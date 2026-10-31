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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    6 комментариев
    31 октября 2026, 17:07 • Новости дня

    Школьница в Иваново попала в реанимацию после празднования Хеллоуина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Иваново девочка 2012 года рождения была госпитализирована в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина с друзьями.

    14-летняя жительница Иваново попала в реанимацию с отравлением после празднования Хэллоуина. Об инциденте РИА «Новости» сообщило региональное управление МВД. По данным полиции, в настоящее время ребенок находится в сознании.

    В ведомстве уточнили, что девочка не состоит на учете. Полиция выясняет, чем именно отравился подросток, а также обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Ставропольском крае годовалый мальчик оказался в реанимации с признаками токсического отравления после проглатывания содержимого найденного дома пакетика.

    В августе замглавы регионального управления Роспотребнадзора Галина Ковтонюк сообщила о возможном заражении стафилококком при вспышке инфекции в детсаду на Сахалине.

    В том же месяце в Израиле двое детей попали в больницу после отравления шоколадом с галлюциногенными грибами.

    30 октября 2026, 03:36 • Новости дня
    Мальчик в форме советского танкиста пришел на Хэллоуин в Белый дом
    Мальчик в форме советского танкиста пришел на Хэллоуин в Белый дом
    @ Стрингер/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время приема детей на Хэллоуин в Белом доме сладости получили мальчик в форме советского танкиста и девочка в народном костюме, похожем по стилю на русский, сообщают информационные агентства.

    Вечером четверга президент США с супругой принимали детей, которые по очереди подходили к президентской чете и получали из их рук шоколад. Обычно в таких мероприятиях участвуют дети представителей администрации, однако на праздник приглашаются и некоторые семьи со стороны, передает РИА «Новости».

    Один из приглашенных мальчиков был одет в форму танкиста с советской фуражкой, а на его рукаве находился шеврон, обозначающий принадлежность к танковым войскам. Вместе с ним к президенту подошла девочка в традиционном народном костюме с белой блузкой, головным убором с лентами и темным сарафаном с цветочным узором, напоминающим русский стиль.

    Первая леди проявила интерес к костюму мальчика и даже потрогала его фуражку. После того как дети получили традиционные подарки от президента и его супруги, они покинули кадр, при этом личности детей и их родителей не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сеуле в преддверии Хэллоуина распродали все билеты на специальные ночные автобусные туры, во время которых пассажирам предстоит сражаться с зомби.

    В 2025 году американская актриса Джулия Фокс вызвала шквал критики, появившись на Хеллоуин в костюме Жаклин Кеннеди, «окровавленном», как после покушения на ее мужа.

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    30 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Лантратова рассказала об эвакуации из Алешек семьи с семью детьми

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из города Алешки Херсонской области в рамках гуманитарной миссии.

    По ее словам, многодетная семья была успешно вывезена из Алешек в безопасное место, передают «Вести». «Честно, за эту семью очень волновалась. Я знала про них, знала, что семь деток, и мне было важно, чтобы детки были в безопасности. Очень важно, чтобы были в безопасности. Дай бог, чтобы в ближайшее время это произошло… Будем помогать семье», – сказала Лантратова.

    Изначально семья отказывалась от эвакуации, однако в последний момент изменила свое решение. Омбудсмен подчеркнула, что дети нуждались в спокойствии и нормальном питании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

    Омбудсмен рассказала об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    28 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    Пропавших в Новосибирской области подростков нашли погибшими

    Tекст: Вера Басилая

    Представители отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области сообщили, что двух пропавших в регионе подростков в возрасте 15 и 16 лет обнаружили погибшими.

    Заявки на поиск поступили 18 и 20 октября, сообщает новосибирский отряд «ЛизаАлерт». Добровольцы расклеивали ориентировки, обследовали труднодоступные территории и естественные укрытия, а также собирали информацию и проверяли поступавшие свидетельства.

    «В ходе поисковых мероприятий 28 октября 2026 года, проходивших совместно с сотрудниками правоохранительных органов, подростков обнаружили погибшими. Отряд выражает соболезнования их родным и близким», – говорится в сообщении организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пропавшую в Ачинске 16-летнюю девочку нашли погибшей.

    На прошлой неделе из социально-реабилитационного центра в Самарской области сбежали четверо подростков.

    В начале месяца в красноярском селе Чулым пропали и вскоре вернулись домой две девочки

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    31 октября 2026, 13:34 • Новости дня
    Курьер на мопеде сбил школьника в Петербурге и протащил его 15 метров
    Курьер на мопеде сбил школьника в Петербурге и протащил его 15 метров
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Петербурге курьер на мопеде совершил наезд на восьмилетнего мальчика на тротуаре и протащил ребенка около 15 метров, после чего попытался скрыться с места происшествия.

