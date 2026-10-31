Школьница в Иваново попала в реанимацию после празднования Хеллоуина

Tекст: Тимур Шайдуллин

14-летняя жительница Иваново попала в реанимацию с отравлением после празднования Хэллоуина. Об инциденте РИА «Новости» сообщило региональное управление МВД. По данным полиции, в настоящее время ребенок находится в сознании.

В ведомстве уточнили, что девочка не состоит на учете. Полиция выясняет, чем именно отравился подросток, а также обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Ставропольском крае годовалый мальчик оказался в реанимации с признаками токсического отравления после проглатывания содержимого найденного дома пакетика.

В августе замглавы регионального управления Роспотребнадзора Галина Ковтонюк сообщила о возможном заражении стафилококком при вспышке инфекции в детсаду на Сахалине.

В том же месяце в Израиле двое детей попали в больницу после отравления шоколадом с галлюциногенными грибами.