Смит назвал условия для выступления россиян на первых Олимпийских киберспортивных играх

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, для федерации важно участвовать в Олимпийских киберспортивных играх, но только если не будет никакой дискриминации, при которой это уже нельзя называть спортом, передает ТАСС. Смит добавил, что пока нет ясности, как будет проходить отбор и какие игры там будут».

Он пояснил, что большинство игр будут связаны с симулятором, а проводить это будет не МОК, а кто-то из киберспортивных турнирных операторов, например, Rocket League. партнером форума.

Смит рассказал также, что пока нет переговоров с международной федерацией по возвращению флага для россиян, хотя общее собрание федерации в прошлом однозначно высказалось как за возвращение, но руководства международной федерации и у оргкомитета чемпионата мира другая точка зрения. Теперь все решится на съезде, который пройдет во время чемпионата мира (11-19 ноября)».

«Исходя из текущей обстановки, полагаю, будет оказано политическое давление на ряд федераций, но мы считаем, что нашу позицию должно поддержать большинство. Сейчас мы проводим Международные студенческие киберспортивные игры, в которых принимают участие 38 стран. Такое количество стран спокойно работает с нами, не боясь санкций. Надеемся, наша позиция будет поддержана. Но это сложная борьба. Для многих зарубежных коллег это выбор: поступить по совести или поддаться давлению», – добавил Смит.

Напомним, в июне Смит сообщил, что Федерация компьютерного спорта России на ближайшем съезде IESF предложит изменить условия допуска российских киберспортсменов до чемпионатов мира.