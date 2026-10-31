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    Страхи Туска поставили Польшу на грань коллапса

    Страхи Туска поставили Польшу на грань коллапса
    @ Artur Widak/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Польше разворачивается беспрецедентный конституционный кризис. Полиция заблокировала Конституционный трибунал, оппозиция заявляет о госперевороте, а президент лично прорвал оцепление. По мнению экспертов, это противостояние вышло за рамки обычных политических споров. Почему грядущие выборы стали для премьера Дональда Туска и лидера оппозиции Ярослава Качиньского вопросом физической свободы и каковы возможные сценарии выхода из тупика?

    В Польше разразился острый конституционный кризис и началось прямое противостояние между проевропейским правительством премьер-министра Дональда Туска и правой оппозицией, поддерживаемой президентом страны Каролем Навроцким.

    В пятницу вечером на сайте Конституционного трибунала (КТ) появилось сообщение о том, что председатель КТ Богдан Свенчковский и его заместитель отстранены от должностей на месяц. Решение инициировала лояльная правительству Туска судья Анна Корвин-Пиотровская.

    Вслед за этим здание суда в Варшаве оперативно оцепила и заблокировала полиция. В ответ официальный аккаунт КТ в соцсети X назвал происходящее госпереворотом. Затем у здания КТ собрались многочисленные (по неофициальным данным, их было несколько тысяч) сторонники оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS). Демонстранты обвиняли премьер-министра в узурпации власти и уничтожении демократии. В толпе скандировали: «Долой коммунистов и режим Туска!».

    Бывший премьер Матеуш Моравецкий, выступая перед собравшимися, выразил общее настроение протеста: «Туск не остановится ни перед чем, чтобы удержаться у власти… Мы не согласны на белорусские методы в Польше!» Затем начались стычки с полицией, несколько депутатов пытались срезать цепи с ворот, три человека были задержаны.

    Премьер-министр называет нынешний состав КТ нелегитимным, так как судьи были назначены прошлой властью (PiS) якобы с нарушениями. Он заявил, что его цель – «восстановление верховенства права». Туск и его юристы опираются на решения высших европейских судов (Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Суда ЕС). Эти инстанции официально постановили, что при прежней власти три судьи КТ были назначены с грубейшими нарушениями – PiS фактически «продублировала» места, которые законно должен был занять предыдущий парламент.

    В марте подконтрольный Туску Сейм выбрал новых судей, чтобы обновить состав и получить рабочее большинство. Но президент Кароль Навроцкий наотрез отказался принимать у них присягу, а глава КТ Свенчковский просто не пустил их на рабочие места, проигнорировав предписания ЕСПЧ.

    Лидер PiS Ярослав Качиньский заявил, что Туск строит «полицейское государство». Оппозиция обвинила власть в «силовом захвате независимого суда». Качиньский обещает идти до конца и открыто заявляет, что готов к экзистенциальной, бескомпромиссной борьбе, поскольку на кону стоит «последняя цитадель польской свободы».

    Судя по его заявлениям, компромиссов с правительством он не планирует. «Отныне Польша становится полицейским государством, а от этого прямая дорога к авторитаризму, а затем к тоталитаризму... Мы, поляки, не можем дать себя запугать! Гражданский протест, абсолютно легальный, должен продолжаться!» – заявил лидер оппозиции.

    Президент Польши, который летел с официальным визитом в Сенегал, развернул самолет в воздухе и срочно вернулся в Варшаву. Ночью вместе с главой Верховного суда он лично прошел через кордоны полиции внутрь здания Конституционного трибунала. Навроцкий заявил, что ночью был грубо нарушен конституционный порядок. Он координирует свои действия с верхушкой судебной власти, назначенной при PiS – в частности, с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским, который также отказался признать законность смещения руководства КТ.

    В субботу Навроцкий созвал экстренные консультации со всеми партиями в Президентском дворце в Варшаве. Перед началом этих встреч Навроцкий провел закрытые консультации с Капиньским и отстраненным главой КТ Богданом Свенчковским. По итогам они официально заявили, что категорически не признают легитимность действий правительственных судей во главе с Анной Корвин-Пиотровской.

    Качиньский называет президента главным юридическим и политическим тараном для оппозиции в этом противостоянии. Он публично призвал Навроцкого задействовать абсолютно все имеющиеся у главы государства конституционные и силовые полномочия, чтобы остановить правительство Туска. По словам Качиньского, этот кризис – «главное испытание для президента», и если Навроцкий и польский народ выстоят, они победят.

    Эксперты с ходятся во мнении, что в современной истории Польши нынешнее противостояние стало беспрецедентным. Это обострение напрямую связано с предстоящими парламентскими выборами, которые должны пройти осенью 2027 года (не позднее 11 ноября).

    «Польское государство еще не проходило через кризисы подобного масштаба.

    В какой-то степени блокирование Конституционного трибунала полицией и жесткое противостояние ветвей власти напоминают мне драматические события вокруг Конституционного Суда в России осенью 1993 года», – отметил Станислав Стремидловский, политолог-полонист.

    По прогнозу эксперта, текущая ситуация чревата серьезной протестной активностью. «Лидер профсоюза «Солидарность» Петр Дуда уже призвал своих сторонников к мобилизации и началу протестов у здания КТ в Варшаве. Лидеры правой оппозиции – Ярослав Качиньский и Матеуш Моравецкий – пока ограничиваются словесными комментариями, называя происходящее государственным переворотом», – добавил собеседник.

