И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.2 комментария
Путин сообщил о планах строительства ВСМ Москва – Минск
Путин сообщил о планах проложить высокоскоростную магистраль Москва – Минск
Россия и Белоруссия намерены создать высокоскоростную железнодорожную магистраль, которая соединит столицы двух государств для улучшения транспортной доступности.
Президент России Владимир Путин в видеообращении к Форуму регионов РФ и Белоруссии рассказал о планах развития транспортной инфраструктуры между двумя странами, передает ТАСС.
«В планах – прокладка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Минск», – заявил российский лидер.
Глава государства отметил, что весной были запущены пригородные поезда, связывающие Смоленск с Витебском и Оршей. В ближайшее время ожидается открытие железнодорожного сообщения по маршрутам из Великих Лук в Витебск и Полоцк, а также из Брянска в Гомель.
По словам президента, для вывоза белорусской продукции на экспорт активно используется инфраструктура российских портов и железных дорог.
Он добавил, что для товаров двух стран, перевозимых автотранспортом в третьи государства, постепенно вводится безразрешительный порядок транзита. Кроме того, из десяти российских регионов осуществляются регулярные пассажирские авиарейсы в Белоруссию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня министр транспорта Андрей Никитин предложил президенту проложить высокоскоростную магистраль до белорусской столицы.
Весной глава Минтранса представил главе государства детальный план развития сети скоростного железнодорожного движения в стране. В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал расширение маршрутов новых поездов до Минска и Адлера.