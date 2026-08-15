Уголовное дело возбуждено после пожара в строящемся доме Омска

Tекст: Катерина Туманова

«По предварительным данным, в ходе сварочных работ загорелся утеплитель, во время пожара пострадали трое рабочих, один из которых находится в реанимации, еще нескольким оказывается медицинская помощь», – сказано в сообщении.

Следователи намерены дать правовую оценку руководству компании по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

«По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ «нарушение требований охраны труда, которое по неосторожности повлекло смерть человека», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства вечером, когда стало известно, что находившийся в реанимации пострадавший умер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при пожаре в Омске пострадали 11 человек. Травмы на объекте получили рабочие из Узбекистана.