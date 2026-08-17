Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Массовое отравление произошло в детском саду на Сахалине
В дошкольном учреждении сахалинского города Корсакова более 30 человек, включая воспитателей, почувствовали сильное недомогание после дневного сна, сообщили в городской администрации.
Симптомы отравления почувствовали не только дети, но и взрослые, недомогание сопровождалось рвотой, указали в администрации, передает ТАСС.
«Дети были переданы законным представителям, родители самостоятельно обратились за медицинской помощью. Зафиксировано больше 30 случаев», – добавили там.
На месте работают специалисты Роспотребнадзора. Они проводят эпидемиологическое расследование и берут необходимые пробы. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной следователи на Сахалине возбудили уголовное дело из-за вспышки кишечной инфекции в двух детских садах.
В апреле в подмосковном Одинцово с аналогичным диагнозом в больницу попали 27 воспитанников дошкольного учреждения.
В начале августа суд в Петербурге приговорил к двум годам колонии поставщицу некачественного мяса в частный детский сад.