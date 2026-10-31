Полиция Варшавы задержала четырех человек на протестах у Конституционного суда

Четыре человека задержаны в ходе протестов у Конституционного суда в Варшаве

Tекст: Мария Иванова

«Всего было задержано четыре человека. Трое из них проникли на территорию Конституционного суда, перепрыгнув через ограждение. По этим делам ведется следствие по статье 193 Уголовного кодекса. Четвертый человек был задержан в связи с оскорблением сотрудника полиции», – сообщили в варшавской полиции, передает ТАСС.

Правоохранители подчеркнули отказ от использования силовых методов, включая дубинки и слезоточивый газ. Полицейские также отметили, что не заходили в здание суда, кроме одного случая по поручению прокурора для вывода людей.

Политический кризис в Польше обострился после решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена правительства Мачея Берека. В последние недели у здания инстанции регулярно проходят протесты. Глава Минюста Вальдемар Журек 30 октября потребовал отстранить от обязанностей исполняющего обязанности председателя суда Богдана Свенчковского.

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