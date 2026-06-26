Путин сообщил о планах строительства ВСМ Москва – Минск

Путин сообщил о планах проложить высокоскоростную магистраль Москва – Минск

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин в видеообращении к Форуму регионов РФ и Белоруссии рассказал о планах развития транспортной инфраструктуры между двумя странами, передает ТАСС.

«В планах – прокладка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Минск», – заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что весной были запущены пригородные поезда, связывающие Смоленск с Витебском и Оршей. В ближайшее время ожидается открытие железнодорожного сообщения по маршрутам из Великих Лук в Витебск и Полоцк, а также из Брянска в Гомель.

По словам президента, для вывоза белорусской продукции на экспорт активно используется инфраструктура российских портов и железных дорог.

Он добавил, что для товаров двух стран, перевозимых автотранспортом в третьи государства, постепенно вводится безразрешительный порядок транзита. Кроме того, из десяти российских регионов осуществляются регулярные пассажирские авиарейсы в Белоруссию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня министр транспорта Андрей Никитин предложил президенту проложить высокоскоростную магистраль до белорусской столицы.

Весной глава Минтранса представил главе государства детальный план развития сети скоростного железнодорожного движения в стране. В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал расширение маршрутов новых поездов до Минска и Адлера.