    Мать пострадавшего мальчика рассказала изданию 78.ru, что авария произошла, когда она шла с сыном к машине. По ее словам, виновник не останавливался, пока женщина бежала за ним с криками.

    Сам водитель заявил, что не заметил ребенка. Прибывшие сотрудники ГАИ были поражены поведением мужчины, который после остановки не попытался оказать помощь пострадавшему. Курьер хотел поднять свой мопед и уехать, однако его остановили прохожие. Называть свое имя он отказался, пообещав общаться только в отделе полиции.

    Ребенку сделали челюстно-лицевую операцию под общим наркозом, у него разорвана губа и выбит зуб. Сейчас у мальчика не двигается нога, он не может сидеть и передвигается на каталке. Врачи планируют сделать компьютерную томографию для проверки на наличие переломов. В отношении виновника ДТП написано заявление в полицию, он задержан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе водитель легкового автомобиля Toyota Wish сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Хабаровске.

    В августе в Москве госпитализировали сбитого курьером на электровелосипеде 12-летнего мальчика. Летом в Невском районе Петербурга автомобиль протаранил ограждение детской площадки и совершил наезд на девятилетнего мальчика.

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    29 октября 2026, 08:48 • Новости дня
    В Германии изъяли 79 детей из семей украинских беженцев

    Власти Германии изъяли 79 детей из семей украинских беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Финская активистка и беженка Салли Райски сообщила, что социальные службы официально изъяли 79 детей из семей украинских беженцев на территории Германии.

    По словам Райски, европейские социальные службы забирают несовершеннолетних из украинских семей под предлогом психологического состояния родителей и соблюдения местных законов о защите детей, передает РИА «Новости».

    «Уже официально в Германии 79 случаев именно таких. Там родители, они старались как-то своих детей забрать, но об этом все молчат», – рассказала Райски.

    Она также заявила, что западные средства массовой информации называют эти сведения фейком. В то же время в Польше, Чехии и Германии работают организации, помогающие украинцам вернуть несовершеннолетних в семьи.

    К концу июля 2024 года Национальная социальная сервисная служба Украины сообщала об изъятии за границей 430 детей. Больше всего инцидентов фиксировалось в Германии и Польше, а причинами выступали разница в законодательстве, условия проживания и поведение родителей.

    В начале месяца финская активистка Салли Райски заявила об изъятии детей у украинских беженцев в Европе под надуманными предлогами.

    Многие переселенцы с Украины переехали из Польши в Германию и Чехию на фоне недовольства отношением местного населения.

    Прирост числа находящихся под временной защитой в Евросоюзе украинских беженцев сократился почти в шесть раз после ужесточения правил.

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    28 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Житель Кубани арестован за убийство пятилетнего пасынка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Славянском районе Краснодарского края арестовали мужчину, обвиняемого в избиении и убийстве пятилетнего сына своей супруги, сообщили в Следственном комитете.

    Трагедия случилась 16 октября. В этот момент матери ребенка не было дома. По версии следствия, 28-летний мужчина нанес ребенку не менее восьми ударов, а также ударил его головой о металлическую батарею. Мальчик скончался в больнице, сообщило СУ СК России по региону.

    Отчим пытался выдать случившееся за несчастный случай, заявив врачам, что мальчик упал в ванной. Однако его причастность была доказана, и на допросе он признался в содеянном.

    Прокуратура региона даст оценку действиям органов профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд в Краснодарском крае отправил под стражу местного жителя по обвинению в жестоком убийстве школьницы.

    В том же месяце Краснодарский краевой суд вынес приговор паре за жестокую расправу над малолетним сыном.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности соцработников после убийства шестилетнего мальчика матерью в подмосковной Балашихе.

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    29 октября 2026, 03:17 • Новости дня
    Суд Сиднея приговорил учительницу за сексуальные преступления против школьников

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в Сиднее приговорил школьную учительницу Тайлу Ли Брэйли к 15 месяцам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении двух учеников.

    Брэйли признала вину по четырем обвинениям, связанным с сексуальными действиями в отношении подростков в 2024 году, а также с использованием средств связи для передачи материалов о жестоком обращении с детьми, передает abc.net.au.

    Суд подчеркнул, что действия Брэйли разрушили доверие между учителем и учеником, что потребовало тюремного заключения. «Преступления подобного рода наносят огромный вред доверию, которое должно существовать между семьями и системой образования», – заявила судья.

