У американских вертолетов Apache нашли опасный дефект трансмиссии

В ударных вертолетах США Apache выявлен опасный дефект трансмиссии

Tекст: Тимур Шайдуллин

В одном из основных ударных вертолетов армии США Apache AH-64E обнаружена серьезная проблема с трансмиссией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Defense One и внутренние документы сухопутных войск.

В статье приводится вывод расследования: «Расследование сухопутных войск показало, что «у некоторых AH-64E в главных трансмиссиях может произойти внутренняя поломка, в результате которой могут быть потеряны тяга хвостового винта, электричество и гидравлика… Исходная причина этого до сих пор расследуется»». Эти данные содержатся во внутреннем документе по вопросам безопасности.

Согласно ему, потенциальной неисправности подвержены все вертолеты серии AH-64E, и авторы рекомендуют приостановить полеты всех машин этого типа. Отмечается, что это последняя модификация ударного вертолета Apache, которая приходит на смену предыдущей модели AH-64D.

В материале Defense One подчеркивается, что расследование ведется на фоне особой зависимости сухопутных сил от Apache в возможной войне с Ираном. Эти вертолеты направляются в иностранные армии, используются для перевозки знаменитостей и сотрудников администрации и рассматриваются как платформа для будущей модернизации в высокотехнологичных «охотников» за дронами.

Издание напоминает, что за последние месяцы с Apache AH-64E произошло несколько инцидентов. В марте один вертолет разбился во время тренировочного полета в Алабаме, другой потерпел аварию при контрольном вылете в Техасе, а на прошлой неделе машина совершила вынужденную посадку в Южной Корее.

Одновременно, по данным внутренней документации, в сухопутных силах возник дефицит финансирования. Это вынудило командование сократить количество летных часов и ускорить вывод из эксплуатации более ранней версии вертолета Apache AH-64D.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее боевой вертолет AH-64 Apache армии США совершил вынужденную посадку на сельскохозяйственном поле близ авиабазы Кунсан в Южной Корее. В марте 2024 года ударный вертолет AH-64E Apache армии США во время учений в штате Колорадо потерпел крушение и два военнослужащих получили легкие травмы.

Однако совсем недавно западные СМИ сообщали, что американские военные, задействовав именно вертолеты AH-64 Apache и MH-60 Seahawk, уничтожили шесть иранских катеров, угрожавших коммерческим судам в Ормузском проливе.