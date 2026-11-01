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    Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    @ Gari Garaialde/IMAGO/Global Look Press

    1 ноября 2026, 12:58 Мнение

    Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    Оксана Синявская Оксана Синявская

    замдиректора Института социальной политики ВШЭ

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    Немного о протестах в европейских странах, с точки зрения исследователя социальной политики. Несмотря на то, что они прямо связаны с сокращением социальных государств, это не протесты жаждущих халявы или денежной помощи от государства.

    Почему источником напряжения выступает именно образование? Здесь соединилось несколько факторов.

    С одной стороны, образование до сих пор – пропуск в лучшую жизнь, к более высоким шансам найти хорошо оплачиваемую работу. А с этим в последние годы – если посмотреть на данные об уровнях молодежной безработицы и числе молодых людей вне образования и занятости (NEET) – не очень хорошо, даже в прежде вполне благополучных странах Западной Европы.

    Экономическое неравенство продолжает расти, а исследования социальной мобильности в разных странах показывают, что этот рост сопровождается закрытием возможностей для детей и молодежи из нижних социальных слоев попасть в более высокие. Отсюда такое недовольство повышением платы за обучение в университетах, которое было недавно в Бельгии.

    Дифференциация школьного образования, которое финансируют местные бюджеты, в последние годы во многих странах также растет – от условий до качества. Последнее определяет шансы получить хорошее профессиональное образование.

    С другой стороны, школьное образование вызывает больше напряжения, потому что оно обязательно. Даже если вы хотите работать там, где не требуется большого объема знаний, например, социальным работником или водителем такси, или в кафе, которое держат ваши родители, вы обязаны посещать школу и запоминать огромное количество ненужной, с вашей точки зрения, информации. Потому что этого требует государство.

    В бедных районах вам придется делать это в переполненных классах, сталкиваясь с недовольством перегруженных учителей. Для молодых людей, еще не утративших, в отличие от их родителей, веру в свою способность изменить мир к лучшему, унижающие их условия обучения – вполне весомый аргумент выйти на улицы.

    Во многих европейских странах учителя в государственных школах, работающие по трудовому договору, имеют статус госслужащих, но второго сорта: уровень оплаты их труда заметно отстает от уровня оплаты людей со сходным уровнем квалификации, а набор полагающихся привилегий уступает чиновникам. Престиж профессии учителя в странах со всеобщим образованием также невысок, не сравнить с авторитетом, который был у них несколько десятилетий назад. Добавить к этому стагнацию реальных зарплат на протяжении последних лет, сложные условия труда, необходимость разрешать конфликты с родителями – и дефицит школьных учителей, в той же Франции и других странах, становится понятным.

    Таким образом, ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды от того, что твои интересы игнорируются или попираются, становятся катализатором роста социальной напряженности.

    В условиях растущего экономического неравенства, сокращающихся социальных расходов и все большего перекладывания последствий нестабильности на человека поводов для возникновения напряжения и протестов будет все больше.

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