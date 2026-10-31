Аппарат Лантратовой взял на сопровождение эвакуированных из Алешек жителей

Tекст: Вера Басилая

«Впереди немало вопросов: восстановление документов, лечение, дальнейшее проживание, связь с родными. Наш аппарат будет сопровождать их решение, разбираться в каждой ситуации и добиваться, чтобы люди получили всю положенную поддержку», – сообщила Лантратова в Max.

Она отметила, что после пережитого людям важно отдохнуть и почувствовать заботу, и помощь не должна ограничиваться крышей над головой. Омбудсмен поблагодарила врачей, волонтеров и сотрудников пунктов размещения за готовность помочь жителям Алешек.

Российские военные разминировали дорогу в Алешки, и 30 октября в город была доставлена гуманитарная помощь, а желающие уехать получили такую возможность. Лантратова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за содействие в организации миссии.

В аэропорту белорусского Гомеля в субботу приземлились самолеты с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, которые решили выехать на Украину. Там организовали палаточный лагерь для транзита жителей Алешек.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек в рамках гуманитарной миссии.

Уполномоченный по правам человека обратилась к Мелании Трамп с просьбой о регулярном проведении гуманитарных миссий.

Омбудсмен заявила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.