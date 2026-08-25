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Роспотребнадзор назвал причину массового отравления детей на Сахалине
Роспотребнадзор: Дети на Сахалине отравились из-за стафилококка
Вспышка инфекции в дошкольном учреждении Корсакова на Сахалине, из-за которой пострадали более 20 малышей, могла произойти в результате заражения стафилококком, сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Галина Ковтонюк.
«Предварительно, у детей диагностирован стафилококк. Окончательный эпидемиологический диагноз будет, когда придет подтверждение, что стафилококки от больных, внешней среды и сотрудников идентичны», – сказала Ковтонюк, передает РИА «Новости».
Это позволит определить источники и факторы передачи заболевания.
Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Медики госпитализировали десять пострадавших, еще 13 пациентов отправили на амбулаторное лечение.
К утру понедельника всех находившихся в больнице детей выписали домой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в дошкольном учреждении сахалинского Корсакова более 30 человек почувствовали сильное недомогание после дневного сна.
На следующий день мэр города Наталия Куприна сообщила о госпитализации девяти воспитанников.