    Брэйли арестовали в августе 2024 года, а после освобождения под залог вновь задержали по обвинениям, связанным со вторым подростком. Психолог отметил, что в момент совершения преступлений учительница, вероятно, находилась в маниакальном эпизоде из-за биполярного расстройства. Осужденная сможет претендовать на условно-досрочное освобождение в апреле 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Литве отдал под суд католического священника по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними.

    В середине месяца суд в США приговорил тренера к 90 годам тюрьмы за детскую порнографию.

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    30 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Минфин объяснил изменение условий семейной ипотеки

    Минфин: Условия семейной ипотеки изменили ради поддержки многодетных семей

    Минфин объяснил изменение условий семейной ипотеки
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Изменение условий выдачи семейной ипотеки с 1 октября связано с необходимостью увеличить финансовую поддержку семей с большим количеством детей, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

    «Потребность в поддержке, безусловно, выше для тех семей, у кого больше детей. Расходы на их содержание, образование, отдых и лечение у многодетных семей кратно выше. Эта логика и была заложена в модификацию, вступившую в силу с 1 октября», – приводит РИА «Новости» слова Яковлева из подкаста «Под одной крышей».

    Кроме того, пересмотр условий программы стимулирует рождаемость, поскольку обновленная конструкция предполагает «бесшовный переход на более низкую ставку при рождении второго и последующих детей».

    Яковлев напомнил, что с 1 октября процентная ставка по кредиту в рамках семейной ипотеки дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4 до 12% годовых для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2 до 10% для остальных регионов. Также изменены максимальные суммы кредита для приобретения жилья.

    По данным Минфина, с начала действия программы семейной ипотеки выдано более 2 млн кредитов на сумму около 11 трлн рублей. При этом Яковлев отметил, что теперь по одной программе на семью можно взять только один кредит, а новый кредит можно оформить при рождении очередного ребенка и погашении прошлой семейной ипотеки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.

    Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

    До этого Минфин объявил об обновлении программы льготной «Семейной ипотеки».

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    28 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    Кравцов заявил о внедрении программ воспитания во всех школах России

    Кравцов: Во всех российских школах внедрены рабочие программы воспитания

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что во всех российских школах внедрены рабочие программы воспитания.

    «На сегодняшний день создана эффективно работающая система воспитательной работы в школах. Во всех образовательных организациях внедрены рабочие программы воспитания. Важная задача – создание в школах среды, которая способствует развитию детей, формированию у них гражданской ответственности и уважения к истории и культуре нашей страны», – приводит слова Кравцова Минпросвещения в Max.

    Министр подчеркнул, что важную роль в этой работе играет Российское общество «Знание». По его словам, совместная деятельность включает взаимодействие с родителями, развитие школьных библиотек и создание единого списка игрушек для детских садов с учетом итогов конкурса «Родная игрушка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил министру просвещения Сергею Кравцову создать программу для привлечения бывших преподавателей обратно в систему образования.

    В начале месяца глава Минпросвещения заявил о необходимости сохранить детский сад пространством воспитания ребенка.

    В прошлом месяце министр сообщил о важности сохранения за школьниками права на осознанный выбор дальнейшей траектории развития при профильном обучении.

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    31 октября 2026, 05:54 • Новости дня
    Психолог объяснил уязвимость послушных детей перед мошенниками

    Психолог Гульдан связал гиперопеку с уязвимостью детей перед мошенниками

    Tекст: Катерина Туманова

    Гиперопека и привычка к беспрекословному подчинению мешают детям критически мыслить и превращают их в легкую добычу для телефонных мошенников, заявил медицинский психолог, руководитель центра судебно-психологических экспертиз «Академия стратегических инициатив» Виктор Гульдан.

    «В основе личности послушных детей лежит гиперопека. Если ребенок постоянно воспитывался под жестким надзором и беспрекословно слушался родителей, он легко следует инструкциям, исходящим якобы от силовых органов или управляющих компаний. Подросток начинает выполнять указания, будучи уверенным, что участвует в оперативной деятельности и делает правильное дело», – рассказал Гульдан РИА «Новости».

    Специалист добавил, что действующий под влиянием злоумышленников ребенок не осознает общественную опасность своих поступков. С точки зрения закона такое поведение можно рассматривать как вынужденное, пояснил психолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД сообщило об использовании телефонными мошенниками мобильных игр для поиска жертв среди подростков.

    Подростков начали склонять к тяжким преступлениям через боты знакомств.

    МВД назвало признаки вовлечения подростков в деструктивные группы.

