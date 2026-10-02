МИД: Даты визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию пока не определены

Замглавы МИД Руденко: Даты визита Ким Чен Ына в Россию пока не определены

Tекст: Дарья Григоренко

«Это приглашение было дано уже давно, но оно имеется. Пока сроков конкретных нет», – приводит слова Руденко ТАСС.

Замминистра также отметил, что Россия рассчитывает на сохранение стабильности на границе Южной Кореи и КНДР, передает РИА «Новости».

«Ну пока, слава Богу, ситуация стабильная, несмотря на инцидент, произошедший, несмотря на звучащие в первую очередь из Южной Кореи угрозы. Мы надеемся, что так останется и дальше», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сеул предложил Пхеньяну переговоры.

В среду армия КНДР пообещала усилить тактические средства контрудара на границе.

В прошлом месяце Ким Чен Ын проинспектировал главные военные заводы КНДР.