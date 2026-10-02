Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
МИД: Даты визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию пока не определены
Замглавы МИД Руденко: Даты визита Ким Чен Ына в Россию пока не определены
Даты визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию пока не определены, приглашение остается в силе, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
«Это приглашение было дано уже давно, но оно имеется. Пока сроков конкретных нет», – приводит слова Руденко ТАСС.
Замминистра также отметил, что Россия рассчитывает на сохранение стабильности на границе Южной Кореи и КНДР, передает РИА «Новости».
«Ну пока, слава Богу, ситуация стабильная, несмотря на инцидент, произошедший, несмотря на звучащие в первую очередь из Южной Кореи угрозы. Мы надеемся, что так останется и дальше», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сеул предложил Пхеньяну переговоры.
В среду армия КНДР пообещала усилить тактические средства контрудара на границе.
В прошлом месяце Ким Чен Ын проинспектировал главные военные заводы КНДР.