимых проектов и полезных инициатив, а также развитие всего сектора видеоигр.