    «В польской истории бывало всякое, включая одновременное правление двух королей, но в новейшей истории Польши конфликта такого масштаба еще не происходило. Истинные причины нынешнего силового давления Туска на Конституционный трибунал кроются в банальном страхе проиграть грядущие парламентские выборы», – считает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Если бы Туск и его «Гражданская коалиция» были уверены в своей электоральной победе, «им бы не потребовался этот радикальный скандал».

    «Подобная жесткая провокация – это работа на опережение. Команда премьера идет на силовой захват юридических механизмов именно потому, что они уверены в своем будущем проигрыше.

    Им жизненно важно превентивно подчинить себе институты, которые позволят напрямую вмешиваться в избирательный процесс. При этом спецификой Польши является то, что местный избиратель никогда не устает от политической борьбы – для него это естественное состояние, поэтому эскалация не отпугнет граждан», – предположил эксперт.

    По мнению Межевича, в этом кризисе отчетливо видны «уши Брюсселя». «Еврокомиссия, безусловно, попытается оказать максимальную поддержку лояльному ей Туску, а не правоконсервативному лагерю Навроцкого. Однако реальные возможности Брюсселя здесь жестко ограничены. Президента невозможно упрекнуть в «промосковских» или коммунистических симпатиях – эта карта против него не сыграет», – считает политолог.

    В сложившихся условиях польские политики не могут апеллировать к Москве, но могут искать поддержки на Западе. «Исход этого противостояния во многом решит позиция Вашингтона. Если президент США Дональд Трамп найдет в своем графике возможность открыто поддержать лагерь польских консерваторов, это колеблющееся большинство поляков окончательно перейдет на сторону Навроцкого. Для внешних же наблюдателей, включая Россию, сейчас критически важно сохранять полный нейтралитет: любые публичные заявления официальных лиц в поддержку Навроцкого лишь сослужат ему плохую службу», – подчеркнул спикер.

    Главный вопрос сейчас заключается в том, решатся ли Качиньский и Моравецкий вслед за профсоюзами мобилизовать сторонников и объявить масштабный марш на Варшаву в защиту отстраненного руководства КТ, подчеркивает Стремидловский.

    Действия президента, который лично прорвал полицейские кордоны, чтобы пройти в здание суда, выглядят вызывающе. «Однако не стоит идеализировать этот институт: в истории Третьей Республики польское президентство никогда не было нейтральным арбитром – главы государства всегда были ангажированы в пользу той или иной политической силы», – напомнил полонист.

    Парадоксально, но этот конфликт в одинаковой степени на руку обеим сторонам. Как пояснил эксперт, партии премьер-министра («Гражданская платформа») это выгодно даже чуть больше.

    «Если у Качиньского и его партии «Право и справедливость» есть внушительное, железобетонное электоральное ядро, которое проголосует за них в любом случае, то у правящей коалиции ситуация сложнее – им критически важна максимальная мобилизация своих сторонников.

    Жесткая конфронтация идеально служит этой цели: обе стороны будут использовать лозунг «Родина в опасности!»,

    призывая сплотиться вокруг своих лидеров», – прогнозирует эксперт.

    Кроме того, Конституционный трибунал обладает колоссальными полномочиями, вплоть до права запретить ту или иную политическую партию. «Если Туску удастся продавить свое решение и подкрепить его силовым давлением, это кардинально изменит расклад сил. Избирательная кампания в Польше обещает быть крайне жесткой», – предположил Стремидловский.

    Политолог также считает, что предвыборные программы партий сегодня в Польше никого не интересуют.

    «Выборы в Польше превратились в экзистенциальную битву по принципу «либо я веду ее в загс, либо она ведет меня к прокурору».

    Для Туска ставки максимальны: если он проиграет эти выборы, ему придется срочно садиться в самолет и улетать из страны, иначе его просто посадят. И не только его, но и всю нынешнюю команду, включая министра юстиции и генпрокурора Вальдемара Журека. Выбор у Туска и Качиньского невелик – обеим силам необходимо победить, чтобы сохранить себя не просто в политике, но и физически на свободе», – отметил Стремидловский.

    Появившиеся сообщения об отставках послов Польши в Китае и Румынии не означают паралич внешней политики, считает Межевич. «Это лишь симптом раскола, который прекратится, как только президент подавит этот антиконституционный мятеж и наведет порядок в ведомствах», – подчеркнул эксперт.

    Политолог обратил внимание на внешнее влияние внутри самого польского правительства. «Нынешний министр иностранных дел Радослав Сикорский – личный друг Туска, имеющий глубокие связи с Британией (включая его супругу Энн Эпплбаум, обладающую британским и американским гражданством). Фактически сегодня польский МИД действует в фарватере англосаксонских, а не национальных интересов Польши», – пояснил собеседник.

    Если правовой тупик зайдет слишком далеко, у президента останется сценарий прямого обращения к нации. «Польша – это не страны Балтии, здесь консервативная провинция (условный «пан Янек из Люблинского воеводства») крайне враждебно относится к варшавской либеральной элите. Если президент призовет спецслужбы и армию игнорировать преступные приказы правительства, а народ – выйти на защиту конституции, разъяренная провинция способна дойти до Варшавы и в буквальном смысле выкинуть Туска и его команду в Вислу», – предположил Межевич.

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