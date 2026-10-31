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Аппарат Лантратовой взял на сопровождение эвакуированных из Алешек жителей
Аппарат уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой будет сопровождать покинувших город Алешки жителей для оказания им необходимой помощи.
«Впереди немало вопросов: восстановление документов, лечение, дальнейшее проживание, связь с родными. Наш аппарат будет сопровождать их решение, разбираться в каждой ситуации и добиваться, чтобы люди получили всю положенную поддержку», – сообщила Лантратова в Max.
Она отметила, что после пережитого людям важно отдохнуть и почувствовать заботу, и помощь не должна ограничиваться крышей над головой. Омбудсмен поблагодарила врачей, волонтеров и сотрудников пунктов размещения за готовность помочь жителям Алешек.
Российские военные разминировали дорогу в Алешки, и 30 октября в город была доставлена гуманитарная помощь, а желающие уехать получили такую возможность. Лантратова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за содействие в организации миссии.
В аэропорту белорусского Гомеля в субботу приземлились самолеты с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, которые решили выехать на Украину. Там организовали палаточный лагерь для транзита жителей Алешек.
Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек в рамках гуманитарной миссии.
Уполномоченный по правам человека обратилась к Мелании Трамп с просьбой о регулярном проведении гуманитарных миссий.
Омбудсмен заявила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.