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    30 октября 2026, 08:47 • Новости дня
    Подо льдом искусственного водоема в Хабаровском крае утонули двое детей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В селе Мирное Хабаровского края двое детей погибли, провалившись вместе с матерью под лед искусственного водоема, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    Дети погибли после того, как вместе с матерью провалились под лед искусственного водоема, сама женщина выжила, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    «К сожалению, все усилия спасателей и бригад скорой помощи спасти жизни детей оказались безуспешными», – заявили в МЧС.

    Днем мать гуляла с двумя детьми возле искусственного водоема. Сначала на лед выбежал младший ребенок, затем за ним отправились мать и старший сын. Толщина льда не превышала одного сантиметра.

    Местный житель вытащил из воды младшего ребенка, старшего извлекли спасатели в гидрокостюмах. Для оказания помощи матери на место выдвинулись психологи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе несовершеннолетняя девушка погибла при съезде автомобиля с дороги в реку Чара Забайкальского края. В июне на реке Мая в Хабаровском крае при опрокидывании моторной лодки утонул ребенок. В Алтайском крае мужчина и двое детей погибли в перевернувшейся лодке.

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    30 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    Автобус с детьми врезался в жилой дом в Германии

    Bild: На севере Германии автобус с детьми врезался в многоквартирный дом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В городе Бад-Ольденсло на севере Германии автобус с 20 детьми съехал с круговой развязки и врезался в стену многоквартирного дома, пострадали 14 человек, пишет Bild со ссылкой на экстренные службы.

    Как сообщает Bild, пятеро из пострадавших получили серьезные травмы, среди них один ребенок, передает РИА «Новости». В результате происшествия также пострадали двое жильцов дома.

    Само здание получило серьезные повреждения, будет проведена экспертиза на предмет его пригодности для дальнейшего проживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду три человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Московской области.

    В тот же день в Таллине робот-курьер спровоцировал ДТП с городским автобусом.

    В августе число пострадавших в аварии с участием двух автобусов в Петербурге возросло до 13 человек.

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    30 октября 2026, 08:59 • Новости дня
    Подростков начали склонять к тяжким преступлениям через боты знакомств

    МВД: Преступники могут месяцами вербовать подростков через боты знакомств

    Tекст: Мария Иванова

    Злоумышленники используют чат-боты знакомств для вербовки подростков, процесс может занимать от нескольких часов до нескольких месяцев, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

    Вербовщики угрожают детям привлечением к уголовной ответственности и склоняют их к совершению особо тяжких преступлений, передает МВД.

    Преступники применяют методы социальной инженерии: они манипулируют подростком и шантажируют его, лишая возможности критически оценить ситуацию и связаться с родными.

    Совместно с Федеральным центром «Профилактика» и Институтом детства, семьи и воспитания ведомство подготовило информационные карточки, раскрывающие методы злоумышленников при вербовке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ФСБ сообщила о принуждении украинскими спецслужбами подростков к диверсиям путем шантажа после знакомства в чат-боте «Дайвинчик».

    В понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об использовании украинскими спецслужбами Telegram для вербовки несовершеннолетних.

    МВД рассказало о поиске мошенниками жертв среди детей через социальные сети и мобильные игры.

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    30 октября 2026, 15:01 • Новости дня
    Пропавший в Тольятти подросток найден живым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Тольятти в Самарской области найден живым 15-летний подросток, поиски которого велись ранее, сообщили в региональном Главном управлении МВД.

    «Мальчик разыскан. Противоправных действий в отношении него не совершалось», – указало ведомство в Max.

    Сотрудники полиции поблагодарили всех неравнодушных граждан и представителей СМИ за помощь в поисках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудники правоохранительных органов организовали поиски пропавшего из государственного учреждения в Тольятти 15-летнего юноши.

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    30 октября 2026, 12:35 • Новости дня
    Путин наградил школьника из ЛНР за спасение подорвавшегося на мине друга

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал указ о награждении ученика луганской гимназии Ростислава Токарева медалью «За спасение погибавших» за помощь подорвавшемуся на мине другу.

    Награда была вручена в Совете Федерации председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, сенатором от ЛНР Ольгой Бас и замглавы МЧС Денисом Поповым, сообщает правительство ЛНР.

    В региональном правительстве отметили, что 12 мая 2026 года во время прогулки по берегу реки Северский Донец друг Токарева подорвался на противопехотной мине. Токарев вызвал экстренные службы, оказал помощь и переместил пострадавшего в безопасное место, что спасло ему жизнь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении медалью «За спасение погибавших» волонтера из Дагестана Артема Михрабова за помощь жителям во время паводка.

    До этого Владимир Путин заявил о представлении погибших при атаках во время выборов к государственным наградам.

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    • Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

      В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

    • Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

      Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    • После СВО нашел семью и новую жизнь

      Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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