Индия провела первый запуск ракеты Agni-Prime с поезда
Впервые индийская ракета Agni-Prime была успешно запущена с мобильной железнодорожной платформы, что расширяет стратегические возможности страны, заявил министр обороны южноазиатской республики Раджнатх Сингх.
Испытания индийской баллистической ракеты Agni-Prime состоялись с мобильной железнодорожной установки, передает ТАСС.
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх отметил в социальной сети X: «Впервые осуществленный пуск ракеты с рельсовой мобильной железнодорожной платформы продемонстрировал растущие возможности Индии в области стратегического сдерживания».
Сингх также уточнил, что благодаря успешному испытанию Индия вошла в число государств, способных осуществлять ракетные пуски с мобильных железнодорожных платформ. Agni-Prime – баллистическая ракета нового поколения, которая может поражать цели на расстоянии до 2000 км.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия провела успешные испытания баллистических ракет Pralay. Индия также провела испытательные пуски баллистических ракет Prithvi-II и Agni-I. Военные Индии испытали микроракету Bhargavastra для борьбы с дронами.